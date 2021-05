Por Patricio Miranda H.

Desde el inicio del conteo de votos, Ricardo Neumann (independiente en cupo UDI) y Nicolás Núñez (FRVS) disputaron codo a codo la primera mayoría en el Distrito 16 para el cargo de convencionales constituyentes.

Finalmente, cuando ya el Servel tenía escrutadas cerca del 90% de las mesas, fue Neumann quien se impuso. “Estoy muy contento, esto es una demostración de que las personas votaron por liderazgos dialogantes, donde pudiéramos hablar de ideas y no de la típica descalificación de la política”, señaló el abogado.

Nicolás Núñez, en tanto, también compartía la alegría de haber asegurado un escaño con un gran respaldo de votantes: “Estamos muy contentos, aquí está ganando la gente que estuvo por el apruebo, quienes hicieron campaña como se debía hacer, en las calles, con la gente en terreno”.

El regionalista verde agregó que ser parte de los redactores de la nueva Carta Magna “es una gran responsabilidad, para la que estamos preparados y lo tomo con tranquilidad. Esto recién comienza, se va a librar una lucha grande y grandes batallas. Tenemos que enfocarnos en cómo las bases nos dieron un mandato y en cómo no podemos defraudar a la ciudadanía”.

Por su parte, Gloria Alvarado, independiente de la lista Corrientes Independientes, postuló que “aquí triunfa la ciudadanía. Por más de 20 años vengo trabajando por el agua, por el medioambiente, soy conocida en la región, trabajando siempre desde las bases, entonces es un logro muy lindo. No me cabe en el corazón toda esta alegría”.

En primer término, darle muchas gracias a la gente que creyó en mí. Y, por otro lado, es un gran compromiso. Se viene un trabajo súper duro, hay muchas cosas que hay que aprender y tengo un muy buen equipo de trabajo”, añadió.

Minutos antes de las 00:00 horas, con 93% de las mesas escrutadas, la lista de constituyentes por el Distrito 16 la completaba Adriana Cancino, independiente por un cupo del Partido Socialista. “No he cantado victoria todavía hasta que el Servel no me ratifique, pero estoy muy emocionada”, señaló Cancino. “Jamás hubiese creído que iba a estar en este lugar, con esta cantidad de votos (…). Esto está recién comenzando, y quiero estar a la altura de toda la gente que me ha respaldado, gente de otras comunas que no me conocía y que no pude visitar. Quiero representar al 100% a toda esa gente que creyó en mí, voy a dar lo mejor para esta mesa constituyente, quiero ser una leal y responsable representante”.