Por: Camila González Villarroel

Este martes el Ministerio de Salud entregó su nuevo reporte diario sobre la situación de la pandemia en nuestro país. Durante la jornada se informaron 3.771 nuevos casos de Covid-19 en nuestro país, de los cuales 186 corresponden a la región de O’Higgins. Además de lo anterior, el DEIS entregó la cantidad de fallecidos producto del virus en las últimas 24 horas, número que llega a las 38 personas.

Recordemos que normalmente los martes disminuyen la cantidad de casos informados, ya que según ha explicado en ocasiones anteriores el Seremi de Salud, martes y miércoles se informan los casos detectados el fin de semana, donde a nivel regional baja la cantidad de test en comparación a los que se realizan en la semana.

Este martes fueron informados mil 413 muestras, marcando una positividad regional del 12,5%.

El desglose de contagios por comuna se realiza de la siguiente forma: Rancagua (49), Rengo y Requínoa (15), Las Cabras y San Fernando (10), Doñihue (8), Mostazal y San Vicente (7), Santa Cruz y Codegua (6), Pichidegua y Machalí (5), Lolol (4), Malloa, Chimbarongo, Pichilemu y Nancagua (3), Placilla, Navidad, Olivar, Coltauco y Litueche (2), Chépica, Palmilla, Peralillo, Quinta de Tilcoco y Paredones (1) y casos sin notificar (5).

Una situación que ha llamado la atención de la comunidad es el prolongado tiempo que Rancagua se ha mantenido en fase 1, algo que comienza a inquietar a trabajadores y comunidad en general que necesitan desplazarse para cumplir con sus obligaciones, las que en muchos casos son llevar comida a su mesa. Tal como comentó en nuestro medio la presidenta del Colegio Medico Rancagua, en la comuna nos estamos enfrentando a un nuevo alza de casos, los que podrían ampliar más el confinamiento. Estos dichos son avalados por los números, ya que si miramos la semana del 26 de abril, se registraron 517 casos, luego se bajó a 489 en la semana siguiente, pero durante esta, se volvió a subir.

José Antonio Cavieres, es director de la Cormun de Rancagua, por lo que conoce de cerca lo que está pasando en la ciudad histórica. A pesar de como él comenta, existió una baja, pero se está repuntando nuevamente: “Todos quisiéramos que la situación estuviera mucho más controlada, pero las cifras y la pandemia están siendo muy dinámicas, ya que no solamente se visualizan la cantidad de casos, sino que también hay que ver la positividad”. Pese a esto, Cavieres también entrega las claves para poder avanzar en el Plan Paso a Paso, comentando que “para poder salir de la situación en la que se encuentra Rancagua es necesario analizar la positividad y ver que esta se mantenga por al menos, 7 días en una situación estable, por bajo de un 10% de positividad, y así tener una mejor visión de como está circulando el virus en la comunidad”.

Algo que si entrega un poco de calma al director de la Cormun es como los centros médicos se han visto con menos afluencia en las últimas semanas, lo que podría ser un indicio de una eventual mejoría: “En la situación hospitalaria se ha visto una una disminución de demanda en cuanto a ingresos y las consultas por posibles casos. Hemos seguido realizando los PCR como búsqueda activa en la comunidad, pero también hemos tenido una baja en cuanto a afluencia en nuestros recintos hospitalarios. Es de esperar que estas condiciones se sostengan porque eso nos permitiría evaluar un posible cambio de fase durante la próxima semana”.

En cuanto a las razones que podrían existir para que los números no disminuyan de manera rápida, José Antonio puntualiza que “el gran problema de Rancagua es por que hay personas que se trasladan a la comuna porque en las de ellos no tienen donde realizar sus trámites esenciales, entonces en un flujo importante de personas”. Sumado a esto, también existe una cuota de responsabilidad por parte de la comunidad, ya que todo apunta a que también existe una sensación de relajo en cuanto a la pandemia: “Hay un gran problema y es que, existe una sensación de relajo en la gente, que creyó que luego de la primera ola esto había pasado, y no es así. Hemos tenido una disminución en los servicios de urgencia y toma de PCR, pero no es que uno diga que esta cosa se calmó. Esperamos que las cifras no vuelvan a subir, pero es muy probable que eso si ocurra”.

Finalmente, el director de la entidad de salud señala que debemos poner especial atención en otros índices más que en los números de contagios porque también son parte importante de un potencial avance de Cuarentena a Transición: “Es de esperar que las cifras bajen y podamos mantener una situación de mayor tranquilidad en cuanto a la pandemia. Yo creo que si ya se mantienen estos números en cuanto a contagios, Rancagua podría pasar de fase, pero siempre teniendo en claro que no solo se evalúa eso, si no que también la positividad, la circulación viral y la cantidad de casos activos”.

Cabe señalar que a nivel regional a la fecha se ha vacunado a 472.339 personas con una dosis, que equivale al 61% de la población objetivo de la región. Además, 394.676 personas ya completaron su esquema de vacunación, con su segunda dosis, los que asciende al 51% de la población objetivo.

En Rancagua el 62% de la población objetivo se ha vacunado con primera dosis y el 52% con el esquema completo.