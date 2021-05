Por: Gisella Abarca.

“Con el slogan el cambio que nos une”, el concejal en ejercicio por Coinco en dos periodos, Juan Abarca Padilla de 58 años, fue electo alcalde de la comuna. Y es que con tres décadas de presencia ininterrumpida al servicio público como dirigente social, deportivo y político; y siete campañas a cuestas -cuatro de candidato a concejal y tres de candidato a alcalde- claramente la constancia recibió su premio.

“Para los resultados primó la trayectoria, estoy feliz con los resultados, con un escenario nuevo; además que con el equipo donde logramos sacar cuatro concejales; por lo tanto, por primera vez de manera histórica en la comuna, 27 años después, el municipio de Coinco vuelve a manos de la centro izquierda, y primera vez en la historia que tiene un concejo con mayoría izquierda. Es un premio a la constancia y mi familia está feliz con los resultados”, argumentó el alcalde electo.

UN TRABAJO ARDUO Y CONSTANTE

Funcionario público con 13 años de carrera, profesor por vocación, comenta que fue un trabajo arduo y constante para conseguir los resultados en que tuvo que sortear obstáculos hasta llegar a la meta “en la última campaña en que fui candidato a concejal y que ahora estoy en ejercicio, hicimos una votación al interior de la familia. Yo no quería ir más, porque me habían jugado chueco en el partido de la Democracia Cristiana, y en ese entonces cedieron el cupo e intercambiaron Pozo al Monte por Coinco, me dieron la espalda y con traiciones esto no funciona. En la votación familiar perdí y me tuve que presentar, saqué la primera mayoría como concejal y una vez que asumí renuncié al partido y esta es mi primera candidatura como independiente”, expone Abarca Padilla.

Entre las propuestas de campaña en que Abarca presentó un programa de trabajo basado en una consulta ciudadana, en estos cuatro años de mandato se verán concretados ocho pilares programáticos que se sostienen en Educación y Cultura, Medio Ambiente y Animales, Deporte y Recreación, Salud, Social, Vías de Conectividad, Vivienda, Seguridad y Territorio y Proyectos y Desarrollo, donde por la contingencia sanitaria y sin restarle la importancia a los demás pilares, “hoy debemos priorizar salud, gestionar la obtención de recursos para propiciar la creación del Departamento de Salud y por su intermedio, la Farmacia Popular”, destacó.

Así, por sus capacidades, experiencia y competencias, este domingo los vecinos de Coinco eligieron al candidato independiente Juan Abarca para que maneje las riendas del pueblo entregándole el título de edil para trabajar por el futuro para la comuna al contar con el 42,61% de las preferencias, donde obtuvo 1.821 votos.

Mientras que Héctor Orellana Sánchez (RN por el pacto Chile Vamos) se quedó en el segundo lugar con 1.463 votos, lo que representa el 34,23%, mientras que la candidata PDC por el pacto Unidos por la Dignidad, Claudia Guajardo Valenzuela, obtuvo un 23,16% con 990 votos escrutados.

CONCEJALES ELECTOS EN COINCO

– Carlos Miguel Muñoz Rivera, Independiente (RN) 8,88% 372 votos.

– Gregorio Valenzuela Abarca (Renovación Nacional) 5,75% 241 votos.

– Adalberto Valenzuela Silva, (Partido Por la Democracia) 6,23%, 261 votos.

– Belén Atenas Gálvez (Partido Socialista) 6,94% 291 votos.

– Joana Ramos Riveros (Independiente- PR) 7,21% 302 votos.

– Óscar Waldo Orellana Trincado (Independiente -PR) 8,21% 344 votos.