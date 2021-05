Es de vital importancia que como ciudadanos nos informemos antes de votar. Nuestra misión como medio de comunicación es facilitarles este deber y por eso aquí les presentamos a los tres candidatos que compiten por el puesto edilicio de la comuna de Lolol en la provincia de Colchagua. Ellos son los candidatos independientes Corina Del Carmen Díaz Arancibia (252) y José Alfredo Román Chávez, además de José Guillermo Díaz Salas (250) del Partido Demócrata Cristiano y de la Lista XU Unidos por la Dignidad.

Corina Díaz Arancibia, Independiente:

“Mi sello será un liderazgo cercano, de confianza, inclusivo y de trabajo en terreno”

1.- ¿Cuáles son las principales problemáticas en su comuna?

Sin lugar a dudas, se ha avanzado mucho en la comuna, pero no es posible satisfacer todas las necesidades en un contexto en que los recursos siempre van a ser escasos. Desde esa perspectiva hay algunos ejes sobre los cuales debemos si o si avanzar. Por ejemplo, en Infraestructura Pública faltan proyectos de agua potable y de sistemas de alcantarillado público, tenemos una red vial deficiente con caminos interiores en deterioro, falta de mantención por parte de Vialidad y aún no se concretan proyectos de pavimentación, además se deben reponer veredas y calles, falta concretarse las ciclovías y por último, nos falta contar con un centro de la larga estadía para adultos mayores. En vivienda existe un déficit habitacional importante y otras viviendas se encuentran en mal estado y con espacios reducidos. En el área de los servicios, falta agilizar la instalación de una oficina o sucursal bancaria, una farmacia comunitaria municipal, una oficina de fomento productivo para apoyar a los emprendedores e implementar en forma definitiva un centro de la familia.

2.- ¿Cuáles son sus principales propuestas de su campaña?

Concretaremos y fortaleceremos la Secretaría de Planificación Comunal (SECPLAN), se continuará trabajando y generando los proyectos necesarios para la ejecución de iniciativas en torno a iniciativas de saneamiento sanitario, equipamiento comunitario y red vial, peatonal y de ciclovías.

Gestionaremos la instalación de una sucursal bancaria, una farmacia comunitaria, la oficina de fomento productivo, la creación de un centro de la familia para apoyar en forma integral a las mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores en sus diversas necesidades.

En vivienda concretaremos la ejecución de proyectos de diferentes Comités de Vivienda y también poner énfasis en la postulación colectiva de programas de ampliación y mejoramientos de viviendas. Por último generaremos apoyo desde la Oficina de Fomento Productivo para acercar los diversos beneficios de los distintos fondos que vayan en apoyo a los emprendedores locales.

3.- ¿Por qué los vecinos deberían votar por usted?

Continuaré con un proyecto que comenzó hace 12 años, pero que está inconcluso y trabajaré incansablemente para concretar las iniciativas que contribuyan a satisfacer todas las necesidades y requerimientos que mis vecinos y vecinas me han pedido que resuelva. Mi sello será un liderazgo cercano, de confianza, inclusivo y de trabajo en terreno, con quienes quieran aportar para construir una comuna más amable, más justa, más participativa y con más oportunidades para todos y todas. Somos la mejor alternativa, independiente y transversal.

José Guillermo Díaz Salas (DC), Unidos por la Dignidad:

“Nuestro proyecto busca transformar a Lolol en un mejor lugar para cada uno de sus habitantes sin distinción”

1.-¿Cuáles son las principales problemáticas en su comuna?

Hoy la comuna de Lolol es una de las peor evaluadas en gestión en la región de O’Higgins, lo que refleja la incapacidad de la actual autoridad de poder gestionar proyectos que representen las reales necesidades. Nuestros vecinos perciben una comuna que hoy no tiene avance en proyectos o iniciativas, (por ejemplo, una sucursal de banco estado, farmacia popular, más espacios deportivos, puntos de reciclaje, etc.). Existen iniciativas que llevan más de 20 años a la espera de una solución, por ejemplo, el problema de agua potable del sector Rincón las Ovejas. Esto se debe, a que no existe un trabajo directo con los dirigentes sociales quienes no se sienten escuchados. Tampoco existe una planificación de desarrollo, en ámbitos de seguridad ciudadana, medio ambiente, turismo, fomento productivo, educación, apoyo y acompañamiento a nuestros adultos mayores, apoyo a las familias en toda las problemáticas que surgen en los hogares. Tenemos un aumento importante en el consumo de drogas y no hay iniciativas de prevención ni espacios para que la juventud pueda expresar sus inquietudes para su desarrollo integral.

2.-¿Cuáles son las principales propuestas de su campaña?

Crearemos la oficina de la familia lo cual significara un acompañamiento y coordinación con los departamentos municipales para simplificar y solucionar los problemas de las familias lololinas, una casa de Estadía del Adulto Mayor, una Casa de Juventud y Cultura como corporación cultural para rescatar nuestras tradiciones, creación de un centro de acopio de material de reciclaje con instalación de puntos de reciclaje y trabajar por la certificación ambiental de la comuna, una oficina de Seguridad Ciudadana, reforzar el equipo de trabajo con la finalidad de concretar iniciativas que demandan las comunidades y sus organizaciones y fomentaremos el desarrollo de las distintas disciplinas deportivas en una Oficina del Deporte. Además, fortaleceremos la entidad de gestión de vivienda para brindar mejor y mayor cobertura a las necesidades de nuestras familias, mientras que en Salud, crearemos una Farmacia popular, para garantizar precios justos y atenciones médicas para nuestro departamento de salud. De la misma forma, apoyaremos a nuestros emprendedores, comerciantes y agricultores mediante la búsqueda y postulación a diversas líneas de financiamiento estatal y privado.

3.- ¿Por qué los vecinos deberían votar por Ud.?

Nuestro proyecto busca transformar a Lolol en un mejor lugar para cada uno de sus habitantes sin distinción. Siempre he estado al servicio de las personas de Lolol, en buenos y malos momentos, conozco nuestra comuna, la gente y sus necesidades. He trabajado para todas y todos sin importar su color político, religión o estatus social. Trabajaré de manera incansable para tener una comuna que se apoya, acompaña y protege mediante el fortalecimiento de nuestra educación pública, la inclusión de género, incorporación de las diferentes capacidades que cada uno puede tener y siendo, el soporte de las distintas religiones y organizaciones sociales, con esperanza en un mejor futuro y un municipio cercano.

José Alfredo Román, Independiente:

“Mi compromiso es hacer un gobierno comunal honesto, transparente, respetuoso e inclusivo”

1.-¿Cuáles son las principales problemáticas en su comuna?

En infraestructura, Lolol es una de las cuatro comunas en la zona de rezago con nivel más bajo de desarrollo de la región de O’Higgins. Esto significa que, la comuna sufre de una serie de necesidades en educación, salud, comunicaciones e infraestructura, no tenemos banco, ni dirección de tránsito entre otras, esto repercute en la calidad de vida de la comunidad y en el desarrollo económico de la misma. Otra problemática importante tiene que ver con la participación ciudadana, la valorización de las organizaciones sociales y su autonomía. Lolol tiene un gran capital humano en sus mujeres y hombres, como así también grandes dirigentes sociales, de los cuales muchos se han visto coartado en su autonomía para tomar decisiones en sus organizaciones provocando la pasividad de las organizaciones y el desánimo y apatía de dirigentes y asociados.

El municipio no ha logrado ser un ente articulador entre los privados, que han invertido en la comuna, y la inversión pública que permita más inversiones, con las regulaciones correspondientes, por lo tanto, más oportunidades de trabajo y desarrollo para la comunidad.

2.-¿Cuáles son sus principales propuestas de su campaña?

Queremos “UN LOLOL QUE CREZCA CON TODOS Y PARA TODOS”, que tengan las mismas oportunidades de desarrollo y ayuda, principalmente los más vulnerables, y no ser discriminado. Para ello tenemos un programa con propuestas en todas las áreas. Por ejemplo, en Educación debemos considerarla como eje del desarrollo comunal, relevando la importancia que tienen en ello directivos, docentes y asistentes de la educación quienes deben ser tratados con respeto y dignidad.

En Salud, ampliaremos la infraestructura del Departamento de Salud Municipal, el fortalecimiento de convenios con el Hospital de Lolol, estableceremos nuevas prestaciones de servicios profesionales, crearemos una farmacia popular.

Para nuestros adultos mayores, estableceremos prestaciones de servicios a domicilios, como geriátricas, podólogos y doctores. Crearemos también la oficina de la Mujer y también de la Juventud, para canalizar seriamente la participación social. En síntesis, nuestro programa es amplio y contempla áreas que sin duda necesitan urgente la atención del municipio y sus autoridades.

3.- ¿Por qué los vecinos deberían votar por Ud.?

Porque somos honestos y serios con un programa que se ha construido junto a los lololinos. Mi compromiso es con cada uno de los habitantes para hacer un gobierno comunal honesto, transparente, respetuoso con todos e inclusivo.

Debemos cambiar los paradigmas en el manejo del municipio de Lolol pues este debe trabajar para todos y no unos pocos privilegiados, procurando el bien común y el desarrollo de cada uno de los vecinos. Municipios como Lolol no son capaces de generar los recursos propios necesarios para invertir en infraestructura o en la entrega de ayudas sociales, Por ello es necesario efectuar una real gestión el gobierno regional, la subdere y otros, de manera que, a través de proyectos, podamos concretar inversiones en beneficio comunal.