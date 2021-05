Por Gisella Abarca.

La candidata DC Verónica Arroyo Arancibia (Unidos por la Dignidad); el Independiente por Chile Vamos, Gonzalo Meza Vaninni; el candidato independiente Santiago Gárate Espinoza; la independiente Cecilia Viveros Castillo, la independiente Claudia Caroca Contreras; la independiente Teresita Reyes Ovalle, la independiente Giovanna Flores Pinto y el independiente José Joaquín Hurtado son los candidatos que aspiran a llegar a la alcaldía de la comuna de Mostazal en las próximas elecciones del 15 y 16 de mayo.

A ellos es consultamos las principales problemáticas de su comuna, algunas de sus propuestas y las razones por las que la comunidad debería votar por ellos. Aquí les dejamos sus respuestas.

Verónica Arroyo Arancibia, (DC, Unidos por la Dignidad) opción 250:

“Como mujer mostazalina estoy convencida que las trasformaciones de nuestra comuna solo dependen de nosotros»

¿Cuáles son las principales problemáticas de su comuna?

R.- Principalmente la desconexión generalizada y el abandono de las autoridades con la comunidad, la mala administración de los recursos, una deficiente gestión municipal, lo que han generado precariedad en todos los ámbitos de desarrollo: salud, educación, conectividad, vivienda, acompañamiento de organizaciones y emprendimientos, etc. Necesitamos más respaldo de las autoridades a lo largo de todo el desarrollo de las personas, ya que somos una de las comunas con mayor pobreza multidimensional y mayores ingresos por concepto de casino, donde claramente las cosas no se han hecho bien.

¿Qué propuestas de su campaña usted destacaría?

R.- Gestión Municipal Transparente: Auditoría externa, Municipio Vespertino Itinerante, Modelo de Atención Ciudadana que dé respuesta a tiempo y de calidad. Creación de la Oficina de Acompañamiento Técnico para elaboración de proyectos comunitarios en todas las áreas de desarrollo. Crear departamento de Participación Ciudadana para que todos puedan ser parte de las decisiones. Fortalecimiento de la Educación Pública equiparando los recursos, infraestructura y oportunidades de los establecimientos a través del Consejo Comunal de Educación. En Salud, agenda virtual para horas médicas; mejoras en infraestructura y trasformación de estación medico rurales a CECOF; mejorar la atención de crónicos.

Crear un Centro Integral del Adulto Mayor con atención multidisciplinaria exclusiva. Entrega de apoyo integral a los cuidadores y desarrollo de política de salud mental comunal. Crear el primer centro municipal de rehabilitación de alcohol y drogas. Economía Circular: promover la innovación en los emprendedores locales con recursos técnicos y económicos. Crear Centro Artesanal y Agroalimentario donde todos los emprendimientos agrícolas, alimenticios, artesanales comercialicen sus productos. En Medio Ambiente, plan comunal de arbolado urbano, reforestación y cuidado de áreas verdes; fiscalización activa de impactos socioambientales; creación ordenanza protección de Humedales Urbanos; recuperación de derechos de agua municipal y de antiguos pequeños propietarios, prestando apoyo y asesoría legal. En Seguridad, intervención barrial para recuperación de espacios y aumento de la seguridad pública; fortalecer consejos comunales de seguridad; programa de acompañamiento familiar para la detección temprana de la violencia y el delito. Crear la Oficina de apoyo integral de la mujer, en cada etapa y desafío de vida, con un programa de apoyo y acompañamiento a mujeres que sufren de violencia.

¿Por qué se destaca usted frente a los otros candidatos?

R.- Principalmente la posición en que miro las problemáticas y soluciones para mi comuna, al crecer y desarrollarme en Mostazal, he visto y sufrido la falta de oportunidades y el abandono de nuestras autoridades, los cuales sólo persiguen mantenerse en los puestos de poder. Esta candidatura nace de lo colectivo y no del ego, nace como una urgencia impulsada por distintas organizaciones y personas, que con desencanto vemos el abandono de nuestra comuna y la ineficiencia de la administración que la ha llevado a un deterioro y pobreza creciente; nace porque soñamos y estamos convencidos, que las mejoras y trasformaciones solo se lograran cuando las comunidades y territorios, sean parte importante en la toma de decisiones, cuando todos y todas seamos tomados en cuenta.

¿Por qué los vecinos deberían votar por usted?

R.- Por que como mujer mostazalina, estoy convencida que las trasformaciones de nuestra comuna y barrios solo dependen de nosotros y nosotras, vecinos (as) que vivimos aquí día a día y conocemos las problemáticas. Porque esta candidatura, es la oportunidad de la comunidad para dar respuesta a la inoperancia de las autoridades que nos han gobernado, para proteger y conservar nuestros ríos, esteros, bosques y arbolado urbano, así como la riqueza histórica, cultural y patrimonial de nuestro pueblo. Es la oportunidad de oponernos a la corrupción, al abuso de poder, al centralismo, a la desprotección de las comunidades y territorios. Asimismo, es la solución a la falta de control ciudadano sobre la gestión pública y a la ausencia de participación real en la toma de decisiones. Porque no da lo mismo por quien votar, debemos recuperar, construir y transformar el Mostazal que merecemos. Verónica Arroyo y el movimiento Haz que Pase, son la oportunidad para que quienes aman Mostazal, participen y se empoderen, tanto a nivel político, social y económico. Es la posibilidad de redistribuir los recursos en todos los rincones de la comuna, es autonomía y autogestión, es solidaridad, cooperativismo y es, respeto por las personas y el medioambiente.

Gonzalo Meza Vannini (Independiente por Chile Vamos) opción 251:

“Ese no es el Mostazal que soñamos ni queremos. Es la oportunidad de hacer cambios de verdad”

¿Cuáles son las principales problemáticas de su comuna?

R.- Seguridad ciudadana, mejor atención y preocupación por los adultos mayores, la juventud atrapada en las drogas, y los temas medioambientales, además de la educación pública. Son problemáticas habituales que te plantean los vecinos, y estamos para eso, para realizar acciones concretas y gestión en esas materias. Se requiere un municipio que sea y pertenezca a todos los vecinos, no a sectores políticos. La municipalidad no es para ir a hacer política partidaria o para adjudicarse los cargos como botín de guerra. Se está para servir a la comunidad, sus necesidades y buscar soluciones a sus problemáticas sin distinción alguna.

¿Qué propuestas de su campaña usted destacaría?

R.- Reformular el departamento de seguridad ciudadana como prioridad. Hoy los delitos han sido más violentos y hay que enfrentar a los delincuentes junto a Carabineros y la PDI con mayor tecnología, con estrategias que tiendan a la prevención, pero también a la captura y procesamiento de los asaltantes. Velar también por dar una lucha verdadera, concreta y real contra el narcotráfico. También quiero destacar el programa “Elige Vivir Sin drogas” donde Mostazal fue incorporado por Senda. Hacer un trabajo desde la base con los centros y clubes deportivos. De igual manera, trabajaremos para fortalecer programas hacia los pequeños y medianos empresarios que han visto alicaídos sus emprendimientos por la pandemia. Buscar y generar recursos para enfrentar esta pandemia. Esto no terminará mañana ni pasado y hay mucha gente que lo está pasando mal, miles de cesantes, gente que no tiene que comer.

¿Por qué se destaca usted frente a los otros candidatos?

R.- Porque junto a mi equipo generamos Gestión y Acción. Muchos candidatos se quedan en el populismo fácil, en más y más bla bla y concretan poco. Otros, ofrecen de todo y resultan ser falsas promesas. De eso la gente está aburrida. A mí me interesa generar gestión, ir a buscar los contactos con el gobierno, insistir para que los proyectos se concreten, se hagan realidad. Eso lo hemos demostrado en el problema de Esbbio con las villas Todos los Santos, Ríos de Chile y Ayelén.

Me interesa solucionar los problemas de los vecinos de Mostazal y no darles calmantes ni “estirar el elástico” sin respuestas concretas. Prefiero decir la verdad, pero jugármela porque los sueños de nuestros vecinos se concreten. Hay muchos que juegan con las esperanzas de la gente, con sus ilusiones prometiendo lo que no podrán concretar. Nuestra campaña se fortalece por ser honestos, transparentes y trabajadores. Lo hice cuando fui concejal y sabemos que se hará aún mucho mejor en la alcaldía.

¿Por qué los vecinos deberían votar por usted?

R.- Porque vamos a trabajar junto a ellos. Con participación, escuchándolos. No le hacemos el quite a ningún tema. Vamos con la frente en alto y mirando a la gente a la cara y a los ojos. Tenemos que buscar consensos, diálogo, para generar un ambiente distinto en la comuna donde todos tengan cabida y dejar atrás las descalificaciones sólo porque piensas distinto. Ese no es el Mostazal que soñamos ni queremos. Es la oportunidad de hacer cambios de verdad. Es el momento de que los vecinos vean a todos los sectores políticos aportando y trabajando por la comuna, más que cuestionar y criticar todo que es válido, pero hoy se requiere voluntad para levantar esta comuna y todos ser uno solo en pos del desarrollo de nuestra ciudad.

Santiago Gárate Espinoza (Independiente) opción 252:

“Por una administración más eficiente y una opción confiable que le devolverá la identidad a cada mostazalino”

¿Cuáles son las principales problemáticas de su comuna?

R.- Mencionare tres principales problemáticas que según el levantamiento en terreno junto a mi equipo hemos constatado. La primera de ella es la escasez de seguridad, los vecinos (as) de Mostazal están viviendo con miedo de salir de sus casas, es un tema preocupante y de lo primero que atacaremos en mi gobierno comunal. Lo segundo es la buena atención en los diferentes servicios del municipio, la transparencia en el trabajo igualmente importante. Como tercer punto es la falta de oportunidades, el cual se ve reflejado en varias áreas como la falta de empleos, apoyo a deportistas, viviendas entre otros.

¿Qué propuestas de su campaña usted destacaría?

R.- En mi programa comunal tenemos varias iniciativas, propuestas y proyectos innovadores que destacar. Lo primero es tomar acción con la pandemia, con médicos a domicilio, asistencia 24/7, talleres online, programa de alimentación, entre otros. Tendremos un municipio transparente, abierto a la comunidad, con soluciones oportunas, con proyectos de integración y participación comunal. Pensaremos en nuestra comuna y estaremos al servicio de ellos, con un nuevo modelo de atención y gestión. Tendremos también a mediano plazo un panel de control en seguridad dirigido por personas con discapacidad, entregando nuevos empleos a las personas de Mostazal. Les daremos la oportunidad a nuestra gente, a nuestra comuna.

¿Por qué se destaca usted frente a los otros candidatos?

R.- Porque soy una persona que concreta con trabajos y hechos la ayuda para nuestros vecinos (as), respondiendo siempre con responsabilidad, amabilidad y cercanía. Porque escucho a nuestra gente, ya que su opinión es muy importante. Por mi trabajo a diario y constante, me hace conocer las distintas realidades de nuestra comuna, porque soy un candidato que no solamente escucho, si no que me ocupo de las problemáticas de mis vecinos, de mi gente. Me preocupa su bien estar, la cálida de vida de ellos, y principalmente por el cariño que tengo a mi gente. Mi trabajo en terreno es de siempre y es por ello, que conozco las reales necesidades de mi pueblo. Y también, es muy importante destacar, que cuento con un equipo de trabajo de distintas edades, un comité creativo el cual tiene el propósito general de crear cambios reales desde el poder Alcaldicio, con propuestas innovadoras y posibles de concretar, con planes a corto, mediano y largo plazo, ellos son profesionales expertos de Mostazal.

¿Por qué los vecinos deberían votar por usted?

R.- Porque estaremos votando por un proyecto en común, donde todos somos parte del crecimiento sustantivo para Mostazal, con ideas y proyectos innovadores y reales para nuestra comunidad. Por una administración más eficiente y una opción confiable, que le devolverá la identidad a cada mostazalino. Además, por mi capacidad de resolver los problemas de forma rápida y oportuna, el inmediato es mi esencia.

Cecilia Viveros Castillo (Independiente) opción 253:

“Quiero hacer frente en nuestra comuna para poder mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”

¿Cuáles son las principales problemáticas de su comuna?

R.- Actualmente, son variadas y urgentes considerando que afectan el bienestar de nuestros vecinos (as). Estos son la ausencia de alcantarillado y acceso de agua potable en los sectores más alejados de nuestra comuna, problemas de pavimentación de calles, callejones y veredas, ausencia de iluminarías en todos los sectores, seguridad, conectividad, y mejoras de ciclovías. Nuestros ríos y esteros se encuentran sin agua y no es sólo debido al cambio climático ni la sequía; no se ha realizado una mantención de limpieza, al menos constante, puesto que cada 4 años no sirve la mantención que hemos estado viviendo los últimos tiempos en nuestra comuna. Los malos olores son un problema permanente para gran parte de nuestros vecinos (as) y niños, por ello mejorar, fortalecer e implementar planes en materia medioambiental es realmente urgente en nuestra comuna.

¿Qué propuestas de su campaña usted destacaría?

R.- En el área social, realizar un catastro socioeconómico a nivel comunal a fin de determinar las actuales necesidades de nuestros vecinos (as) y todo su núcleo familiar, trabajando con cada sector. Medio ambiente, formar un Proyecto de Reforestación y paisajismo de las principales vías de nuestra comuna y postulación a proyecto de nuevas plazas y futuro Parque Comunal, ampliando el acceso de espacios públicos de calidad para las familias de nuestra comuna. Licitar un programa de limpieza del Estero Tronco, con una proyección de 4 veces al año. Crear y fomentar un plan para la cultura y las artes, potenciando el uso del teatro municipal y crear nuevos espacios para el desarrollo de las distintas disciplinas, potenciar a nuestros artesanos y artistas de nuestra comuna. Mejorar en todos los sectores las infraestructuras de los centros de atención de salud, que son bastante deficientes, sobre todo en el sector cordillera, generando una plataforma que agilice la toma de horas médicas, entrega de medicamentos, para una mejor atención, integral y personalizada. Promover, mejorar y fomentar la inclusión de los niños y jóvenes a las distintas disciplinas deportivas, facilitando el acceso a los centros deportivos de la comuna. Implementar un plan de seguridad comunal en conjunto con Carabineros, PDI, seguridad ciudadana y dirigentes vecinales a fin de resguardar y brindar mayor seguridad, abarcando todos los sectores. Y un aspecto muy importante, realizar un Sumario Externo dentro de la Municipalidad.

¿Por qué se destaca usted frente a otros candidatos?

R.- Soy una mujer trabajadora, independiente, comerciante de ferias libres, sindicalista, jefa de hogar, y un aspecto importante, soy una candidata independiente, sin partido político. Siempre he sido cercana a los vecinos (as), por ello conozco sus reales necesidades, que para cada familia son absolutamente distintas, sé de las problemáticas y falencias que vivimos en nuestra comuna, pasando por las inmensas filas para sacar una hora para el médico, esperar meses una respuesta de la municipalidad a problemáticas de urgencia. Quiero hacer frente en nuestra comuna para poder mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos (as) y niños, quienes son el futuro de nuestro país y a quienes debemos brindar las mejores y mayores oportunidades para salir adelante. Es por ese motivo que como mujer de trabajo, esfuerzo y de terreno seré una alcaldesa cercana a mi gente, quiero trabajar de la mano con ellos para así mejorar nuestra comuna, brindando soluciones inmediatas y efectivas a cada uno de nuestros vecinos y vecinas.

¿Por qué los vecinos deberían votar por usted?

R.- Nuestros vecinos(as), más que escuchar un listado de propuestas futuras, necesitan ser escuchados, y es lo que yo he venido haciendo desde hace mucho tiempo. Como ya he dicho, quiero ser una Alcaldesa cercana a todos los vecinos (as), trabajando en terreno para poder detectar sus actuales necesidades y falencias, a fin de mejorar la comuna, el acceso a esta y sus sectores más alejados, mejorar e implementar puntos de turismo, potenciando a nuestros emprendedores comunales, apicultores, agricultores, artesanos, y jefas de hogar, dando el progreso que la comuna necesita, facilitando y mejorando el diario vivir de todos los mostazalinos (as).

Claudia Caroca Contreras (Independiente) opción 254:

Otro de los nombres que saldrá en la papeleta en estas elecciones 2021 y que quiere quedarse con el cargo de alcalde por Mostazal, es la candidata independiente Claudia Caroca Contreras.

La médico de 47 años que se la juega con su slogan “Es tiempo de mejorar”, no respondió a las consulta de nuestro medio de comunicación de dar a conocer sus propuestas, desistiendo del espacio entregado.

Teresita Reyes Ovalle (Independiente) opción 255:

“Soy una candidata independiente, con el compromiso de trabajar con todos y para todos”

¿Cuáles son las principales problemáticas de su comuna?

R.- En el recorrido por la comuna me encuentro con variadas problemáticas, dependiendo de cada sector, pero las más comunes son: la sensación de inseguridad de los vecinos (as) y asociado a eso, el consumo excesivo de alcohol y droga en nuestros jóvenes, lo que los lleva a cometer ilícitos para poder seguir consumiendo. Hoy los vecinos (as) de nuestra comuna no se sienten seguros ni en sus propios hogares, a pesar de estar llenos de rejas y candados, eso debe preocuparnos y ocuparnos. Otro gran problema, es la falta de planificación territorial: Mostazal está en pleno desarrollo y vemos como ciertos sectores se han ido poblando; sin embargo, seguimos teniendo las mismas calles de acceso, el mismo Cesfam y postas rurales, lo que conlleva a un colapso del sistema. Y finalmente otro gran problema es la contaminación e intervención de nuestros ecosistemas, generando zonas de sacrificio en nuestra comuna condicionadas a una mala calidad de vida para los vecinos y vecinas de esos sectores.

¿Qué propuestas de su campaña usted destacaría?

R.- Tengo 30 propuestas de campaña, donde destaco 4 ejes centrales:

Gestión: una gestión eficiente y eficaz, que sea capaz de buscar financiamiento externo para el desarrollo de la comuna, sumado al trabajo colaborativo con los dirigentes y la sociedad civil a través de una oficina municipal de gestión de proyectos. Transparencia: seremos responsables con los gastos e inversiones, queremos que la comunidad conozca y sea parte de un municipio transparente en todo momento a través de consultas vinculantes, la transmisión de los concejos y el fácil acceso a la información. Seguridad: necesitamos devolverles la tranquilidad a las familias y eso se logra reformulando el departamento de seguridad existente y trabajando en conjunto con las policías, el gobierno regional, local y las comunidades de manera permanente. Mujer: buscaremos fortalecer la participación y empoderamiento femenino en todo ámbito a través de una oficina municipal de la mujer y que además cuente con un equipo multidisciplinario que acompañe y asesore los casos de violencia intrafamiliar, pensión de alimentos, entre otros.

¿Por qué se destaca usted frente a los otros candidatos?

R.- No soy mejor ni peor que los demás candidatos y candidatas, acá se trata de representar lo que la comuna necesita, y hoy más que nunca, las familias quieren un gobierno local liderado por alguien transversal. Yo soy una candidata independiente, con el compromiso de trabajar con todos y para todos, independiente a los ideales políticos. Y siempre con la convicción de querer hacer las cosas bien, de manera honesta y transparente, liderando un equipo, con gente de Mostazal, que tenga las capacidades y el compromiso por la comuna.

¿Por qué los vecinos deberían votar por usted?

R.- Hoy, más que nunca, los vecinos y quienes vivimos en Mostazal, necesitamos una autoridad que sea capaz de trabajar de manera transversal, comprometida y en terreno. Y creo ser la más indicada para asumir el cargo, tengo más de diez años de experiencia en el servicio público, y sin apoyo de ningún partido ni político, sólo la convicción de hacer de Mostazal un mejor lugar para vivir. Porque para mí, Mostazal lo hacemos todos.

Giovanna Flores Pinto (Independiente) opción 256:

“Comprometo el 20% de la remuneración mensual de alcaldesa, para adultos mayores desamparados y las dueñas de casa que quieran emprender”

¿Cuáles son las principales problemáticas de su comuna?

R.- Los problemas más sentidos por los habitantes de la comuna de mostazal son: Los problemas medioambientales, esto referido a la contaminación ambiental, acústica, malos olores y la pérdida de caudales de agua en los ríos. La mala focalización en la entrega de ayudas sociales para los vecinos y el nulo crecimiento de la comuna, considerando que se cuenta con recursos provenientes del Casino Monticello; sin embargo, no se ve desarrollo, perece una comuna estancada.

¿Qué propuestas de su campaña usted destacaría?

R.- Con relación a los problemas descritos mis propuestas son: Primero la incorporación de gestores territoriales en todos los sectores de la comuna, con el objetivo de escuchar las reales necesidades de los vecinos a través de todas las agrupaciones existentes para mejorar y acercar la gestión municipal, y que todo el trabajo que se desarrolle en materia de inversión, social, educacional, de salud, y otros, este alineada a la realidad de cada sector. Fiscalizar y proteger el medio ambiente. Generar red de apoyo para adultos mayores. Instalar una oficina de mediación de conflictos. Gestionar la llegada de una notaría y fiscalía a la comuna. Apoyo a emprendedores. Instalar la Farmacia Popular. Generar recursos para tener una veterinaria popular, y contar con un canil para la comuna. Construir un centro cultural, para tener más, cultura, más arte, más música, más expresión. Contar con un edificio consistorial. Comprometerme a mejorar la atención que entregan los funcionarios municipales a la comunidad. Mejorar la conectividad de la comuna. Nunca abandonar el trabajo, de la educación, salud, seguridad pública, y todas aquellas funciones propias del municipio. Ponerle humanidad, ya que podemos sembrar con cariño y cosechar con amor.

¿Por qué destaca usted frente a los otros candidatos?

R.- Porque he vivido en esta comuna toda mi vida, y desde muy joven inicié mi trabajo social y comunitario, porque siendo dueña de casa y una mujer emprendedora, sé lo que cuesta abrir caminos para superarse, porque con todo el amor y vocación que tengo soy la única candidata que compromete el 20% de la remuneración mensual como alcaldesa, para ir en apoyo a los adultos mayores desamparados y a las mujeres dueñas de casa, que quieran emprender, y porque nunca dejare de trabajar y luchar para tener la mejor comuna para todos y porque podemos más.

¿Por qué los vecinos deberían votar por Usted?

R.- Porque soy una de ellos, la candidata del pueblo, me conocen y saben que estos cuatro años he estado ahí, de la mano con cada uno y he ganado el conocimiento y experiencia necesaria, para responder a este desafío.

José Joaquín Hurtado Barahona (Independiente) opción 257

“Represento el ímpetu y la fuerza renovadora de la juventud que reconoce y rescata la experiencia de las generaciones mayores.”.

¿Cuáles son las principales problemáticas de su comuna?

R.- Las principales problemáticas actualmente presentes en la comuna, provienen de la crisis sanitaria y económica a nivel nacional, resaltando la precariedad en grandes sectores de la población que ven mermados sus ingresos, dificultando la vida en cuarentena, y particularmente para aquellas personas contagiadas con Covid que se ven por completo imposibilitadas. Otras problemáticas, históricas dentro de la comuna, son la falta a la transparencia por parte de las autoridades locales en los últimos 12 años de administración, que han sumido a la Municipalidad de Mostazal en una profunda crisis de legitimidad ante la población. Es importante mencionar, los problemas de conectividad entre los diversos sectores de la comuna, la falta de acceso a alcantarillado y agua potable en el sector rural, la centralización de los servicios básicos, y un creciente deterioro medioambiental en el territorio producto de los abusos de la agroindustria local.

¿Qué propuestas de su campaña usted destacaría?

R.- Partiría destacando nuestra propuesta de trabajo territorial como respuesta a la centralización del municipio, proponiendo la división de la comuna en macro y micro zonas de trabajo, con una encargada o encargado por sector con su correspondiente equipo, que actúen como nexo directo entre nuestra administración y la comunidad, agilizando la atención, mejorando el servicio y fortaleciendo el lazo del pueblo con sus autoridades. La revisión, complemento y creación de protocolos sanitarios y de seguridad pública son importantes a la hora de enfrentar la pandemia y en conjunto con nuestro equipo hemos estado trabajando de forma ardua para robustecer este ítem y entregar a la comunidad medidas efectivas para su cuidado. La creación de un mercado comunal y una cooperativa para pequeños y medianos agricultores, una red de transporte público municipal y la oficina de diversidad son también pilares fundamentales dentro de nuestro proyecto de gestión.

¿Por qué se destaca usted frente a los otros candidatos?

R.- Lo principal es que represento a una generación nueva en la política, soy el candidate a una alcaldía más joven del país, y además el más joven en postular al cargo en los últimos 30 años en Mostazal. Llego a la comuna con un pensamiento político y social mucho más cercano y consecuente con el contexto nacional, con una mentalidad mucho más abierta, para así discutir y trabajar diversas temáticas para un desarrollo comunal mucho más completo. Vengo como una respuesta a esa queja y esa molestia de nunca acabar de quienes habitan Mostazal; “los mismos de siempre no hacen ni harán nada por la comuna”, pues frente a eso aparezco, como algo nuevo, apartado de “los mismos de siempre”, trayendo una mirada moderna y un oído abierto a todas las voces mostazalinas.

¿Por qué los vecinos deberían votar por usted?

R.- Deberían votar por esta candidatura porque tras ella hay un gran equipo de trabajo, que seguirá adelante este proyecto sin importar los resultados de las elecciones. Porque es la candidatura de quienes han sido postergados y anulados por la clase política comunal. Porque representamos el ímpetu y la fuerza renovadora de la juventud, pero que reconoce y rescata la experiencia de las generaciones mayores. Porque esta comuna merece un cambio real y para bien. Un cambio donde estén representados todos, todas y todes sin distinciones, y porque tenemos la convicción de que la autogestión y el trabajo conjunto con las comunidades es la mejor fórmula para que Mostazal viva un presente más equitativo y un futuro digno y próspero. Y porque es ahora cuando tenemos que cambiar de verdad las cosas, no en 4 años más, luego de quejarnos otra vez porque “los mismos de siempre” nos decepcionan otra vez. Muchos nos hablan de cambios, pero el cambio real está aquí.