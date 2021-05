El DT de O’Higgins comentó que el partido fue extraño, que rara vez se ve lo que ocurrió en la cancha del estadio El Teniente. Es más, añadió que hay mucho que analizar y revisar de cara a la reanudación del campeonato nacional.

Por: Ricardo Obando.

No es común ver que un equipo dirigido por Dalcio Giovagnoli reciba cuatro goles en un solo partido. Es más, los errores propios, sumados a los aciertos de la Unión Española fueron el corolario para cerrar el 1-4 del viernes por la noche.

Luego del partido, y con la desazón de haber caído cuando la ocasión era propicia para mantenerse en la cima del campeonato nacional, el DT comentó su parecer respecto al cometido en cancha.

“Creo que fue un partido para el olvido, realmente”, puntualizó. A lo anterior, agregó que “no estamos acostumbrados a este tipo de derrotas, con un rival que creo fue muy práctico, que golpeó en los momentos justos y fue oportuno”.

Junto con ello, recalcó que, en el desarrollo del partido, y con el 0-3 en contra tras un desafortunado autogol, “se hace cuesta arriba. Creo que, en primer tramo del partido, cuando se estaban 0-0, hubo una mejora comparado con el último partido, pero después de diluyó sobre el final”.

UNA ALARMA

Hasta antes del encuentro contra los rojos, el equipo venía consiguiendo resultados positivos sin jugar bien. Hubo partidos, como contra La Calera, que el conjunto rancagüino llegó poco y nada al área rival, pero se encontró con el gol y la victoria.

El viernes, en El Teniente, fue todo lo contrario. Fue quizás el duelo donde más acciones de gol se generó, pero no convirtió, no tuvo finiquito.

Desde esa mirada, Dalcio Giovagnoli sentenció que “si quieres justificar un 4-1, de que llegamos muchas veces y no pudimos convertir, me parece absurdo. Así que hay que tomarlo como un partido accidentado por los goles que nos han hecho, inoportuno por los goles en el final y comienzo de tiempo, con fallas que no estamos acostumbrados”.

Además, añadió que esta caída “nos pone una alarma”, porque “creo que no es habitual que nos hagan esta cantidad de goles, que no es habitual ir perdiendo por una diferencia como este 3-0. Tenemos que tomarlo como un partido accidentado, inoportuno y que no estaba en los planes”.

Es más, el DT explicó que “por momentos el rival nos agarra la mano y lamentablemente se vio en un tramo del primer tiempo, no poder buscar las alternativas”, más cuando “el 3 a 0 creo que fue un golpe bajo y no se pudo remontar de ninguna forma. Las variantes no estuvieron a la altura de la circunstancias, pero por la forma en que se dio el partido”.

Finalmente, Giovagnoli aseguró que en las casi dos semanas de diferencia que habrá con el partido frente a Santiago Wanderers, “podremos trabajar más tranquilos, tratar de hacer ajustes acorde a los errores que vamos viendo”.