Rodrigo Zúñiga Morales.

Presidente.

Cámara Regional de Comercio, Servicios y Turismo

Estimado Director, me imagino que el título de esta carta le parecerá un tanto extraño pero a la vez grato, además de venir de una asociación como la nuestra. Más allá del profundo cariño que nuestra Cámara le tiene al diario, que por tantos años hemos trabajado por nuestra ciudad y región, he querido ponerle ese título porque nos parece muy necesario hacer un llamado urgente a nuestra gente de Rancagua y todos los que sienten cariño por esta gran ciudad, a que nos ayuden a devolverle la mano a tantas empresas “rancagüinas netas” que se han esforzado siempre por brindar a los rancagüinos el mejor de los servicios posible, mejorando la calidad de vida a nuestros vecinos. El apoyo es, comprando en el comercio Rancagüino y de nuestra Región.

Por otra parte, nos parece que se ha cometido un grave error de parte de las autoridades al permitir enormes diferencias entre comercios. Existe una terrible y desleal competencia entre los que venden productos no esenciales y los grandes supermercados, que venden tanto esenciales como no esenciales. Con la desidia de la autoridad fiscalizadora, dejan que éstos últimos “vendan de todo”, sin mayor control. Con nuestros propios ojos hemos visto y con mucha rabia, que en dichos comercios se siguen vendiendo los artículos que “se supone” no son esenciales y que el gobierno decretara hace no mucho que aquellos grandes comercios no podían vender en cuarentena, sin embargo, no lo hicieron así y ellos ofrecían y vendían de todo.

Hemos sido majaderos en indicar que toda medida tomada por la autoridad no sirve de NADA si no existe una “fuerte fiscalización”. ¿Hasta cuándo los pequeños y medianos comercios soportaremos el abuso de los grandes conglomerados en Chile y de cómo la autoridad es negligente respecto del control de sus propias medidas? Todo esto es inaudito y nos parece de vital importancia destacar la falta de compromiso de la autoridad para con las Pymes del comercio, los servicios y el turismo en nuestro país. No puede ser que, además de encontrarnos en una grave situación donde todos estamos acatando las medidas decretadas por la autoridad sanitaria para salir lo más pronto posible de esta grave situación, debemos soportar una gran COMPETENCIA DESLEAL por parte de los grandes supermercados. Se supone que la autoridad decretó la medida para ser acatada y no perjudicar a las Pymes, pero hay grandes empresas que transgreden estas normas y les importa nada, lo peor es que quedan impunes y para variar “nadie hace ni dice nada”, ¡¡..que injusticia y que rabia…!!

Por ello y con mayor razón, hacemos un llamado a comprar en las empresas nacidas en Rancagua y en la Región de O’Higgins.