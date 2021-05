El póker es uno de los deportes más jugados y vistos en la tierra. Existen diferentes teorías sobre su origen. Una de ellas es que su posible creación se dio en China, en el año 969 antes de Cristo, como una variedad del dominó asiático. Otra presunción es que su nacimiento se da en el año 1000, en Persia. En este país se practicaba el ´as nas´, juego donde se utilizaban 25 cartas, de las cuales se repartían cinco por cada integrante.

Las estrategias para vencer en este juego persa se asemejan al del póker actual. Básicamente eran los lances por parejas, los tríos, trío con pareja (conocido como full) y cuatro cartas con el mismo número. Asimismo, el arte del engaño avizoraba como una característica fundamental en el entretenimiento con naipes. Para burlar a los rivales, se utilizaba la simulación o también conocido como ´farol´. Se puede decir que desde este momento nació la frase “poner cara de póker”.

Sudamérica no es ajeno a la práctica de juegos de azar, siendo Chile y Colombia uno de los países con mayor consumo en el rubro del entretenimiento. Gracias a las regulaciones otorgadas por el gobierno chileno, las plataformas de apuestas se encuentran en su pico de ingresos. Las salas de póker online de Chile son las preferidas por los cibernautas, ya que no solo ofrecen una diversa cantidad de variaciones en los juegos, sino que proveen guías informativas para aquellos miembros que inician su participación en las apuestas. En estas se pueden apreciar las explicaciones de cada tipo de modalidad para no cometer errores de principiante.

La fama de las cartas pasó fronteras y llegaron a Europa, donde los guerreros de las cruzadas se encargaron de introducirlas desde el Medio Oriente. En Italia se jugaba al ´Flusso´ y en Francia al ´Brelán´. Del mismo modo, en Alemania se dan las primeras apariciones de las barajas y en España se acuñan los símbolos que se usan actualmente, como los corazones, diamantes, tréboles y espadas.

En 1803, los inmigrantes franceses llevaron su modalidad de juego llamada ´Poque´ hasta los Estados Unidos, específicamente al departamento de New Orleans, conocido en esa época como la ´Ciudad de las Apuestas´. Es así que el estadounidense Jonathan H. Green decidió bautizar este deporte como póker y se encargó de crear las reglas, que son usadas actualmente. La popularidad de este entretenimiento le valió para ser catalogado como el ´juego nacional americano´ desde 1850.

Cada vez es mayor el número de representantes chilenos en los 450 torneos de naipes vía física o virtual en todo el mundo. Entre los mejores exponentes de las salas de póker online de Chile tenemos a Nicolás Yunis, quien es el mejor ubicado al poseer el puesto 799 del ranking mundial, Amos Ben Haim, Ricardo Chauriye, Óscar Alache y Rodrigo Maclean. E incluso jugadores de poker anónimos han llegado a desplumar al popular Casino Sun Monticello.

En síntesis, el origen del póker es muy ambiguo. Tiene sus primeros pasos en China como una variación del dominó, aunque la teoría de su nacimiento en Persia es la más utilizada por los historiadores. Con su expansión en toda Europa, llegó a Estados Unidos por los inmigrantes franceses. En suelo norteamericano, Jonathan H. Green se encargó de bautizar este juego como póker y a su vez, creó sus normas y reglas, las cuales son usadas en la actualidad. Gracias al conocido padre de las cartas, esta modalidad se convirtió en uno de los deportes bandera de Norteamérica y del mundo.