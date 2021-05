Hace años que las madres no merecían tanto reconocimiento, no estoy diciendo que antes no lo necesitaban, pero la verdad es que estos últimos años, ellas han tenido que realizar un esfuerzo aun más grande.

Las madres son tan importantes, que incluso el comercio lo sabe, es el día que más se venden regalos, incluso casi llegando a las cifras navideñas. No se si es por querer reconocer su esfuerzo y sacrificio o porque nos sentimos culpables a las rabias que las hacemos pasar, pero todos queremos regalonearlas en este día.

La pandemia ha traído un trabajo aun mayor a las mujeres, y en ellas quienes son madres, por, sobre todo, mantener el orden de sus hogares con los integrantes 24/7 dentro de las cuatro paredes, es una tarea imposible, si a eso le sumamos el teletrabajo de algunas y el apoyo escolar a sus hijos de la mayoría, estos pasados meses han sido de terror.

Por todo esto y por estar cada día preocupadas de sus hijos, es que el mejor regalo este año y lo que resta de la pandemia es apoyarlas, contenerlas y tratar de mejorar sus vidas, día a día. No importa a edad que tengan.

Alejandra Sepúlveda

Jefe de Informaciones