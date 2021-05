El jefe de la Sexta Zona de Carabineros, General, Edson Carrasco, dio a conocer que en la región de O’Higgins, en términos generales, ha costado que la gente internalice que lo que se está viviendo con respecto a la pandemia es una situación grave y crítica y que pasa por la responsabilidad de las personas. Agregó que como carabineros no pueden estar fiscalizando y contralando todos los días a las personas, ya que se trata de un tema de conciencia, de preocupación familiar, y de la comunidad.

Para la autoridad cuesta comprender que a esta altura, con más de un año de pandemia, vayan en aumento la cantidad de personas detenidas por infringir el artículo 318, la gente no quiere comprender que hay que cuidarse. “La tendencia dice que la gente no quiere entender el llamado de las autoridades, de que tienen que estar en sus casas. Lo más importante aquí no es la fiscalización y el control, es que la gente tome conciencia que efectivamente se tiene que cuidar, eso es lo que ha costado que la gente pueda comprender, dijo el General.