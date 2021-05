El activista social ha trabajado activamente en el apoyo de las familias afectadas en la pandemia, con la realización de ollas comunas. Desde hace 5 años creo un preuniversitario popular y desde muy pequeño su padre, le enseñó a apoyar a quienes lo necesite, concejo que lo motivó para emprender esta elección al municipio.

Arturo Samuel Bahamondes Bustamante es activista social desde los 15 años por herencia de su Padre ex militante del MIR y ex torturado político, quien además fue el comerciante asesinado el 2017 por dos delincuentes en la Alameda de Rancagua. Desde pequeño participo en las Navidades Populares que hacía su padre en Rubio con Aurora a los niños de la población.

El candidato a Concejal por Rancagua señaló que “desde pequeño conocí la realidad, el sacrificio y el sufrimiento de las personas trabajadoras. La realidad de las poblaciones precarias y campamentos de Rancagua. Siempre fui reacio a la política, siempre creí que las personas terminaban vendiendo sus principios por los privilegios y el confort de un puesto político. Hoy y gracias al Estallido social de octubre en Rancagua, me convencí que si el pueblo no es parte de la actual política, quedará el camino libre a los mismos de siempre. Decidí disputar un espacio en el Concejo Municipal a través de lo que llamamos CONCEJALÍA POPULAR Y ANTI PATRIARCAL, el cual pretende identificar el sentir de la calle de tantos años de lucha por las justas demandas populares”.

Su oficina de campaña es una mediagua que ha convertido en Biblioteca Popular y Refugio de Animales Callejeros, debido a su historia Bahamondes declara no ser igual a otros candidatos “puedo otorgar garantías al pueblo Rancagüino que no somos más de lo mismo, porque somos parte de él y seguiremos en la misma senda ya que incluso firmé un compromiso ante notaria renunciando al Bono anual de asistencia que se otorga a los Concejales con más del 75% de participación en Concejos Municipales y nos comprometimos a solo trabajar en la labor de Concejal de Rancagua, sin percibir otro ingreso que no sea el que actualmente reciben los Concejales”, explicó.

Entre sus principales propuestas se encuentran la transmisión online de los Concejos Municipales, para garantizar transparencia a la administración municipal y lo que se discute y como Vota cada concejal.

Crear una defensoría de la Mujer Rancagüina. ONG que junto a Organizaciones Feministas de la ciudad otorgue orientación y apoyo psicológico y judicial a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar de Rancagua. Además de plebiscitar la continuidad del Rodeo, como forma de participación efectiva de la comunidad en las decisiones más importantes de su territorio.

El activista rancagüino destaca entre sus logros la creación de un Preuniversitario Popular, el galardón Marta Ugarte a la mujer rancagüina, actividades solidarias como onces populares a las personas de calle, adopción y recuperación de perritos callejeros, apoyo en la pandemia con ollas comunes, entre otros.