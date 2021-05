Nueve son los postulantes a la alcaldía de San Fernando. La ciudad, que en el último tiempo ha estado cuestionada en lo que a su administración municipal de refiere, ve hoy desde diversos sectores posturas respecto a cómo devolver la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.

El próximo 15 y 16 de mayo, los sanfernandinos deberán escoger entre uno de los candidatos para que encabece una nueva etapa o den continuidad por un periodo más al actual edil, Luis Berwart.

Diario El Rancagüino dialogó con los candidatos y estos son sus postulados:

Alejandro Riquelme, candidato Unión Demócrata Independiente.

¿Cuáles son las características de su candidatura?

Creo que San Fernando, durante los últimos 20 años, ha adolecido de participación ciudadana, donde si bien los alcaldes han sido representantes por elección popular, solo han considerado a los habitantes cada cuatro años. Eso hemos podido recoger durante todo este tiempo que llevamos trabajando. Nosotros hemos hecho un plan de gobierno en diferentes aristas en donde todo, cada palabra, cada coma, cada frase, cada unión de conceptos, han sido levantados desde las propias necesidades de los vecinos. Hemos hecho reuniones dentro de nuestras posibilidades para poder presentar el plan de gobierno. Esa participación ha sido muy distinta, dando priorización a los liderazgos de las diferentes organizaciones sociales y los verdaderos protagonistas, que son los dirigentes como representantes de las bases, ya sea juntas de vecinos, comités de adelanto, de vivienda, de seguridad pública, clubes del adulto mayor, organizaciones juveniles, deportivas y de cultura.

¿Qué problemáticas afectan hoy a su comuna?

Nosotros hemos hecho un método científico, donde hemos creído y pregonado que la política hay que renovarla y profesionalizarla. No es la misma de los años ‘90 cuando tenías a los candidatos en la parte céntrica de la ciudad y adivinar lo que necesitaban los vecinos en la periferia de San Fernando. Hoy somos 80 mil habitantes y se necesita participación de todos los sectores. Por ende, hemos medido cuáles son las prioridades de los vecinos. Hemos entendido que tanto la seguridad pública como vial son prioridades casi en un 65 por ciento, después urgencias sociales como la necesidad de salud y educación han ido tomando la agenda por completo. Lo mismo cultura, deporte, conectividad, lo mismo tránsito, aseo y ornato, medio ambiente y turismo. Son de las cosas que, en esta medición, han sido la prioridad de los vecinos. Con eso hemos construido un plan de gobierno en diferentes áreas, también de inversión en el corto, mediano y largo plazo, entendiendo que para poder estabilizar esta municipalidad tenemos que saber con qué contamos, qué se debe a través de auditorias que se puedan realizar y estabilizar los pasivos y los activos de los 14 mil millones que tiene de presupuesto el municipio de San Fernando, y cómo nosotros a través de la inversión pública, de convenios de colaboración que se hagan con el Gobierno Regional. Con esa inversión, poder remecer la economía, dar mayor cantidad de empleos e invitar a la empresa privada para invitarla y poder estabilizar a San Fernando mirando hacia los próximos 10 y 20 años.

¿Qué propuestas de su campaña destacaría?

Yo me puedo sentir orgulloso que, nuestro equipo, ha sido súper loable en tomar no lo que uno piensa. Creo que las autoridades tienen que estar en la calle y no solo considerar a los vecinos cada cuatro años para las elecciones, ellos quieren participar. Hay que diferenciar mucho lo que es administración con la gobernanza, la diferencia entre administrar y gobernar es muy clara. Tú para poder gobernar hoy en día, tienes que tener la participación ciudadana y de acuerdo a esa gobernabilidad, poder dar una administración necesaria a la municipalidad de San Fernando. Creo que esa determinación, siendo muy preciso tanto en lo cuantitativo, como los números que medidos, y también la parte cualitativa. El concepto que más hemos tomado es abandono, falta de empatía de las autoridades. Nosotros creemos que para liderar un gobierno comunal después de todo lo que vivimos en Chile, como el tema social, sanitario, económico y socioemocional, hay que hacer participar a los verdaderos liderazgos, dejar de tratar a los habitantes como empleados, porque los verdaderos empleados somos nosotros, las autoridades.

Cristian Silva, independiente.

El postulante, agrónomo de profesión, emprendió una postulación al sillón edilicio, la cual cuenta con apoyo de jóvenes sanfernandinos.

Silva, a través de sus redes sociales, ha expresado que una de las principales metas -si es que llega a ser electo- es consolidar el bienestar y desarrollo integral de la comuna. Lo anterior, señala, mediante la participación de la ciudadanía.

Además, manifiesta que la comuna necesita mejoras en gestión, transparencia, una nueva ordenanza de aseo y ornato, rescatar las tradiciones de la zona, fomentar el deporte, equidad de género, turismo y desarrollo productivo.

Cabe consignar que, pese a ser contactado por El Rancagüino para una entrevista, esta no se pudo concretar.

Luis Berwart, independiente.

Va por su segunda reelección. Elegido alcalde de San Fernando en 2012, el actual edil ha planteado -pese a los constantes cuestionamientos a su gestión- que aún tiene mucho que realizar por la comuna.

Con apoyo de entidades sociales, principalmente de carácter religioso, Berwart pretende ser reelecto por un último período bajo el eslogan “Sueños por Cumplir”.

En las últimas semanas, informes de la Contraloría General de la República han dado de cuenta de irregularidades en la administración de recursos, especialmente en lo que al área educación y salud se refiere, datos que podrían inclinar la balanza en la votación del próximo fin de semana.

Cabe señalar que, pese a ser gestionada una entrevista a través de su equipo asesor, ésta no se pudo realizar.

Fiorina González, candidata independiente.

¿Cuáles son las principales características de su candidatura?

El sello nuestro está claro, esta es una candidatura levantada por mujeres, logrando alianzas con agrupaciones que están dirigidas por mujeres, porque era hora que nuestra voz sea escuchada con el sentido de la unidad. Las mujeres tenemos otra forma de ver la vida, es cosa de ver cómo nos enseña nuestra madre, se desviven por hacernos felices con lo poco o mucho que tengan. En catástrofe, las primeras que salen a la calle son mujeres, las primeras que se agrupan para ir en apoyo son mujeres. Siempre estamos con ese afán protector de una sociedad que lamentablemente nos tiene bastante invisibilizadas, desde que Chile dio el grito de libertad. Aquí no llega Fiorina González, acá estamos todas trabajando a la par, incluso ellas mucho más que yo para dar sentido a esta campaña.

¿Qué problemáticas afectan hoy a su comuna?

Aquí estamos en pañales. El abandono de los sectores rurales llega a ser irrisorio. En pandemia estuvimos atendiendo de nuestro bolsillo, tuvimos bajo el alero 30 familias a las cuales, cada quince días, se les iba a dejar verduras, mercadería. Y a medida que se entregaba todo, al otro día comenzábamos a reunir lo que se necesitaba para los próximos 15 días. Aquí se hace todo a espaldas de la gente. No tenemos idea cuántas hidroeléctricas tenemos. ¿Qué se hace con los sedimentos de esas hidroeléctricas? ¿Qué va a pasar con eso? Nosotros tenemos dos de las empresas más depredadoras de Chile en San Fernando y se hace caso omiso de lo que acá ocurre. Aquí todo se oculta, aquí nadie hace nada. Además, más que números, más de lo que todos sabemos de lo que se ha perdido, aquí ha habido una falta de voluntad política para solucionar los temas y enfrentarlos. San Fernando tiene una cantidad de problemas ambientales, y a nadie le importa.

También, las propuestas son de sentido común. Primero, la autoridad. Creo que es la palabra mágica, porque hay que poner al día lo que se adeuda y con cuánto se cuenta. Lo segundo, es una auditoría. Necesitamos saber con qué se cuenta y cuánto realmente hay que pagar. No podemos seguir en ésto de que todo se hace a espaldas de la gente. Ésto ha deteriorado las confianzas, todo. Nos miramos como enemigos porque no sabemos si es amigo de fulano de tal y quién roba y quién no roba. Y quién no roba le ponemos una chaucha de más porque no creemos que sea tan sano.

¿Qué propuestas de su campaña destacaría?

Uno desde fuera ve las cosas diferentes y cada sector deben plantearse el cómo quiero mi barrio. Esa es la única manera que nos va a permitir poder avanzar. Hay un desconocimiento de la realidad de los sectores rurales, por eso creo que es importantísimo la creación de un departamento rural, para ver de qué manera poder llegar con el aparataje del Gobierno y poder ayudarles. Necesitamos un catastro rural, con la gente que vive allí 24-7. Es más, estos departamentos tienen que ser dignos, empáticos y resolutivos. Cosas que no haya que llamar a tres o cuatro jefes para solucionar un problema. Cada uno de estos departamento tiene que tener voz propia. No puede haber un DIDECO que haga cuatro o cinco pegas. Eso no puede seguir pasando. Una cosa clave es informar a la comunidad de los planes y proyectos a realizar, y hacer partícipe a los ciudadanos de eso. San Fernando es un pueblo con una temática de la discapacidad que todavía no lo quiere enfrentar.

Gabriel Rojas, candidato Partido Comunista.

¿Cuáles son las principales características de su candidatura?

Dentro de nuestros aspectos fundamentales, ejes, está el tema de la transparencia, eficiencia y eficacia en el buen uso de los recursos. La idea es que sea una gestión transparente, participativa, donde la ciudadanía en su conjunto, a través de sus organizaciones, sean capaces de poder fiscalizar la gestión en el futuro gobierno comunal. La mirada que nosotros le estamos dando a la propuesta comunal, que tiene que ver con poner al centro de toda nuestra gestión al vecino, a la vecina. Todo lo que nosotros desarrollemos, todos los recursos que el municipio pueda destinar al trabajo social, está enfocado al desarrollo humano o el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Creemos que, desde el trabajo local, podemos ayudar a disminuir la tremenda brecha social que hoy hay en el país. En salud, arte, medio ambiente, mejoramiento de vivienda, etc.

¿Qué problemáticas afectan hoy a su comuna?

En la situación en que hoy se central el municipio de San Fernando, nosotros apuntaremos al buen uso de los recursos y la transparencia en la gestión. Debemos desarrollar un profundo cambio en los procedimiento, controles y gestión municipal. Estamos apuntando a unidades de control independientes de la autoridad del alcalde, tanto en el área administrativa y financiera como en el área jurídica. Debemos profundizar en la actividad democrática de todas las organizaciones de la comuna de San Fernando, terminar con la política del clientelismo, terminar con la política de intervenir las organizaciones sociales, creemos en la autonomía e independencia de cada una de ellas, es uno de los aspectos importantes para nosotros. Hay una tremendo desprestigio en cuanto a la función y gestión pública. También hoy falta en la comuna políticas serias que tengan que ver con la participación de los jóvenes.

¿Qué propuestas de su campaña destacaría?

Para nosotros, es importante querer lograr confianza de la ciudadanía hacia la autoridades. Esa mala imagen que existe hoy con la autoridad comunal, tiene que ver con que la gente se resta a la participación, a todo lo que tenga que ver con la vinculación a la gestión municipal. Eso se traduce en que hoy la gente no se motiva, está desencantada, no cree en las autoridades, no cree en los políticos. Es probable que muchas de las propuestas que se estén lanzando a la comunidad, la gente no las cree, por el desprestigio que hay.

Luis Orellana, candidato Partido Radical.

¿Cuáles son las principales características de su candidatura?

Nosotros estamos planteando un proyecto político para San Fernando para los próximos 15 0 20 años. Por lo tanto, aquí no solo estoy trabajando yo, sino que un grupo de personas candidatos a concejales, que hicimos un programa común para todos con el apoyo de juntas de vecinos, clubes deportivos y profesionales. El nuestro, es un programa dinámico, porque todos los días le vamos agregando algo. El plan de trabajo consiste en dos columnas fundamentales. La primera es la no corrupción, la transparencia y la falta de probidad, tanto de los funcionarios como de los usuarios. Y, la segunda, es la participación ciudadana en todos los término. Con el solo hecho de haber participación ciudadana, evita actos de corrupción. Se produce una sinergia entre ambos, y ahí se basa nuestro proyecto político. Sobre estas dos columnas, tenemos varios temas como el desarrollo económico local, infraestructura pública, medio ambiente, salud primaria, etc. Son quince líneas generales de trabajo, y en cada una tenemos una mirada, siempre por la vía de la persona y por la responsabilidad de las personas. Llegando a la municipalidad hay que hacer obligatoriamente una auditoria más eficiente, que tenga también el tema de algunos procedimientos tanto en la municipalidad como la corporación, y con esa base poder partir. No es un tema de hoy, hace mucho tiempo que vengo trabajando en ésto, y nosotros tenemos antecedentes suficientes para entregarlos a la justicia. De hecho, hace dos años atrás participé en Informe Especial y ahí entregué una gran cantidad de denuncias. Eso sirvió para que la ciudadanía de San Fernando se diera cuenta que en la municipalidad sucedían cosas extrañas y a partir de ese programa la Corporación cambió su forma de actuar, a raíz de ese programa. Yo solo voy por un período, porque nosotros hemos planteado este proyecto y uno no se puede eternizar. El proyecto es de un grupo de personas, yo voy en la primera etapa y en la segunda van otros. Lo digo, por dos razones. Porque estoy contra la corrupción.

¿Qué problemáticas afectan hoy a su comuna?

En San Fernando no hay Consejo de la Sociedad Civil, porque le tienen miedo al cogobernar. La participación también tiene que ver con el cómo proyectar los proyectos que a cada comunidad le interesa. Es trabajar desde el inicio, desde la idea en adelante, con la comunidad. Es fundamental, para recuperar la confianza, es tener esta columna de participación ciudadana. También las problemáticas son diversas, cubren toda la comuna, porque hay un desorden absoluto en todas las áreas, como la infraestructura vial, las calle de San Fernando son de un desorden enorme. He conversado con los dirigentes de los colectivos, ellos quieren tener líneas claras, pero está tan mala la red vial que es imposible cumplir con eso. Esos problemas hay que ordenarlos primero desde el punto de vista del dinero y segundo desde la gestión. Hay proyectos pequeños, como el del Parque de Los Barrios, donde basta con dar la instrucción para que arreglen las luces, hay problemas intermedios como el de la infraestrutura vial o como la solución que se debe tener a la feria libre, pero también hay proyectos futuros que en un periodo de tres años no se podrán sacar, como una mejor conexión vial para el sector de la San Martín. Hay que insistir en que se construya el Cesfam Oriente, y las condiciones para que se construyan dos más en el sector surponiente y suroriente, sectores que no tienen ningún estamento para solucionar problemas de salud. En San Fernando hay un desorden absoluto en todas las actividades. El comercio ambulante es un desorden, la locomoción colectiva es un desorden, nuestra plaza de armas es un desorden.

¿Qué propuestas de su campaña destacaría?

Una de las motivaciones del porqué soy candidato a alcalde, es mejorar ayudar a mejorar las condiciones de la salud primaria. Hoy tenemos tres postas, pero ninguna funciona bien, con una infraestructura pésima, de mala calidad, y atienden hasta las 4 de la tarde. Yo no soy católico, soy agnóstico, pero sí tengo clarísimo que nosotros tenemos que rescatar el patrimonio, y las iglesias son parte del patrimonio de la ciudad. Cada cosa que relacionamos con San Fernando, con la identidad, colocamos una foto de la iglesia San Francisco, la cual tenemos que recuperar. Además, hay propuestas de infraestructura y también propuestas para el mejoramiento del alma. Los proyectos pequeños y medianos tienen que nacer de la comunidad. Nosotros tenemos harto contacto con la gente, el 18 de octubre de 2019 se entendió y yo como político entendí que todo se tiene que hacer con participación ciudadana. Y los grandes proyectos son de ciudad como la costanera sur del Antivero. Lo planteé cuando fui CORE y nos va a permitir mejorar las condiciones viales de la ciudad. Y, todo esto es gestión, lo que sale de la municipalidad son los funcionarios que tiene que acompañar a la gente. Mi deseo personal es que yo, al terminar el periodo, pueda seguir caminando por San Fernando como lo he hecho siempre.

Pablo Orellana, independiente.

¿Cuáles son las principales características de su candidatura?

Primero, soy cien por ciento independiente, nunca en mi vida he militado en un partido político. Lo segundo, la experiencia que tengo en el área municipal, de haber ejercicio como profesor en colegios municipalizados, haber sido el creador de la oficina del deporte en la comuna, haber sido director de la oficina de desarrollo comunitario, de estar ejerciendo la concejalía siendo la primera mayoría.

Me diferencia también mi trabajo social, soy de terreno, llevo 7 u 8 años entregando alimentos ayudando a las personas más necesitadas de los diferentes sectores de nuestra ciudad y ayudando siempre a los que más lo necesitan. Me diferencia también de los demás candidatos, el trabajo con los dirigentes sociales que son parte de mi equipo, y también los profesionales que están abordando nuestro programa, que es de la alcaldía ciudadana, un programa con alrededor de 76 paginas con todas nuestra propuestas. Todo eso se hizo a través de encuestas Online, con jóvenes, con adultos mayores. Nosotros atendemos público constantemente y tenemos un equipo de profesionales voluntarios, abogados, asistentes sociales, psicólogos, profesores, que siempre estamos en atención de nuestros vecinos.

Creo que soy el único candidato que tiene un programa de esa envergadura, porque es la experiencia de todos estos años de trabajo social, en terreno. Soy cien por ciento sanfernandino, estudié en colegios municipalizados, en la Universidad donde estudié educación física. Tuve gimnasio 10 años, experiencia en comercio, del trabajo privado, porque soy emprendedor, tuve negocios como pescadería y restaurante. Realmente ya nos sentimos ganadores con todo el trabajo que hemos hecho. Estamos tranquilos.

¿Qué problemáticas afectan hoy a su comuna?

Hay muchas. El tema de la seguridad pública es principal, tanto en los sectores rurales como urbanos, el tema de un centro de rehabilitación de drogas para nuestra ciudad, se metió mucho en nuestras poblaciones y el acceso a la rehabilitación ha sido complicada, un problema para nuestra ciudad. También tenemos la seguridad vial, a través de las ciclovías. Tiene que haber mantención, señalética. Otro tema es el turismo, nos vemos afectados por los problemas en Termas del Flaco que nunca se ha regularizado esta situación para que podamos subir el estándar de calidad del turismo en nuestra ciudad y por eso estamos estancados en eso. San Fernando tiene muchos atractivos turísticos, pero no se le da relevancia, porque puede mejorar la economía local.

Hemos visualizado también la desconfianza de los vecinos hacia la municipalidad, por todos los motivos de malversación de fondos que han existido en esta administración y en muchas administraciones atrás. Ahí hay un descontento.

¿Qué propuestas de su campaña destacaría?

Tenemos que postular a todo y traer recursos a nuestra ciudad. Buscar la alianza público privada a través de la ley de responsabilidad social empresarial. Hace mucho tiempo venimos trabajando con ellos y tienen que aportar a la ciudadanía.

Necesitamos un centro veterinario municipal, que esté establecido en una infraestructura municipal y que haya un móvil que recorra el sector rural y urbano. También necesitamos un centro municipal de rehabilitación agrícola y a través de una consulta ciudadana ver donde emplazarlo. Muchas veces los vecinos dice sí, lo necesitamos, pero no lo quieren cerca. Otro tema, que salió en las encuestas, es el centro de permanencia y cuidado integral para el adulto mayor. También lo queremos ubicar en una dependencia municipal que no se está utilizando, como es el colegio San Francisco de El Trapiche. Allí queremos dividir en dos, una para la comunidad del sector y la otra para este centro.

En San Fernando necesitamos infraestructura deportiva, necesitamos un estadio nuevo. Necesitamos un velódromo para la ciudad, lo podemos emplazar al costado de la Universidad de O’Higgins en las doce hectáreas que son del municipio. Lo mismo un polideportivo, que albergue varias disciplinas.

Otra propuesta importante es el plan comunal de sustentabilidad y reciclaje. Estamos estancados en ésto, queremos entregar herramientas a los vecinos y buscar una alianza con una empresa privada para eso, un convenio que traiga beneficio a los ciudadanos. También tener huertos comunitarios, en los barrios, en los colegios, para poder potenciar este tema.

Lo mismo una farmacia popular, la queremos concretar con un convenio con otros municipios que las tienen para que nosotros podemos tener este beneficio a la ciudadanía. Lo otro, un laboratorio de exámenes populares. Hoy hay un convenio con un laboratorio particular y se gastan muchos recursos en esos, nosotros podemos tener uno municipal.

Además, tener un persa popular para el comercio informal. Vengo de familia de comerciantes ambulantes, y necesitamos mejorar su calidad de vida. En la calle Rancagua con España hubo un supermercado y hay un espacio grande para que ellos puedan trabajar.

La oficina del acompañamiento inclusivo e integrador. Tengo la experiencia de haber trabajado en la escuela Fernando de la Fuente. Allí los jóvenes aprenden muchas cosas y hoy no están las oportunidades en el ámbito laboral, y nosotros queremos a través de esta oficina dar una oportunidad y tener un convenio con diferentes empresas para que se puedan desenvolver profesionalmente. Lo mismo una oficina de innovación y desarrollo, que estará en el municipio para poder mejorar todos los procesos administrativos, queremos acotar los procedimientos a través de software, hoy estamos muy atrasados en eso. Un centro de apoyo y acogida temporada para las mujeres y sus hijos. En San Fernando no tenemos nada que ofrecer a las mujeres que han sido maltratadas. Queremos apoyar con profesionales del área para poder atender y mejorar la calidad de vida a ellas. Rutas turísticas patrimonial rural y urbana, con oficina de información turística y eso lo tenemos que potenciar en la ciudad. Parquímetros para los bomberos y si no lo quieren, se eliminan los parquímetros en San Fernando para recuperar ese espacios para los sanfernandinos y así mejorar eso con ciclovías.

Y también la evaluación ciudadana a los funcionarios municipales. Ellos tienen que tener una evaluación para ver si están cumpliendo con lo que nosotros queremos, contratar profesionales locales.

Pablo Silva, candidato independiente.

¿Cuáles son las principales características de su candidatura?

A mi favor, siento que tengo una experiencia desde el punto de vista social, porque vengo de familia que ha hecho una labor como dirigentes de clubes deportivos, de canales, de agua potable rural y comités de pavimentación. Luego, asumí esa responsabilidad, y además tengo experiencia como concejal y candidato a alcalde, esta es mi tercera vez. El cargo del alcalde no es un cargo fácil, hay que llegar preparado, tener muy claro toda la problemática de la ciudad, tanto urbana como rural, y en todo este tiempo recorriendo la comuna tengo claro cuáles son los problemas. Fui presidente regional de un partido, donde nos tocó ver las políticas de desarrollo del región, porque se nos consultaba. Pienso que eso me da un plus por sobre los demás candidatos.

¿Qué problemáticas afectan hoy a su comuna?

De acuerdo a lo que veo y sienten los vecinos con los que he tenido la oportunidad de colaborar y entrevistar, las principales son seguridad, falta de mantención de la iluminación, que es antigua y hay que cambiar por led, temas de alcantarillado en las zonas urbanas que se inundan y que no se ha hecho un trabajo en alcantarillados maestros que puedan evacuar las aguas en épocas de lluvia y también de regadío, de septiembre a marzo, cuando los caudales de los canales que cruzan San Fernando se rebalsan. Falta la mantención de áreas verdes, sedes sociales, calles veredas, y estas problemáticas son muy distintas a los sectores rurales. Hoy en San Fernando no tenemos ningún sector rural que tenga alcantarillado, todos son fosas sanitarias que colapsan y ese es un gran problema que tenemos que enfrentar desde la municipalidad, porque desocupar una fosa sanitaria cuesta como 90 mil pesos. Los vecinos no son capaces de afrontar ese gasto cuando ganan el sueldo mínimo y tenemos que avanzar en algún tratamiento bacteriológico para limpiar la fosa, un convenio con una empresa para abaratar costos o avanzar en el alcantarillado. Súmele a eso la falta de políticas desde la municipalidad en mejorar los caminos de tierra, situación que conozco muy bien, porque soy presidente de un comité de pavimentación rural. Hay que mejorar la conectividad de las calles de San Fernando, para poder lograr que la locomoción pública pueda llegar a todos los rincones, para poder ampliar los recorridos. También tenemos que diversificar nuestra matriz económica, que hoy depende de la agricultura, del comercio y la salud, y ampliarla, porque somos la comuna que tiene más recursos naturales y patrimoniales para fomentar el turismo. Tenemos que recuperar las huellas del dinosaurios, que están abandonadas y que no se ha hecho nada de parte de la actual administración, hay que ver como las conservamos y la hacemos atractivas para los turistas, coordinación con las diversas localidades para tener ferias gastronómicas en zonas de atractivo turístico.

¿Qué propuestas de su campaña destacaría?

La seguridad es una de las grandes quejas de los vecinos, vamos a trabajar por eso. En materia de la tenencia responsable de mascotas, hoy no tenemos hoy una ordenanza, nosotros llegando vamos a hacer una en ese sentido, que contenga la tenencia responsable de animales de corral, me refiero a caballos y vacunos, que muchas veces están sueltos y generan problemas en la carretera tanto en la entrada a San Fernando como en Puente Negro. Crearemos una clínica veterinaria municipal para los sanfernandinos más vulnerables. Y lo primero que voy a hacer llegando a la municipalidad, es transparentar las situación que tenemos con auditorias tanto en la municipalidad como en la corporación, las que van a ser puestas a disposición de toda la gente, de manera de transparentar lo que ha sucedido, y con esa misma transparencia seguir hacia adelante.

Ximena Flores, candidata independiente.

¿Cuáles son las principales características de su candidatura?

En primer lugar el hecho de ser mujer, que no provengo de ningún partido político, soy independiente. Provengo de un movimiento ciudadano que me elige como su representante y que no decido yo autoproclamarme como candidato. Nosotros no tenemos ninguna dependencia ni económica ni política de nadie. Por tanto, no me respalda ningún partido político, ni ninguna fuerza económica como lo hacen la mayoría de los candidatos que están ahora. Nosotros planteamos una independencia total. Dentro de mi programa planteo una soberanía territorial de defensa del territorio. Además, creo que soy realmente la única que representa a los movimientos ciudadanos y al estallido social, porque soy una persona que ha estado en los territorios y trabajando en ellos, y moviéndome en la defensa de la gente en lo concreto, no de palabra, no desde el escritorio. He estado con los profesores, he estado con los estudiantes, con la gente de la salud, en las ollas comunes, en todas partes. Entonces, no soy una aparecida en los movimientos sociales para candidatearme en este minuto.

¿Qué problemáticas afectan hoy a su comuna?

Los principales problemas claramente están en la educación, están en la salud y en el medio ambiente, como ejes principales creo. Uno se puede a poner a enumerar una serie de problemáticas que hay en cada una de las áreas que mencioné, partiendo por las deudas enormes que hay. Pero, principalmente, porque hay un problema de gestión tremendo dentro de la municipalidad, una capacidad de atender a un proyecto comunal integral, no hay una mirada integral de las cosas. Cómo no hay capacidad de gestión, como no hay un planteamiento con mirada de futuro en San Fernando, se van tapando hoyos y no de forma efectiva, con un diagnóstico que sea capaz de adelantarse a lo que está sucediendo. Hay una destrucción permanente del medio ambiente y ninguna fiscalización en ese tema, no hay defensa de nuestros ríos. Somos una comuna donde un gran porcentaje de su territorio es natural y no tenemos ningún compromiso, política comunal, que apunte a la defensa o valorización de lo local.

¿Qué propuestas de su campaña destacaría?

Como lo dice nuestro eslogan, proponemos un municipio colectivo, soberano y territorial. Creemos que hay que recuperar este municipio la gente. Desde ese punto de vista planteamos tres ejes centrales. Uno es el territorio, lo urbano, rural y natural. Su dinámica, la forma en que nos relacionamos. Y pensamos que hay que reconstruir este territorio, dar un ordenamiento. Otro de nuestros ejes es la transparencia. En el análisis de la situación que vemos, creemos que hay que hacerlo con auditoria a los contratos, a las asesorías. Que sean de conocimiento público y que se acerquen a la gente. Y, la participación tiene que ser real, una relación vinculante, permanente e inclusiva con las organizaciones sociales, que les den capacidad de acompañamiento para que ellos también tengan autonomía, para que en un corto y mediano plazo puedan generar sus propios proyectos. Tenemos que lograr que haya una contraloría ciudadana y centros de estudios comunales, para que se puedan levantar diagnósticos tan serios, que podamos pensar nuestro territorio y proyectarlo en forma anticipada.