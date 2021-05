Atrás quedó la reconocida Feria de Las Pulgas, dando paso a la nueva Feria Persa, la que solo cambia de nombre, pues sus locatarios siguen siendo los mismos, la tradición permanece y su ubicación también.

Por: Camila González Villarroel

Fotos: Marco Lara

En las calles de la población René Schneider se mantiene ubicada una de las ferias libres más tradicionales de la región. Muchos la conocimos como “La Feria de Las Pulgas”, la que en la actualidad fue renombrada como “Feria Persa”. Para todos los que alguna vez recorrimos parte de ella, sabremos que es popular porque, en el lugar, se puede encontrar lo más insólito, tal como nos contó don Jorge Hernández, quien recuerda con especial extrañeza las gallinas muertas que se ofrecían ahí.

Dicha feria libre cuenta con tres sindicatos que abarcan a sus 400 locatarios, uno de los líderes de estos es Jorge Hernández, quien forma parte de la agrupación “21 de mayo”. Según nos comenta el feriante quien, además, es hijo de uno de los fundadores de este persa, se ha convertido en el bazar con mayor extensión de los días sábados y domingos en la región de O’Higgins.

Sobre la variedad de productos que se pueden encontrar en el lugar, Hernández comentó: “En esta feria se encuentra de todo, ropa, zapatos, herramientas, televisores, muebles, camas, de todo lo que puede ingresar dentro de una feria, pero siempre pensando en que tenemos una patente que nos indica qué es lo que podemos vender, porque no puede ser cualquier cosa. Tenemos que regirnos por normas”. El dueño de uno de los 400 locales autorizados que se ponen en dependencias de la población Rene Schneider recuerda la antigüedad de la feria, la que se remonta a 35 o 40 años atrás, hecho que destaca por su conexión desde pequeño con esta y sus conocimientos de este espacio público de ventas.

En cuanto a lo que significa para él la ex feria de las pulgas, Don Jorge indicó que “La feria para nosotros es parte de nuestra vida y el sustento para nuestros hogares y cuando no venimos, se extraña porque llevamos años trabajando en la feria. Lo otro es que vivimos de esto, no tenemos otro ingreso, solamente es la feria”. Ante su amor por lo que hace, el tesorero del sindicato 21 de mayo realizó una invitación a la comunidad para no dejar pasar la oportunidad de visitar esta icónica feria rancagüina señalando que pueden acudir con seguridad, ya que existe resguardo policial y de salud. Los sábados se ubica desde la calle Juan Martínez de Rosa en dirección a República de Chile, mientras que el día domingo parte en el mismo lugar, pero con dirección a la Alameda.

¿Te animas a vivir la experiencia?