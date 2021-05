Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 10:30 Yo y el Padre uno somos. Juan 10: 28-29

La interrogante que podemos hacernos frente a las palabras de Jesús es ¿Porque Jesús compara a su pueblo a sus hijos, con una oveja; y no con otros animalitos?

Cuando Jesús hablo al pueblo que él era el buen pastor, ellos entendieron clara mente sus palabras ya que estaban familiarizados con la cría, el cuidado de ovejas y con el oficio de pastor, de hecho, el ángel cuando anuncia el nacimiento de Jesús a quienes primero les da la noticia es a los pastores que cuidaban el rebaño.

Las ovejas son los animalitos que más reflejan a los hijos de Dios.

Por naturaleza son gregarias no pueden vivir solas y siempre buscan la compañía de otras ovejas pues si andan solas corren el peligro de ser devoradas por lobos. Ellas son animalitos que necesitan un pastor, para que las proteja, cuide alimente, guie.

Jesús nos compara con las ovejas porque ve nuestra fragilidad, ve que estamos expuestos al peligro, ve que necesitamos orientación, cuidado.

La Palabra de Dios nos dice que Jesús, “viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor.”

En su experiencia el salmista David dice:

“Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar; Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma; Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23:1-4

David se refiere a Dios como «mi Pastor». Se sentía parte de su rebaño y bajo su protección. Y esta es precisamente la puerta de entrada para disfrutar de todas las bendiciones que vemos en este Salmo; si Dios no es nuestro Pastor de una forma personal, todo lo que este salmo dice solo pasará a ser una bella poesía.

El salmista percibe que el hombre tiene necesidades que sólo Dios puede satisfacerlas. Nuestro mundo moderno necesita darse cuenta urgentemente de este hecho: el hombre es mucho más que un cuerpo, tiene también alma y espíritu.

¿Puede usted afirmas que Jehová es su pastor? Si es positiva su afirmación tenga presente lo que nos dice Jesús:

“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.”

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.