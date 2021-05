Por: Camila González Villarroel

Como tradición de día jueves, la vocería del Ministerio de Salud se hacía esperar, ya que se aguardaba una nueva jornada de anuncios en el Plan Paso a Paso. Los habitantes de la ciudad histórica estaban impacientes pues tras varias semanas en confinamiento total, solo esperaban poder avanzar. Fue el mismo alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, quien antes del medio día anunciaba vía Twitter que dicho confinamiento llegaba a su fin, por tanto a partir del lunes 17 de mayo a las 05:00 am la capital regional vuelve a la etapa de Transición.

Adicional a los esperados anuncios, se entregó el reporte diario de casos Covid-19 en nuestro país, teniendo que lamentar 6.181 personas infectadas, de las cuales, 254 pertenecen a la región de O’Higgins. Por su parte, el DEIS informó que en las últimas 24 horas fallecieron 136 personas producto del virus. La situación de contagios informada hoy por comunas es la siguiente: Rancagua (71), Machalí (19), San Vicente (16), Rengo (14), San Fernando y Graneros (13), Mostazal, Las Cabras y Requínoa (12), Palmilla (9), Quinta de Tilcoco y Santa Cruz (8), Peumo (7), Peralillo y Chépica (5), Doñihue, Nancagua, Pichidegua, Pumanque y Chimbarongo (3), Coltauco (2), Codegua, Litueche, Malloa, Navidad, Pichilemu y Placilla (1), otras regiones (2) y casos sin notificar (5).

Otro dato para considerar dentro del reporte diario es que en las últimas 24 horas se realizaron 2.214 tomas de PCR, lo que se traduce en un 10,2% de positividad, número que permanece en los dos dígitos. Igual de importante en el informe es la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas en la región, ascendiendo a la cifra de 313 personas.

La doctora Sonia Correa es la Vicepresidenta del Colegio Medico Rancagua, se mostró sorprendida por el anunció de cambio de fase de Rancagua, ya que el miércoles en una actividad realizada en la población Isabel Riquelme en Rancagua, la misma Subsecretaria de Salud, Paula Daza, había indicado que la situación de la capital regional era delicada. En torno al anuncio la Dra Correa comentó: “Para nosotros es necesario tener mucha cautela con estos avances ya que a pesar de que los números han ido disminuyendo como lo explicaba el ministro Paris, esta disminución todavía no es tan marcada y en algún momento se puede tener una nueva alza. Este avance no hay que mirarlo desde el punto de vista de que ya podremos salir y hacer lo que queramos, sino que hay que persistir teniendo nuestras medidas de precaución, el uso de mascarillas, lavado de manos, distanciamiento social, etc”.

Es más aseguró, “la explicación que dio el minsal no convenció mucho” en cuanto al paso a fase 2 del Plan Paso a Paso debido a que “en general, claro que hay una disminución de los casos, pero igual hay otros indicadores que se mantienen altos como los índices de ocupación de camas y la taza de positividad de los exámenes. Como decía, a veces las explicaciones que uno puede tener no son las mismas que el Minsal tiene, lo que se puede entender como que la medida puede ir más allá de lo técnico y que puede tener otro trasfondo”.

En cuanto a las razones que podrían haber motivado la toma de esta decisión, la vicepresidenta del Colegio Medico Rancagua puntualizó que: “Uno siempre está en pro de que los factores sean conocidos y que sean del punto de vista técnico, pero el hecho de que haya otros que no estén dentro de nuestras manos conocer, hace que la situación sea difícil de manejar. No está dentro de nuestro parecer este hecho”. Finalmente, la profesional quiso hacer notar un punto, como lo es que “en esta segunda cuarentena en Rancagua, anda mucha gente en las calles, tanto en las mañanas como en las tardes así quizás dentro de todo, en la práctica, no existirá mucha diferencia”.

SEREMI DE SALUD

Poco después de los anuncios que se realizan en cadena nacional los lunes y jueves, La Intendencia realiza una transmisión en vivo con los datos que corresponden a la región de O’Higgins, es en esta instancia que habló el Seremi de Salud, Pablo Ortíz, quien se refirió a la situación sanitaria que enfrenta la capital regional, “En el caso de Rancagua, efectivamente tuvimos una disminución de casos y en las últimas semanas, pero no viene cayendo tan fuerte como esperábamos, es por eso que creemos correcto establecer esta nueva estrategia de test de antígenos y aislamiento efectivo más rápido para evitar que existan brotes y contagios intradomiciliarios”. Además, la autoridad de salud añadió que “como señaló la Subsecretaria los datos a considerar son variados, por ejemplo, la cantidad de consultas de urgencia, la taza de positividad, la disponibilidad de camas críticas en la zona y todo eso hoy día está mejor que hace un mes o mes y medio atrás”.

El seremi de Salud aseguró que Rancagua llegó a tener 680 casos activos y hoy hay 460, explicó además que se reforzará el traslado de personas a residencias sanitarias, asegurando que equipos de la seremi de la salud visitarán a los casos activos para ver las condiciones en que realizan el aislamiento, y ver la opción de trasladarlos a una residencia sanitaria si así lo desean. El traslado a las residencias es voluntario, complementó el intendente regional Ricardo Guzmán al tiempo que el seremi aseguró que existen cupos disponibles en la región de residencias y que si se hace necesario abrir nuevos hoteles, se hará.

Al mismo tiempo Osvaldo Pontigo, representando al Servicio de Salud, señaló que este miércoles había 42 camas críticas disponibles de un universo de 206 considerando la red integrada de salud que considera los sectores públicos y privados.

Pero, Rancagua no fue la única comuna de la región que sufrirá cambios, pues a partir de este lunes 17 de mayo a las 05:00 horas Olivar, San Fernando y Marchigue también avanzan a la fase 2 del Plan Paso a Paso, es decir, solo se encontraran en cuarentena total los días sábado y domingo.

EN EL PAIS

«La variación de nuevos de casos confirmados a nivel nacional disminuyó un 1% en los últimos siete días y un 15% en los últimos catorce días», informó el ministro de Salud, Enrique Paris, durante el reporte de la situación nacional de la pandemia por COVID-19.

El secretario de Estado destacó que «la ocupación de camas UTI se encuentra en un 92% y el 72% de ellas están ocupadas por pacientes COVID-19».

En tanto, la positividad de los exámenes PCR en las últimas 24 horas fue de 7,47% a nivel nacional, una cifra que fue calificada por la autoridad como «una de las bajas que hemos tenido en el último tiempo».

En este contexto, el ministro Paris realizó un llamado a votar «cumpliendo todas las medidas sanitarias, después cuando vuelva a su casa mantenga el cuidado y el respeto a las normas sanitarias, y en su casa siga cuidándose ».

Al mismo tiempo, el ministro Paris afirmó que «hemos recuperado el ritmo de vacunación con más de 100 mil dosis de vacunas contra el COVID-19, hoy llegó a Chile un nuevo cargamento de 272.610 dosis de la vacunas Pfizer-BioNTech y, además, recibiremos 2,2 millones de dosis de Sinovac y más de 300 mil de AstraZeneca, por lo que en mayo vamos a recibir casi 3 millones de dosis para continuar con nuestra campaña».

A la fecha 8.869.296 personas ya se han vacunado contra el COVID-19, de las cuales 7.372.148 han completado su esquema de vacunación. En tanto, 3.845.887 personas se han inoculado contra la influenza.

De acuerdo al calendario de vacunación COVID-19, el lunes 17 de mayo podrán asistir a inocularse las personas entre 34 y 33; el martes 18, las personas entre 33 y 32; el miércoles 19, las personas de 31; y, el jueves 20, las personas de 30 años. De forma paralela podrán ir a vacunarse las embarazadas a partir de las 16 semanas de gestación, los rezagados de 35 años o más y los enfermos crónicos entre 25 y 29 años, además les corresponderá la segunda dosis a la población vacunada con la primera dosis entre el 19 y 25 de abril.

En cuanto a las cifras de Covid a nivel nacional se registraron 6.181 casos nuevos de COVID-19, de los cuales, 4.355 son personas sintomáticas y 1.440 personas asintomáticas.

A la fecha, 2.976 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 2.499 están con apoyo de ventilación mecánica. En tanto, 1.1162 personas se encuentran hospitalizadas por patologías no COVID-19.