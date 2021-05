Por Patricio Miranda H.

A pesar de que tienen diversas visiones y enarbolan distintas banderas de lucha, algo sí tenían en común la mañana del lunes los cuatro constituyentes electos del Distrito 16: la alegría del triunfo.

Ricardo Neumann, quien compitió como independiente en un cupo de la UDI, fue la primera mayoría del territorio, con 11.766 votos. “Quiero poner siempre por delante el diálogo y el sentido común”, señala Neumann sobre el trabajo que desarrollará como convencional constituyente.

Así, señala que entre sus ejes está la descentralización: “Es necesario que haya una justicia territorial efectiva en nuestro país, más allá de los slogans. Pareciera que todos los políticos estuvieran de acuerdo con la descentralización, pero es una fachada nomás. Han creado muchos cargos que no tienen facultades ni lucas para hacer la pega”.

El abogado plantea que también abogará por un Estado moderno y eficiente “que esté realmente al servicio de las personas y a la altura de los derechos que vamos a establecer en la nueva Constitución. Podemos hacer una linda carta al Viejito Pascuero llena de derechos, pero si no tenemos un Estado que esté a la altura, todo se va a quedar en el papel”.

Neumann también asegura que abogará por “tener un Estado que no tramite ni pelotee a las personas, donde los comités de vivienda no estén esperando quince años para tener una casa propia o, sobre todo en nuestro distrito, no siga habiendo sectores rurales que no tienen conectividad básica de caminos, alcantarillado, agua potable, electricidad… cuestiones básicas. La Constitución establece pisos mínimos y estos deben estar anclados al Siglo XXI”.

Desde la otra vereda, Nicolás Núñez (FRVS) le pisó los talones a Neumann e incluso lideró la votación del Distrito 16 en algún momento, totalizando 10.781 votos.

“Lo primero que haremos ahora, es ponernos en contacto con las fuerzas que estuvimos por el Apruebo”, adelanta Núñez, sobre su labor como convencional. “Quienes estuvimos por cambiar esta Constitución tenemos que sentarnos a dialogar, porque la derecha no logró el tercio (de representación) y eso es súper importante para poder avanzar rápido en las cosas que tenemos como mínimos transversales”.

También abogado, Núñez postula que solicitará que el órgano no funcione solo en Santiago, sino también en el resto del país: “Tiene que ser itinerante, que sesione en todas las regiones y ojalá en las capitales regionales. En virtud de la autonomía de los territorios y la descentralización, debe sesionar en regiones”.

Respecto a sus ejes, el militante del FRVS señala que tendrá el foco puesto en la protección de los Derechos Humanos, “que engloban muchos otros derechos que la ciudadanía ha reclamado, como el medioambiente, jubilaciones, educación, salud y protección de los animales”.

Otro de los puntos que Núñez defenderá es la inversión en ciencia, desarrollo y tecnología, además de la autonomía tributaria. “Que los tributos que nacen del vino, la fruta y el cobre de nuestra región, se queden acá y que seamos nosotros quienes decidimos para dónde se van”, explica.

Las apuestas de las mujeres del Distrito 16 que redactarán la Carta Magna

Para Gloria Alvarado, independiente en la lista Corrientes Independientes, la protección del agua para consumo humano será su principal bandera de lucha.

“Siempre hemos estado protegiendo a los territorios del extractivismo y quiero que el agua sea un bien nacional de uso público, dado que es un bien común y no debería tener siquiera un precio porque hoy se transa. El Estado la entregó de forma gratuita y ahora mira cómo se hacen negocios entre privados”, postula Alvarado.

“Por ello el agua tiene que ser un derecho humano garantizado por el Estado, de acceso universal, porque hoy no hay mecanismos para hacerlo cumplir”, detalla la convencional constituyente, quien cuenta con un diplomado en Dirección y Gestión de Empresas Cooperativas, conocimientos que también ha puesto en práctica, en cargos como la secretaría de la Asociación Gremial de Servicios de Agua Potable de O’Higgins (Agresap) o presidenta de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (Fenapru).

Luchar contra el extractivismo y proteger la naturaleza y el medioambiente va en la línea de lo que Alvarado postula como una Constitución Ecológica. “También hay que darle la importancia a los pueblos originarios, que son verdaderos protectores del medioambiente”, añade. “Debemos, además, abordar los derechos sociales que han sido vulnerados todos estos años, como la salud y la educación, donde hay mucha disparidad entre quienes tienen o no dinero”.

El cuarto escaño del Distrito 16 lo logró Adriana Cancino, quien aseguró su lugar con 3.742 vía paridad, como independiente en un cupo del Partido Socialista. “Hoy estoy tirando líneas para organizar pequeños cabidos para llevar la voz de la gente a la Nueva Constitución”, afirma Cancino.

La docente asevera que para ella lo principal será “luchar contra la discriminación y las desigualdades, tanto en educación como discapacidad, ambas realidades que conozco muy de cerca”.

“Como presidenta de una organización de personas con discapacidad, veo cómo somos discriminados todos los días, comenzando por algo tan simple como no poder transitar bien por las veredas”, postula Cancino. “Hay muchas personas que no les toman tampoco en cuenta sus problemas ya sea de ceguera o movilidad, porque no alcanzan los porcentajes suficientes, entonces no hay mucha ayuda”.

Cancino manifiesta que buscará dar la pelea para que “no tengamos que recurrir a pitutos, al compadrazgo, a tener que hacer bingos para que se garanticen nuestros derechos. Porque derechos hay muchos y los tenemos todos, pero cuando se habla de garantías, no hay ninguna”.

La docente de Nancagua asegura que se hará escuchar: “Esto no es para vanagloriarse uno, esto es por el pueblo. Quiero ser la voz de todos los que están en silencio en este minuto”.