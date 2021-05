Just Vita es un galletón que posee vitamina D, B12, ácido fólico y fibra que contienen todos los nutrientes y minerales que requieren las personas, lo pueden consumir embarazadas, niños y adultos para alimentarse de forma saludable.

La Ginecóloga y emprendedora Rancagüina, Daniela Celedón, en su embarazo vio la necesidad de un alimento funcional, que tuviera ciertas características que además de satisfacer el hambre, tuviese los ingredientes necesarios para alimentarse de forma rica y saludable. Es ahí cuando Daniela decide emprender y con el apoyo de Corfo, a través de un Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento, crea este galletón.

“Este emprendimiento nace en un momento muy especial de mi vida, ya que, estando embarazada, me di cuenta que no existía muchos alimentos de consumo rápido que tuviese los nutrientes para una buena alimentación. Corfo para mí fue fundamental en poder concretar mi idea y con los recursos que nos ganamos, pudimos terminar de concretar este proyecto y hoy ya abarcamos a más personas no solo embarazadas, sino que creamos un galletón para que todos puedan consumirlo”.

El director de Corfo O’Higgins, Emiliano Orueta, destacó que en la región se puedan apoyar estos proyectos que son escalables en el tiempo y con un alto potencial de crecimiento. “Esto es lo que queremos como Corfo, apoyar proyectos innovadores que sean un aporte para la sociedad y en el caso de este galletón que incorporaron las vitaminas y minerales en un producto, satisfaciendo una necesidad alimenticia”.

En un principio este galletón se llamaba Just Mami, debido al éxito del producto por sus características, ya que posee vitamina D, B12 y ácido fólico, fibra y no es elaborado con harina de trigo, sino que utiliza harina de coco y de arroz, esta emprendedora creó un nuevo producto que con el nombre Just Vita, está conquistando a más público como son los niños, deportistas, adultos y todas las personas que quieran un snack rico y saludable.

Se comercializa en un formato de 40 gramos con dos sabores: coco limón jengibre y chocolate naranja, son ricos y crocantes los puedes encontrar en la página www.justmami.cl o a contactojustmami.cl.