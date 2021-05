Por: Fernando Ávila Figueroa

Seis son los candidatos que aspiran a la alcaldía de la comuna de Peumo. Cinco hombres y una mujer, cada uno con visiones de comuna diferentes, quienes esperan el próximo fin de semana alzarse con la victoria. Conozcamos los planteamientos de cada uno de ellos

Carlos Aliaga: Candidatura Independiente

¿En qué cree que se diferencia frente a los demás candidatos?

Lo que me diferencia y destaca de los otros candidatos, es que soy un joven profesional, nacido y criado en esta comuna. Soy profesor de Historia, y a pesar que tengo 33 años, tengo gran experiencia en el servicio público. Soy un convencido de la renovación de la política, y me siento parte de los cambios que nuestra sociedad pide, ya que durante mis años de formación académica y formación social, he sido parte de las luchas que se han venido dando. Creo que soy el candidato más capacitado para asumir la alcaldía de Peumo, soy una persona consecuente y he estado siempre en terreno, cercano a la gente. También he asumido esta candidatura con alturas de miras, respetando a cada uno de los otros candidatos.

¿Cuáles son algunas de sus propuestas?

Las principales propuestas que están dentro de mi programa como alcalde son reafirmar el desarrollo con los programas sociales existentes, y en lo posible generar nuevos programas en pos del bienestar de los peuminos. Programas sociales como el Cementerio Popular, la Farmacia Comunitaria, el Programa de exámenes médicos, el Centro de Rehabilitación Integral, el programa Centro Diurno para los Adultos Mayores, el Programa Kinésico, el Programa Becas Municipales, entre tantos otros.

También fortalecer el trabajo con las organizaciones territoriales y funcionales de la comuna; Juntas de Vecinos, Clubes de Adulto Mayor, Talleres Laborales, Agrupaciones de emprendedores, Clubes Deportivos y culturales. Incentivar la participación ciudadana en diferentes instancias que permitan a nuestros vecinos ser partícipe de las políticas comunales.

Generar políticas comunales que permitan solucionar las problemáticas de vivienda, educación, salud y calidad de vida de nuestros vecinos, especialmente para nuestros adultos mayores, las mujeres y nuestros niños y juventud. Desarrollar proyectos comunales de inversión en que se sigan realizando obras comunales que permitan mejorar la calidad de vida de todos los vecinos, buscando recursos en distintas instancias y que permita generar oportunidades de trabajo para nuestros vecinos.

¿Cuáles cree que son las principales problemáticas de la comuna?

Las principales problemáticas que están afectando a la comuna tienen directa relación a lo que nos estamos enfrentando como es la pandemia, la crisis sanitaria y económica que vivimos como sociedad nos obliga a estar presentes en la realidad actual de cada peumino, quienes se han visto afectados por esta crisis. Otra problemática que afecta a la comuna, son las difíciles condiciones sanitarias que existen algunos sectores de Peumo, como es la Cantera Cerro, Rosario, Codao y La Esperanza entre otros. Se deben generar proyectos de inversión que solucionen la problemática que afectan a muchos vecinos. También existen pocas instancias de desarrollo y oportunidades para diferentes grupos de la comuna, como lo son los más jóvenes. Se debe fortalecer las actividades deportivas, culturales y educativas que permitan una mayor participación social de todos los peuminos.

Rigoberto Pérez Huenumán: Independiente

¿Por qué cree usted que se destaca sobre los demás candidatos de la comuna?

Creo que en un Gobierno Comunal es fundamental hacer política en terreno, y no sentado en una oficina entre cuatro paredes. Es allí en la calle, con la gente, donde se ven las verdaderas problemáticas y necesidades de los vecinos. Y en este sentido lo digo con toda humildad, la gente reconoce este trabajo día a día que hago en terreno con ellos. Este conocimiento de cada uno de los rincones de Peumo, en primera persona y sin distinciones, es mi principal fortaleza. Por eso, como dice la frase de mi campaña, Peumo lo construimos entre todos.

¿Cuáles son las principales problemáticas que ve en la comuna?

Podría nombrar muchas, como por ejemplo: el avance de la delincuencia y la poca seguridad que tienen nuestros vecinos; Peumo era una comuna tranquila y vamos por un mal camino. El narcotráfico es un tema que las autoridades anteriores han querido esconder bajo la alfombra; y veo que como comuna, la delincuencia y el tráfico de drogas nos están ganando la batalla. El olvido de los adultos mayores, sobre todo los postrados también es preocupante. El olvido de los sectores rurales sumado al decaimiento del comercio de Peumo en relación a las comunas vecinas es algo que será de prioridad para mí como alcalde.

¿Cuáles son algunas de sus propuestas de su Programa de Gobierno Comunal?

En el área Salud, me la voy a jugar por la creación de Centro (s) de Atención Primaria en localidad (es) rural (es) que no cuenten con este servicio. En el área Seguridad Pública, implementaremos cámaras de televigilancia en sectores públicos y estratégicos de la comuna; así como la instalación de alarmas comunitarias en los barrios. Creo en las segundas oportunidades que da la vida, y por eso destinaremos recursos municipales específicamente para subvencionar el ingreso a programas de rehabilitación en centros de la región. En cuanto a nuestros adultos mayores, crearemos un Centro de Larga Estadía (hogar para adultos mayores) con Dependencia Severa (postrados). En infraestructura, creo que es prioritario abocarnos a dotar de agua potable al sector de la Cantera Cerro, que ha sido olvidado por las autoridades anteriores.

José Alejandro Martínez: Candidatura Independiente

¿En qué se diferencia de los demás candidatos a la alcaldía?

Soy concejal en ejercicio desde el 2008 a la fecha lo cual me permite conocer los problemas y necesidades de mi comuna con propiedad y trayectoria. He dado señales de probidad y transparencia en mi rol fiscalizador como concejal sin conflictos de intereses con la actual administración y he proyectado ser un hombre de convicciones y no conveniencias, sin doble discurso, transmito respeto y credibilidad como dice mi slogan» palabra que vale».

¿Cuáles son algunas de sus propuestas?

Gestión y eficiencia administrativa, un laboratorio clínico comunal, una oficina de defensa ciudadana, ordenamiento vial y seguridad ciudadana, preuniversitario comunal, móvil de salud familiar para pacientes oncológicos y postrados, programa de salud complementaria, drogas y violencia intrafamiliar.

Importante es la probidad y transparencia, auditoría, concejos públicos transmitidos a la comunidad y en tercer lugar participación ciudadana con cabildos ciudadanos, proyectos participativos, alfabetización digital en las sedes comunitarias.

¿Cuáles son los principales problemas en la comuna?

Los principales problemas son dar solución sanitaria , ordenamiento vial en el centro cívico de la comuna, potenciar la seguridad ciudadana en la sectores urbanos y rurales, mejorar la conectividad digital acompañado de un sistema público de educación con un concepto integral y multidimensional y fortalecer el sistema de salud municipal con un trabajo en red. El déficit habitacional se debe mejorar, en definitiva apuesto por una comuna amigable, ciudadana y de derechos, sustentable y de calidad de vida.

Esteban Gregorio Martínez: Chile Digno Verde y Soberano Federación Regionalista Verde Social

¿Por qué cree que se destaca frente a los demás candidatos de la comuna?

Siempre he sido un hombre de terreno, nunca me he quedado en la oficina esperando una solución a los problemas, hay que salir, hay que estar con la gente, ahí es donde están las mejores ideas, es la única forma de conocer la realidad de cada localidad, las problemáticas de las familias, que son muy diversas, esto también nos ha llevado a crear un programa robusto, con una base sólida, amplia, transversal, que apunta realmente a solucionar los problemas de las personas, creemos que eso nos destaca frente a los otros candidatos, que ya comenzando un segundo periodo de campaña electoral, no han presentado ni una sola propuesta formal.

También soy un hombre con mucho compromiso social, ayudando, apoyando, gestionando todo lo que sea posible por quien lo necesita, aun no estando en la arena política, no tan solo ahora en tiempo de campaña, sino que siempre porque amo el servicio público, trabajo las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana y estoy dispuesto a seguir así a través de una administración distinta, participativa, transparente y solidaria.

¿Cuáles son algunas de sus propuestas de su programa?

Cuando se diseña un programa con la gente, todas sus ideas son importantes, junto al equipo nos propusimos crear un programa con ellos, con los vecinos, queremos diseñar la política pensando en las personas y desde la vida de las personas, para hacer de Peumo una comuna más humana y entregar una mejor calidad de vida, por lo tanto, nuestras propuestas están centradas en la familia, en las necesidades de cada uno de sus integrantes.

Tenemos cuatro pilares, el primero, la garantía de derechos sociales, entre ellos, un mejor servicio de salud, seguridad pública y vial, soluciones habitacionales, el derecho a la defensa de quienes ven vulnerados sus derechos y combatir la delincuencia; el segundo pilar, la participación ciudadana activa, como el apoyo a las organizaciones sociales y territoriales y el involucramiento de la comunidad en el arte, deporte y la cultura.

El tercero, una gestión municipal cercana, de calidad, eficiente, transparente y en terreno, descentralizada, con presencia en los sectores; y el cuarto pilar, el impulso y desarrollo comunal para el progreso, a través de iniciativas que apunten a fortalecer la actividad comercial y el turismo, el emprendimiento, la integración territorial, la protección del medio ambiente, la mejora y habilitación de espacios públicos de esparcimiento, entre otros.

Lo más lindo de todo, es que estas no son tan solo mis ideas, sino que fueron propuestas por la gente, en sus casas, en sus barrios, en la calle, escuchando a adultos mayores, jóvenes, madres, profesionales y trabajadores en más de 15 conversatorios ciudadanos.

¿Cuáles son los problemas más importantes de la comuna?

En Peumo más del 66% de los hogares se encuentra dentro del 40% más vulnerable según datos del Ministerio de Desarrollo Social, entre el 2017 y el 2019 los casos delictuales aumentaron en un 18,6% según el CEAD, en el 2020 el cuarto delito más denunciado es la violencia intrafamiliar a la mujer, el primero las amenazas y el segundo daños a la propiedad, entre 2015 y el 2019 el gasto devengado en educación aumentó en un 28% pero la matricula municipal disminuyó en un 14% según el SIMIN y el Mineduc, entonces, el apoyo social, la protección a quienes han sido vulnerados, la delincuencia, la educación, la transparencia en el uso de los recursos, sumado a una alicaída economía local, la poca participación ciudadana, son muchos los problemas, se han hecho esfuerzos, pero no son suficientes, la gente necesita soluciones reales a sus problemas, y nosotros las tenemos.

Rosa Rubio Ugalde: Unidad por el Apruebo Independientes

¿Por qué se destaca por sobre los otros candidatos?

Me destaco sobre los otros candidatos por varias razones. Soy mujer, llevo más de 25 años de trabajo social en mi comuna, por 11 años fui funcionaria municipal, actualmente llevo 8 años como concejal, dedicada 100% a mi cargo, trabajando a diario en terreno con las organizaciones sociales.

Durante los últimos 10 años he estado codo a codo trabajando con los clubes de adultos mayores presentando proyectos al fondo nacional del adulto mayor, 13 años trabajando con la agrupación de salud mental de Peumo. Soy presidenta comunal de la agrupación guatita de delantal y secretaria regional de la Asociación regional guatita de delantal y obesidad sexta región. Cada una de estas razones me ha entregado experiencia, conocimiento y la oportunidad de crecer como mujer, como peumina y como servidora pública.

¿Cuáles son algunas propuestas de su programa?

La Seguridad no debe ser un lujo. Poder vivir en una comuna segura es un deber municipal que vamos a impulsar con un acuerdo con el Gobierno Regional para instalar alarmas y cámaras que ayuden a la acción preventiva, esto sumado a la construcción de la nueva comisaría de Peumo. Tener vivienda es el primer paso para tener un hogar: en Peumo vamos a multiplicar las posibilidades de acceder a beneficios para tener una vivienda y asegurar la construcción de calidad.

La educación cambió para todos y todas, en Peumo vamos a ayudar a que la educación municipal enfrente de mejor manera este escenario. Esta pandemia debe enseñarnos a ser una sociedad mejor en que las oportunidades de aprender sean un derecho y no un privilegio. Peumo cuenta con un centro diurno en el que vamos a comprometer atención especializada para nuestros adultos mayores y continuaremos con los proyectos del fondo nacional del adulto mayor para asegurar la protección efectiva de todas y todos nuestros abuelos y lograr construir una comuna amigable que les permita circular de manera expedita y tranquila.

Será una prioridad reactivar nuestras organizaciones sociales territoriales y funcionales para formar nuestro concejo consultivo y tengan una participación activa en el desarrollo local, como siempre debió ser. Peumo es una comuna que se caracteriza por contar con artistas locales y solidarios comprometidos con la identidad del pueblo por ello, vamos a darles apoyo en la postulación a proyectos y juntos construir una oferta amplia y democrática para el desarrollo cultural comunal.

Para que las niñas se sientan protegidas crearemos una casa de acogida en Peumo para las mujeres que sufren violencia y un programa de protección legal para ellas y sus hijos/as. En Peumo tenemos muchos y buenos voluntariados, donde destacan: bomberos, la cruz roja, sociedad animalista, damas de rojo, FUPA, etc. Para ellos vamos a implementar una subvención dinámica que aporten y ayuden a la postulación libre a proyectos, se les ayudará y orientará para la maximización de los recursos.

¿Cuáles son los problemas más importantes de la comuna?

Uno de los principales problemas que tenemos en Peumo es mejorar las condiciones de vida en la población Juan González que los vecinos puedan contar con pavimento en todos sus pasajes, esto también sucede en Villa el Cortijo. Incorporar lomos de toro en muchos sectores de la comuna para evitar accidentes y poner señalética en puntos clave propensos a accidentes. Poner en funcionamiento el elefante blanco en que se ha transformado el terminal de buses de la comuna, para que pueda ser atractivo para las empresas y fuente de trabajo para los peuminos.

Crear una veterinaria que pueda atender a nuestras mascotas de forma accesible para todos por igual. Iluminar sectores rurales que aún no cuentan con alumbrado público y que han sido olvidados en proyectos anteriores. Luchar por poder contar con todos nuestros caminos o callejones con agua potable. Crear un patínodromo que permita que nuestros nuños no se arriesguen a practicar tan bello deporte en las calles, resolver el tema de agua potable y accesibilidad para el sector de la cantera cerro, entre muchos otros.

Pedro Rubio: Chile Vamos Evolución Política

¿Por qué se destaca por sobre los otros candidatos?

Me destaco por la labor social que hago día a día, soy funcionario público del hospital de Peumo, técnico paramédico de urgencia, 43 años al servicio público. En esos 43 años he estado trabajando gratis en las comunidades, voy a los domicilios de la gente a realizar curaciones, colocar inyecciones, lo que la gente necesite. Es una labor social gratuita sin pedir ninguna recompensa en 43 años de servicio. Eso me ha hecho conocer el día a día de la comunidad donde me cuentan las necesidades de su barrio.

¿Cuáles son los problemas más importantes de la comuna?

Yo creo que el tema de la salud que no llega a los sectores, en especial a los adultos mayores. Dentro de mi programa es acercar a los médicos que atiendan a domicilio a los pacientes postrados, con alguna discapacidad o alguna enfermedad invalidante. Yo también he detectado una gran cantidad de accidentes en el sector de La Esperanza, donde es imperante como mínimo instalar una pasarela peatonal, ubicada frente al Cesfam. En la comuna no existe una atención médica favorable hacia las personas, entendiendo que todos pertenecemos a un mismo sector.

¿Cuáles son algunas propuestas de su programa?

Tenemos bastantes propuestas, entre ellas crear una ruta turística aprovechando el sector agrícola que tenemos acá, con huertos limoneros, paltos y naranjos, aprovechando las viñas que tenemos acá. La idea es aprovechar a los artistas que tenemos, y hacer una reunión con agricultores para crear una ruta con degustaciones y un gran show artístico.

Queremos tener un fondo económico comunal para los grandes talentos artísticos, donde por ejemplo existen cantautores, payadores, orquestas tropicales, tenemos bastante cultura y hay que fomentar y potenciar el trabajo del artista local para que salga de la comuna. En deportes la idea es hacer runa unión comunal que pueda salir a competir en ligas mayores, mientras que en el ámbito ambiental, la idea es reforestar con al menos seis mil árboles nativos la comuna de Peumo. En educación me interesa tener un preuniversitario gratuito, ya que los jóvenes deben ir a San Vicente y pagar de manera particular el poder estudiar para llegar a la universidad.