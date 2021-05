Jaime Fabia Reyes, candidato independiente.

El ex alcalde de la comuna de Las Cabras, Jaime Fabia Reyes, nuevamente postula al máximo cargo en esta localidad, esta vez como independiente.

Entre sus postulados para este proceso 2020-2021, ha manifestado -a través de redes sociales- mejorar el área salud, inyectando recursos. Además, ha planteado la construcción de un CESFAM en la localidad de El Manzano.

Junto con ello, ha destacado que «cada uno de los programas y proyectos que tenemos, con la experiencia que tenemos de administrar esta comuna durante ocho años, nos ha permitido ver que estos programas están financiados, para los cuales están los recursos y hay que gestionarlos y traerlos». También sumó a sus propuestas el mejoramiento del transporte de biciclistas, con seguridad vial, y lograr mejorar la atención a los adultos mayores.

Cabe señalar que El Rancagüino tomó contacto con el candidato, pero no tuvo respuesta para la realización de la entrevista.

Juan Pablo Flores, candidato Partido Progresista.

¿Cuáles son las principales características de su candidatura?

Siendo concejal durante 8 años, conozco la realidad de los vecinos de mi comuna, además conozco la realidad municipal y sus principales problemáticas el día de hoy. Esto me dio la motivación para llegar al sillón alcaldicio, por los vecinas y vecinas de Las Cabras.

Mi cercanía con la ciudadanía es un tema muy importante, siempre presente. Mi eslogan, siempre contigo, viene de ahí desde 2012. Eso se refleja cuando la gente me ve y lo agradecen. Un concejal en terreno, cercano, y seguiremos trabajando de la misma manera una vez que lleguemos al municipio de Las Cabras.

En lo personal he conseguido logros profesionales en beneficio de la comunidad. Por ejemplo, ya soy egresado de Administración Pública, tengo un diplomado en geriatría, pensando en los adultos mayores, y este es un plus extra para llegar más preparado al municipio.

¿Qué problemáticas afectan hoy a su comuna?

Entre las principales problemáticas están, en primer lugar, la actualización del plan regulador el cual está obsoleto, porque es de 1987 y eso no nos permite seguir progresando en la comuna. Tenemos que trabajar también en la problemática de la conectividad en nuestra comuna, también comenzar con los primeros kilómetros de ciclovías. Somos una comuna turística y no contamos con ningún milímetro de ciclovía en la comuna. Vamos a iniciar también algo muy relevante, que son los convenios de colaboración con los municipios vecinos para poder tomar buenas iniciativas y que sean un aporte a Las Cabras.

En materia de salud, tenemos otra problemática. Hemos estado trabajando y averiguando los procesos para iniciar la construcción de un hospital en nuestra comuna. En ese sentido, ese proyecto será una prioridad en mi gestión, junto a otros proyectos que tenemos con un equipo de profesionales cabrinos, que piensan en dar un sentido a la comuna de Las Cabras.

Otro gran problema es el tema del cementerio. Por el mismo tema del plan regulador ya no dan abasto, no tienen más permiso para construir nichos.

¿Qué propuestas de su campaña destacaría?

Son variadas y múltiples, y todas están al alcance del municipio y en beneficio de la ciudadanía. Para ello, debemos trabajar mancomunadamente con todos los actores para lograr que, todos los proyectos que tenemos en carpeta para el cambio en Las Cabras se puedan concretar. Entre ellos están la óptica popular, el cementerio municipal; la veterinaria móvil municipal; una corporación deportiva y cultura que hoy no existe en Las Cabras; camas clínicas y sillas móviles para nuestros adultos mayores que tanto lo necesitan, algo que se vio reflejado en pandemia; la piscina municipal que es tan relevante para nuestros niños, porque muchos no tienen recursos para ir a un camping privado en el lago Rapel; la planta de reciclaje, que será otro gran plus. Estoy muy contento porque, como concejal, logré incorporar a una empresa que está trabajando en el día del reciclaje en la comuna, donde se firmó un convenio. Me he capacitado respecto a eso. Fui a la comuna de Constitución donde hay una planta autorizada por el municipio y quiero copiar ese modelo.

Pero, nuestro principal objetivo es tener un municipio abierto cercano con la comunidad, trabajando de la mano con nuestros vecinos y vecinas, escuchando sus verdaderos problemas y por algo hemos trabajado estos ocho años para lograr una entidad municipal que todos queremos.

Leandro Carreño, candidato independiente.

¿Cuáles son las principales características de su candidatura?

Básicamente es que, tenemos un tremendo equipo territorial, no solo con candidatos (a concejal) que nos están apoyando en esta candidatura, que es muy transversal también, porque tiene que ver con lo que hemos recibido de los vecinos, lo que le importa a la gente. En el fondo, es una candidatura preocupada de todos los territorios, de todos los sectores de nuestra comuna y no solo de un sector. Por lo tanto, la gran diferencia que tenemos en esta candidatura a la alcaldía es que efectivamente tiene a dirigentes sociales, que tiene candidatos a la concejalía que están entendiendo que este nuevo ciclo que comienza el próximo lunes, tiene mucho que ver con la posibilidad de tener un gobierno eficiente y con una visión de comuna, que es lo que efectivamente la gente requiere. Porque las personas están esperanzadas en que el municipio tenga un equipo de funcionarios al servicio de todos los sectores de la comuna.

¿Qué problemáticas afectan hoy a su comuna?

Primero, en temas de vivienda hay una problemática. El hecho de que no tengamos una EGIS municipal, que tenga que ver con las propuestas de mejoramiento, ampliaciones o generación de comités de vivienda nuevos, hace que efectivamente exista una gran demanda de viviendas. Y, el hecho de que no exista esta entidad y sean privadas, hace que el municipio no se preocupe de esta demanda tan anhelada por parte de la comunidad.

También está el tema de mejorar las postas rurales, tanto en servicio como en equipamiento; además el generar instrumentos de acompañamiento para el emprendimiento femenino y el emprendimiento en general. Son temas importantes.

¿Qué propuestas de su campaña destacaría?

Una de la propuestas nuestras es centro de desarrollo de negocios, para que efectivamente se pueda acompañar a nuestros emprendedores. Otro tema es hacer una gobernanza público privada, con relación a fomentar definitivamente el turismo, no solo en el Lago Rapel, sino que acompañarlo de rural, donde tenemos un gran potencial, en el sentido también de complementar las rutas turísticas de Rapel y las zonas rurales.

Relevante también es actualizar nuestro plan regulador, donde se generen instrumentos legales para que efectivamente haya un crecimiento en el ámbito económico y social, como así también rayar la cancha para lo que se viene de aquí a 20 años más.

Lo otro importante que nosotros tenemos, es la creación de una corporación de deportes, donde van a confluir todos los intereses de nuestros deportistas, no solo de recreación, sino que también de crear la instancia y financiamiento para acompañar a todos los deportistas que tienen condiciones.

Además, estamos aspirando a tener un gobierno eficiente y cercano a la gente, porque hay muchas comunidades que sienten que el gobierno local no está generando las redes de apoyo. Queremos generar un plan de acción para los próximos 4 años, para que tengan la certeza de que, cuando estemos en terreno, haya una complicidad mucho mayor.

Rigoberto Leiva Parra, candidato Unión Demócrata Independiente.

“Las Cabras en el corazón de todos”, es el eslogan del candidato a la reelección a la alcaldía de Las Cabras, Rigoberto Leiva.

Entre sus propuestas, las que ha expuesto en redes sociales, la recuperación de espacios públicos, cultura, mejoramiento de salud, conectividad para sectores rurales, etc.

“Lo que no podemos desmentir, ha sido el trabajo que hemos hecho”, sostuvo a una radioemisora local. Además, apuntó que “La comuna de Las Cabras, creció, cambió, y eso también se debe al compromiso de los dirigentes sociales y la gente más humilde”.

Cabe señalar que, El Rancagüino intentó contactarse con el candidato para la realización de una entrevista, pero no hubo respuesta.