Por: Ricardo Obando.

En el inicio de la segunda semana de prácticas en la Selección Nacional, microciclo clave para sumar a nuevos elementos a las futuras convocatorias de cara a la Copa América 2021 y las Clasificatorias para el Mundial 2020, el defensor de O’Higgins, Tomás Alarcón, declaró que el trabajo ha sido “ha sido bastante intenso, fuerte”.

De la mano técnica de Martín Lasarte, el volante se mantenido en las nóminas considerando que fue inicialmente llamado por Reinaldo Rueda hace poco más de un año. Es así como el oriundo del sector Nuevos Campos en Graneros, añadió que junto a los otros seleccionados, “ya venimos con ritmo por el campeonato, los equipos se han muy preparado bien, pero acá en la Selección es distinto a los clubes, la exigencia es mucho mayor porque los jugadores que están acá tienen un nivel físico y táctico, y obviamente técnico, que eso hace marcar una diferencia grande a los entrenamientos y a los partidos”.

Junto con ello, destacó que el DT “siempre me pide que sea la primera opción de salida, para tener una salida limpia y cuando estamos atacando tratar de ser equilibrio del equipo para robar el balón lo más pronto posible, y que el balón siempre esté a favor de nosotros y convertir un gol tras un robo en mitad de cancha”.

Ahora bien, a la espera de la nómina final para los torneos venideros, el canterano celeste indicó que eso lo tiene que tomar “con mucha madurez. Es lo que siempre he esperado, una oportunidad acá. Estoy muy orgulloso de lo que hecho durante todo este tiempo, pero obviamente que no alcanza si no concreto con los objetivos que tengo a mediano y largo plazo. Me lo tomo con gratitud, con mucha responsabilidad, pero hay que seguir en la misma senda para quedar en las próximas nóminas”.

Cabe señalar que, el microciclo 2 de este mes de mayo, culmina este miércoles, ya que los jugadores deben regresar a sus clubes para la fecha que se jugará el próximo fin de semana.