Desde fines de marzo pasado, la comuna de Graneros se encuentra en Fase 1 del Plan Paso a Paso. Al respecto Claudio Segovia alcalde reelecto de la comuna afirma que esto se debe a que “la autoridad no ha querido entender que no podemos hacer ‘cuarentenitas’ si no que de verdad con mayor fiscalización. Necesitamos más personas de la policía y del Ejército para ejercer fiscalizaciones reales, y por otro lado sabemos que las jornadas laborales no bajan. Por ejemplo, los temporeros deben seguir trabajando y son trasladados en pequeños transportes sin distanciamiento físico”. Además el municipio excede la cantidad de exámenes PCR diario ya que según él, son para perseguir los contagios. Estamos periciando de verdad. “Es obvio que a mayor cantidad de PCR más casos positivos resultarán”, dijo.