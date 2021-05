Independiente por un cupo del partido Radical, la activista social invita a todos a votar en esta importante elección que se realizará este próximo fin de semana

Alejandra Del Carmen Reyes Soto es trabajadora social, su profesión y trabajo comunitario la llevó a inscribirse a candidata a concejal por la comuna de Rancagua, es independiente por un cupo en el partido Radical.

Se autodefine como una activista social, donde trabaja constantemente con agrupaciones de estudiantes, juntas de vecinos, agrupaciones de mujeres emprendedoras, entre otros

Entre sus propuestas se encuentra generar espacios para la paridad equidad con perspectiva de género, apoyo a las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar, emprendimiento comunitario, recuperación de los barrios y espacios públicos. “quiero lograr abrir más espacios ciudadanos, que el Municipio sea más cercano a la gente. Lo que me impulso a ser candidata porque he visto la falta de compromiso, poca empatía de las Autoridades con nosotros mismos, con la burocracia que te atienden, y creo que las oportunidades siempre son para todas y todos y para algunos privilegiados. Yo sin muchos recursos he demostrado mi trabajo lealtad y respeto por la gente devolver un poco esa Dignidad que hoy nos merecemos los RANCAGUINO”, escribió Alejandra Reyes.