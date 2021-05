Tres son los postulantes a la alcaldía de Chimbarongo. La ciudad del mimbre, ha crecido mucho en cantidad de habitantes en el último tiempo, y los candidatos han entregado sus planteamientos respecto a cómo esperan que la comuna siga creciendo.

El próximo 15 y 16 de mayo, los chimbaronguinos, deberán escoger entre uno de los tres candidatos para que continuar con la actual administración o que una nueva persona encabece la administración del territorio.

Diario El Rancagüino dialogó con los candidatos y estos son sus postulados.

Loredana Guajardo, candidata Partido Radical.

¿Cuáles son las principales características de su candidatura?

Mi proyecto es totalmente distinto a la actual administración municipal, tiene un mayor énfasis social en un segundo año de pandemia. No hay farmacia popular, los adultos mayores gastan sus pensiones comprando un remedio, niños con enfermedades crónicas, jóvenes, adultos y adultos mayores. El anterior gobierno comunal (Cosme Mellado) dejó todo listo y nosotros tomaremos esa bandera de lucha. En Chimbarongo no se inauguró ningún proyecto habitacional en estos cuatro años. Que los comité habitacionales se reactiven, que tengamos una EGIS municipal renovada, funcional. Es más, los conjuntos habitacionales son la primera necesidad de una familia y nosotros, con la experiencia del diputado Cosme Mellado, que fue el alcalde que más proyectos habitacionales inauguró, tenemos un buen compañero de equipo para trabajar en ese tema.

¿Qué problemáticas afectan hoy a su comuna?

Tenemos que ser una administración municipal proactiva en materia habitacional, que seamos capaces de recoger las necesidades no solo del sector urbano, porque los sectores rurales de la comuna de Chimbarongo (70 por ciento de la población) están botados. En tiempos de pandemia no llegaron operativos médicos, los adultos mayores tuvieron que salir de sus casas para un control médico. Nosotros vamos a ser un municipio que se desplace y recorra los sectores, de puertas abiertas para todos los que quieran trabajar en equipo. Tenemos que tener claro que la salud es fundamental, vamos a abrir las postar rurales los días sábado. También queremos adquirir una ambulancia municipal propia, pero tenemos que ver en qué condiciones vamos a recibir el municipio, pero la vamos a conseguir. Además, territorialmente Chimbarongo es extenso, con más de 20 localidades, una casi limitando con Teno. Si a uno le da un infarto en la noche, como ha pasado, la ambulancia del hospital no está disponible. Por eso para nosotros es una prioridad.

¿Qué propuestas de su campaña destacaría?

No concibo un municipio que no defienda, ni proteja con proyectos propios, a los artesanos del mimbre. Vamos a destinar en estos cuatro años de administración municipal los vamos a proteger. Vamos a promover en los colegios, potenciar y habilitar, algunos talleres de mimbre, para que nuestros adultos mayores conozcan la técnica, se sientan orgullosos y arraigo, que promovamos comuna. Tenemos que redoblar esfuerzos en materia social, defensa del patrimonio cultural y potenciar la identidad de la comuna. Y, como mujer, y recogiendo todas las necesidades de artesanas, temporeras y agriculturas, sin discriminar, se tiene que notar que vamos a apoyarlas, daremos chequeos preventivos a través de un móvil que recorra toda la comuna.

Marco Contreras, candidato Renovación Nacional.

¿Cuáles son las principales características de su candidatura?

Los primero, es que hay un trabajo importante que realizamos durante 4 años, por lo tanto, hay resultados que marcan el trabajo que yo he hecho en la comuna y eso es una gran diferencia con los demás candidatos. La transparencia que hemos demostrado siempre en la administración municipal, los avances que ha tenido nuestra comuna en solo un período y que no se lograron ni en 16 ni en 20 años. La forma que yo tengo de trabajar, que es cercana a la gente, donde yo respeto a cada uno de nuestros vecinos, le hemos devuelto la dignidad a nuestra gente y ellos lo han notado. Yo soy un tipo muy trabajólico, que llego a las 08.30 horas en punto y no importa que llegue a mi casa a las 10 u 11 de la noche. Por lo tanto, la forma de ser responsable con mi cargo y con mi comuna, es lo que me diferencia de los dos candidatos que son hoy mis adversarios. Pero hay otra cosa, yo he sido decente para trabajar, honesto para trabajar, no he enlodado la imagen de ellos como ellos lo han hecho conmigo, y ahí hay una gran diferencia. He sido respetuoso, entiendo la política de una manera distinta, la tomo como una herramienta para servir y trabajar por mi comuna, y no como una forma de desprestigiar a otros por lograr sus objetivos personales.

¿Qué problemáticas afectan hoy a su comuna?

Tenemos muchas problemáticas todavía, las que lógicamente en un solo periodo alcaldicio es imposible de solucionar. Por ejemplo, teníamos muchos problemas de conectividad y hemos ido logrando, de a poco, que nuestros sectores la tengan, hemos logrado muchas pavimentaciones de calles, de caminos que por años eran de tierra donde la gente lidiaba con el barro en el invierno y el polvo en el verano. Pero esa conectividad, territorialmente hablando, la hemos ido mejorando, pero todavía nos queda por solucionar varios sectores. Tenemos también la problemática habitacional, donde nosotros hemos trabajado fuertemente en estos 4 años, pero no hemos tenido el resultado que esperamos y creemos que en este segundo periodo vamos a poder sacar adelante un par de proyectos habitacionales que van a ser grandes, que nos van a poder entregar a esas familias que están esperando por el sueño de la casa propia. Eso es una necesidad latente y permanente en nuestra comuna.

También, en algunos sectores, estamos trabajando con el tema del agua potable. Imagínate los tiempos que estamos viviendo y aún no cuenta con ella. Esas son problemáticas que son urgentes de trabajar, que lo estamos haciendo, para tener resultados en nuestro segundo periodo.

Además hay otras que tienen que ver con la conectividad digital para nuestros alumnos, también en el sentido social, tenemos mucha pobreza porque esta comuna depende mucho de la temporada agrícola.

¿Qué propuestas de su campaña destacaría?

Tenemos varias, una de ellas es crear la ruta del deporte desde Miraflores hasta el embalse Convento Viejo, con comodidades, mayor iluminación, máquinas de ejercicio, bebederos, basureros y más. También queremos crear un CCR infantil. Nosotros tenemos acá un centro comunitario de rehabilitación, que es como una verdadera Teletón, donde invertimos muchísimo en su infraestructura y hoy es un edificio moderno con todas las necesidades, con toda la tecnología, con todos los profesionales que se requiere para que la gente pueda rehabilitarse de alguna enfermedad o de algún problema físico, pero creemos que éste no solo tiene que ser para los jóvenes y adultos, sino que también tiene que ser para los niños, para que la rehabilitación sea a temprana edad.

Vamos a crear también la beca al artista local de proyección, para que jóvenes quieren hacer su talento una profesión. Hoy ellos tienen solo el apoyo de sus padres, y por eso pensamos en eso, así como creamos en esta administración la beca al deportista destacado y la beca capital del mimbre. También vamos a crear un fondo de iniciativa al artista local. Creemos que es importante considerar que haya cupos para hijos de artesanos mimbreros en la beca capital del mimbre.

Por otro lado, buscaremos ampliar las opciones comerciales para ellos (artesanos del mimbre), buscando a través de convenios con ciudades importantes donde podamos trasladarlos una vez que la pandemia nos deje y tengan la oportunidad de comercializar sus productos cuando vuelvan las ferias. Vamos a crear la agrupación de artesanas en general, no solo es mimbre, sino que de otras características. Vamos a instaurar la oficina contra la violencia intrafamiliar, la cual debe estar bien implementada con psicólogo, asistente social y con asistencia jurídica. Queremos crear también la oficina municipal de la educación, porque pese a que entregamos esa área al SLEP Colchagua, no tenemos porqué lavarnos las manos, por el contrario, tenemos que tener una oficina que nos permita ser el nexo entre los establecimientos educacionales y el SLEP, para ser un puente y que los problemas que haya se vayan solucionando. Queremos fortalecer la clínica veterinaria municipal, establecida, por eso postularemos a recursos. Seguiremos invirtiendo en seguridad vial, como instalación de reductores de velocidad en nuestras calles.

Estamos en trámite para la apertura de la calle Máximo Valdés, para evitar los atochamientos en el centro de la comuna. Es paralela a Miraflores y la idea es que una vaya hacia el norte y la otra en sentido contrario y así le vamos a dar mayor fluidez al tránsito vehicular.

Pero también hay otras propuestas como más actividades deportivas, fortalecer PRODESAL, mayor infraestructura, entre otras.

Patricio Donoso, candidato independiente.

¿Cuáles son las principales características de su candidatura?

Soy el candidato del apruebo, el niño símbolo. Empecé a buscar un candidato a alcalde acá, golpeé muchas puertas, porque no me sentía preparado para tal cargo. Nadie quiso, hablé con muchos jóvenes más capacitados que yo, y me tiré. Yo soy, considero aquí, como un youtuber criollo, hace como dos años haciendo denuncias ciudadanas, que la gente participe porque yo creo en los cabildos ciudadanos. Mediante las consultas ciudadanas, tomé la decisión de ir a la alcaldía. Yo empecé a levantar esta gestión de ir a la alcaldía, conversé con jóvenes y les mostré que nada es imposible. Para mi, un político no tiene que ser de cuello y corbata.

¿Qué problemáticas afectan hoy a su comuna?

Muchas, hay que abarcar el medio ambiente, salud, educación, cultura, desarrollo social y personal de la gente, y abarcar el sector rural de Chimbarongo. La gente no quiere saber de nada de las actuales autoridades porque no los pescan. Es más, en Chimbarongo hay muchos casos de corrupción.

¿Qué propuestas de su campaña destacaría?

En Chimbarongo, desde hace cuatro años, se incrementó la delincuencia y el narcotráfico. Tal vez no se pueda acabar con ello, pero el problema es que carabineros, seguridad pública, no cumplen con sus labores. No lo digo yo, ésto lo dice las denuncias en redes sociales, la gente está aburrida. El plan de seguridad pública acá es malísimo, y eso es lo que más voy a proponer.