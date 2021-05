Al celebrarse a nivel nacional el Día de los catequistas, el administrador apostólico de Rancagua, monseñor Juan Ignacio González ha invitado a todos quienes han seguido esta vocación a reunirse hoy domingo 16 de mayo, día de la Ascensión del Señor, en un encuentro vía zoom, a las 17 horas. Esta instancia se la llamado “Catequistas con el corazón de Padre” y se realizará en conjunto con la Diócesis de Sana Bernardo.

En la oportunidad, el obispo realizará una oración de envío para que “sigan transmitiendo la palabra del Dios en nuestra diócesis”, enfatizó.

Por su parte, el Vicario General de la Diócesis de Rancagua, padre José Vergara, enfatizó lo difícil de la labor de los catequistas, especialmente en este tiempo de pandemia, que “ha dificultado el encuentro personal, sin embargo, la fraternidad no se ha perdido y esa es la riqueza de nuestra iglesia”, señaló; y los animó a seguir su misión: “el Señor nos sigue llamando”, dijo.

Por otra parte, la encargada diocesana de la catequesis, hermana María Antonieta Párraguez, envió un mensaje de agradecimiento a los catequistas de la Diócesis de Rancagua “por seguir el llamado de Dios, que los impulsó a ser catequistas”

Refiriéndose a las palabras del papa Francisco, quien indica que el catequista es quien custodia y alimenta la memoria de Dios, y la sabe despertar en los demás, la encargada de catequesis diocesana dijo que “esta es una maravillosa y gran vocación, que -a la vez- constituye un desafío permanente a permanecer en el amor de Dios”.

Feliz día del catequista les desea la Diócesis de Rancagua.

DAR TESTIMONIO

Verónica Godoy Silva, catequista de la parroquia Santa Clara, contó que ella nunca esperó ser catequista: “llegó del cielo”, dijo; y explicó que “yo era una mamá que asistía a las reuniones de catequesis de mis hijos, pero sólo eso, y aunque me insistía la tía del colegio que fuera catequista, siempre dije que no”. No obstante, con su hija más pequeña, quien quiso formarse en la parroquia, le dio una oportunidad a esta vocación: “ya llevo cuatro o más años como catequista y me siento feliz con este hermoso llamado”.

Ximena Castillo Rodríguez, catequista parroquia Cristo Crucificado de Los Lirios, señaló, haciendo referencia a las palabras del papa Francisco, sobre el significado de ser catequista, que “en este día tan especial pidamos al Espíritu Santo que fortalezca nuestro compromiso de amor y fe para que podamos transmitir las enseñanzas de Jesús, su mensaje a través de nuestra obras y palabras, especialmente en estos tiempos difíciles de pandemia, que podamos llevar algo de consuelo a quienes lo están pasando mal”.

Jorge Aranda Corral, diácono de la parroquia San José de Requínoa, dice que quiere animar a todos los catequistas que entregan la palabra del Señor y aunque “este tiempo ha sido diferente y quizás hemos estado un poco relegados, pero ya estamos partiendo con fuerza las catequesis online, así que mucho ánimo…el Señor nos entrega todo lo que necesitamos”.

Tirso Henríquez Ortiz, catequista parroquia de Coltauco, explicó que “llevo más de 30 años ejerciendo esta loable labor, donde intento servir a Dios. Llevo en el alma esta vocación para expandir el Reino del Señor, para que haya paz, justicia y equidad, entre los muchos valores que nos entrega el Evangelio”.