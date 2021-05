Es de vital importancia que como ciudadanos nos informemos antes de votar en los comicios del próximo 15 y 16 de mayo. Nuestra misión como medio de comunicación es facilitarles este deber y por eso aquí les presentamos a los cinco candidatos(as) que compiten por el puesto edilicio de la comuna de Pichidegua.

Ellos son Ismael Hernando González Gutiérrez(250-Independientes) en la lista M Chile Digno Verde y Soberano, Marcos Aurelio Fuentes Ulloa (251-DC) en la lista XU Unidos por la Dignidad, Tamara Jofré Salinas (252-UDI) por la lista XX Chile Vamos, además de los independientes Cristian Pavez Herrera (253) y Guillermo Olayo González Cueto (254).

A todos ellos les preguntamos acerca de las problemáticas de su comuna, qué propone para cambiar esta realidad y por qué creen que los vecinos deberían elegirlo(a) como el próximo alcalde o alcaldesa de Pichidegua.

Tamara Jofré Salinas(252), Lista Chile Vamos:

“Las propuestas que presentamos es para una visión de comuna moderna, inclusiva, descentralizada y con seguridad”

1.- ¿Cuáles son las principales problemáticas en su comuna?

Si bien la comuna ha tenido progresos en esta gestión, creo que uno de las mayores problemáticas a nivel comunal ha sido el estancamiento social. Esto lo podemos observar en deficiencias graves en cuanto a la seguridad vial, con frecuentes reportes de accidentes que involucran peatones. Grave ha sido el notorio problema de accesibilidad en transporte, el acceso a internet y que carecemos de proyectos de alcantarillado y agua, en pleno siglo XXI. Además, es urgente incorporar el acceso universal en todas las estrategias comunales. Es aberrante observar como nuestros adultos mayores y personas con movilidad reducida no pueden desplazarse en sus localidades con seguridad y mucho menos poder subir al 2do piso del municipio. Hay una crisis de gobernanza donde se ha centralizado las decisiones y apartando a las localidades con sus distintas realidades.

2.- ¿Cuáles son sus principales propuestas de su campaña?

Mi programa municipal contempla 6 ejes de desarrollo el cual se encuentra disponible en el sitio web www.tamaraalcaldesa.cl . Allí destacamos las mayores urgencias para dar un desarrollo equilibrado a Pichidegua. Pongo de relevancia atributos transversales como recuperar la dignidad de nuestros adultos mayores, la descentralización de las decisiones, tomándolas con la participación de la ciudadanía y en especial, mejor acceso a salud y educación, pilares fundamentales para una comuna del siglo XXI.

3.- ¿Por qué los vecinos deberían votar por usted?

A mi parecer las vecinas y vecinos deberían votar por nuestra propuesta dado el contexto de la realidad pichideguana. Por un liderazgo femenino, el cual es muy difícil de levantar en este mundo machista de la política. Además, provengo de una nueva generación que no tiene compromisos con nadie, solamente con los votantes. Las propuestas que presentamos es para una visión de comuna moderna, inclusiva, descentralizada y con seguridad. Mi realidad tiene que ver con la familia campesina, de esfuerzo, como muchas mujeres de nuestra comuna, orgullosa de lo que hemos construido. Ser mujer, madre y trabajadora, es una lucha constante la cual estoy dispuesta a seguir dando por todas aquellas personas que se sienten representadas por mí.

————————————

Ismael González Gutiérrez (250) , Lista Chile Digno Verde y Soberano:

“Nuestro programa se basa en ideas innovadoras para la resolución de problemas que realmente afectan a las comunidades”

1.-¿Cuáles son las principales problemáticas en su comuna?

Una de las principales problemáticas es la falta de conectividad, con esto me refiero a los sistemas de telecomunicaciones, como también a los escases de transporte público que en los sectores periféricos de la comuna provoca un gran problema de aislamiento; además de la falta de accesibilidad a los servicios básicos; como salud, trámites municipales, registro civil, etcétera.

2.-¿Cuáles son sus principales propuestas de su campaña?

Nuestras propuestas se basan en la escucha activa con los vecinos, todos saben que los profesionales que componen nuestro grupo de trabajo recorren hace años la comuna solucionando las problemáticas de la gente al igual que yo,

Como profesional de la salud escucho pacientes y a sus familias desde siempre, por esto, no es sólo una campaña. Nuestro programa se basa en ideas innovadoras para la resolución de problemas que realmente afectan a las comunidades. Por ejemplo, en Salud con el Programa PICHIDEGUA SIN CÁNCER; en Medioambiente implementaremos como pioneros en la región la ECONOMIA CIRCULAR y esto también aportará al desarrollo económico local. Y solucionado la problemática de la lejanía con los servicios municipales de los sectores, constituiremos una OFICINA MUNICIPAL por cada sector para que los vecinos y vecinas realicen sus trámites y tenga contacto directo y más rápido con los servicios municipales. Para conocer más de estas propuestas sigan nuestras redes sociales.

3.- ¿Por qué los vecinos deberían votar por Ud.?

Soy un profesional serio y responsable que conoce a las familias de la comuna por más de 25 años. Esto me permitirá desarrollar planes y programas que rápidamente se van a poner en funcionamiento. Nuestro trabajo está basado en lo comunitario, es decir, respetar las decisiones de los barrios que le permitirán a cada comunidad generar sus propios proyectos de desarrollo. Apoyamos la descentralización incentivando el trabajo de los liderazgos locales y de la participación de las personas como eje fundamental del desarrollo comunal.

Represento una opción enfocada en el apoyo a los que más lo necesitan, una opción comprometida verdaderamente con el medioambiente y la libertad que me da ser candidato independiente. Por esto, pondré a los mejores a trabajar conmigo, sin pitutos, porque votar por mí es una opción responsable y segura, por un profesional con preparación y vocación.

—————————————————————

Marcos Fuentes Ulloa (251-DC), Lista XU Unidos por la Dignidad:

“Quiero un Pichidegua cercano y participativo, en donde los protagonistas sean sus habitantes”

1.- ¿Cuáles son las principales problemáticas en su comuna?

Soy consciente de las grandes y diversas demandas que tenemos. Por ejemplo en materia medioambiental, es indispensable abordar temas como la desforestación, la falta de recursos hídricos y el desarrollo comunal sustentable y ecológico. En materia habitacional, hace años que no se modifican los instrumentos de planificación comunal ni tampoco la forma de administración local. Por otro lado, la pandemia nos demostró que existen enormes barreras en conectividad e igualdad de oportunidades. Hay muchos sectores de la comuna donde no existe señal de internet y/o teléfono, por lo que no pueden acceder a los recursos educativos o acceder a la información.

2.- ¿Cuáles son las principales propuestas de su campaña?

El eje central de nuestro proyecto de municipio es la descentralización, queremos que los recursos públicos sean entregados equitativamente a todos los sectores de la comuna y que el progreso se desarrolle por igual. Democratizaremos los espacios viales, haremos un “Recorrido Ecoturístico” con ciclovías que abarcan en su ruta Las Ruedas de Larmahue, El Molino de Santa Amelia, La Casona de Casas Viejas, La Iglesia de la Torina y El Humedal de San José de Marchigue; asimismo construiremos más espacios urbanos convirtiendo una parte de Avenida Independencia en paseo peatonal. En materia social, tendremos un “Banco de Ayudas” para facilitar el acceso de nuestros vecinos y vecinas a catres clínicos, sillas de ruedas, muletas y otros implementos.

Reformaremos la Oficina de Vivienda que facilite la postulación de las personas a beneficios para la obtención de subsidios, mejoramientos y ampliaciones de vivienda. En materia de salud, queremos iniciar las gestiones necesarias para generar en Pichidegua el proyecto Centro de Salud Familiar (CESFAM), preocupándonos en el camino del equipamiento y las condiciones de las Postas de Salud Rural.

También generaremos proyectos destinados a la construcción de alcantarillados y obras para agua potable, tanto en el centro como en los sectores de la comuna. Adoptaremos políticas comunales con perspectiva de género apoyando y promoviendo el desarrollo integral de la población femenina, en temas sociales culturales, laborales y de capacitación. Y nos interesa concluir el bullado proyecto “Piscina municipal”, entre otros proyectos.

3.- ¿Por qué los vecinos deberían votar por usted?

En mi familia siempre me enseñaron que a través de la política, con dignidad y verdad, se podía contribuir en la mejora de las condiciones de vida de los vecinos. Junto a mi hermano Cristian, actual concejal en ejercicio, llevamos años trabajando al servicio de las personas de Pichidegua. Soy pichideguano, conozco mi comuna como la palma de mi mano, sé de sus problemáticas y deseo que mi comuna crezca en equidad y armonía con el medioambiente y con los sectores más alejados del centro urbano. Nos hemos embarcado en este gran proyecto porque quiero un Pichidegua cercano y participativo, en donde los protagonistas sean sus habitantes.

———————————

Cristián Pavez Herrera (253), Independiente:

“Queremos construir una gestión municipal honesta, transparente, con perspectiva de género, inclusiva y diversa”

1.- ¿Cuáles son las principales problemáticas en su comuna?

Tras el estallido social nuestro país despertó y Pichidegua también. Por lo tanto, hoy más que nunca es imperativo construir una gestión con la participación activa de la comunidad, incorporando medidas explícitas de inclusión de los territorios, de las mujeres y personas en situación de discapacidad. Hay que trabajar por cambiar la sensación de abandono de los sectores y estancamiento de la comuna. Que todos los habitantes se sientan protagonistas del desarrollo es nuestro desafío, una vez que superemos entre todos los efectos de la pandemia.

2.- ¿Cuáles son las principales propuestas de su campaña?

“Que la participación se haga costumbre” es el eslogan que representa mi candidatura a independiente, donde las principales directrices que nos guían son el querer construir una gestión municipal participativa, honesta, transparente, con perspectiva de género, inclusiva y diversa, centrada en crecimiento de cada una de las localidades; brindar oportunidades a las personas más vulnerables, especialmente niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, respetando la libertad religiosa y valorando su aporte social, y finalmente, fomentar con armonía y respeto el desarrollo económico del territorio.

3.- ¿Por qué los vecinos deberían votar por usted?

En mi calidad de Candidato Independiente fuera de pacto, puedo garantizar una gestión centrada sólo en Pichidegua, ajena a cualquier presión o influencia que no sea el interés de la comuna. Hoy la gente será más exigente en evaluar a sus autoridades y creo reunir la experiencia y capacidad profesional y técnica para encabezar la municipalidad. Más que eso, fuimos capaces de construir un Programa Participativo que recoge las aspiraciones de nuestro pueblo y que será nuestro compromiso para nuestra futura gestión.

No se puede venir a aprender al cargo. No sabemos cómo vamos a recibir la Municipalidad, más aun luego de la Pandemia, por lo tanto, tener la capacidad de tomar decisiones de forma rápida y ejecutiva, será clave. Tengo además la capacidad de llegar a acuerdos y cumplirlos.

———————————

Guillermo Olayo González Cueto (254), candidato Independiente:

“Estoy completamente preparado para este desafío que me llena plenamente”

1.-¿Cuáles son las principales problemáticas en su comuna?

La necesidad más urgente es solucionar el déficit en la capacidad de atención médica local. Nuestro hospital comunitario tiene las mismas capacidades que hace 40 años, lo que no guarda relación con una población de adultos mayores que crece a pasos agigantados. Nuestras postas rurales presentan una infraestructura claramente insuficiente para que nuestros profesionales puedan atender dignamente.

La organización comunal, es vital para iniciar el proyecto de turismo rural. Esto dará vida a los artesanos, oportunidades a nuestras mujeres y de paso, mejorar la calidad de vida de miles de vecinas.

Además, es prioritario conectar a todos los sectores con el nivel central de Pichidegua. Mejorar la movilización en la comuna es primordial. Mejorar el acceso a la tecnología es clave. Recuperar el rol de las escuelas como agentes de cambio de la sociedad es vital. Las escuelas deben ser activas en el proceso de organización civil e incorporación de aquellos que por distintas razones se fueron quedando rezagados en el camino.

2.-¿Cuáles son sus principales propuestas de su campaña?

Son varias porque lamentablemente hay muchas cosas por hacer en distintos ámbitos. Una de nuestras prioridades son los adultos mayores y todo lo que significa incorporarlos en todos los ámbitos y asegurarles una mejor calidad de vida.

En Salud aspiramos a una atención más eficaz y ordenada. La capacidad del Hospital Comunitario está claramente al debe considerando la cantidad de población actual. Un Cesfam creemos que es prioridad, así como también avanzar en Medicina Preventiva.

En Cultura y Turismo local, creemos que es fundamental una mejor organización, que nos permita apoyar a los artesanos, servicios de gastronomía y hostales de la comuna. Además, generar una estrategia de marketing con cobertura nacional, para que se logre reconocer todas las riquezas de nuestra tierra.

3.- ¿Por qué los vecinos deberían votar por Ud.?

Porque soy independiente de partidos políticos. Tengo una visión del socialdemócrata con un alto compromiso en el desarrollo de políticas públicas que tiendan a disminuir las brechas de desigualdad y pobreza. Soy partidario de los emprendedores y su esfuerzo por consolidar su trabajo y el de sus colaboradores. Creo firmemente en las alianzas público-privadas como elementos acelerantes del proceso de desarrollo de una comuna rural como la nuestra.

Y también porque en Pichidegua me desarrollé, crecí junto a mis amigos y compañeros de colegio en esta comuna. Tengo la convicción que como hijo de Pichidegua, tengo la obligación moral de devolver parte de lo que la comuna y sus habitantes me entregaron cuando niño. Hoy puedo decir que estoy completamente preparado para este desafío que me llena plenamente.