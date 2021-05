Por Patricio Miranda H.

Casi 200 mil personas de las 13 comunas que componen el Distrito 15 llegaron a manifestarse el fin de semana pasado para sufragar. Al finalizar el conteo de votos, hubo una clara tendencia: la profesora Loreto Vallejos, de la Lista del Pueblo 100% independientes fue quien obtuvo mayor preferencia (17.059 votos) convirtiéndose en la primera mayoría del distrito. La única que se le acercó, en cantidad de votos, fue la independiente Marcela Riquelme (15.370), quien, por el sistema de arrastre, no resultó electa.

Vallejos es clara al señalar que para quienes no están respaldados por un partido político, el camino se les hace más cuesta arriba. “Nosotros los independientes siempre hemos estado ahí. Una encuesta en su momento dijo que íbamos a sacar seis candidatos en todo Chile. Y la pega para nosotros es doble, porque cuando los medios no nos dan cabida, como a otros candidatos de partidos que tienen financiamiento, es complejo”, reflexiona Vallejos.

Y ese doble trabajo está lejos de acabar. Y Vallejos lo tiene claro. “Lo que más quiero es vincularnos entre todos con los movimientos sociales, para levantar asambleas, cabildos, reuniones, donde la gente se sienta representada. Esto no puede ser a espaldas de la ciudadanía, esto tiene que ser de frente. Nuestro anhelo es mantener la vinculación con todas las organizaciones sociales y ojalá se crearan más, porque hay muchas personas que no pertenecen a alguna y se sienten un poco aislados y tenemos que convocarlos”, postula.

En esa línea, Vallejos plantea que su trabajo como convencional constituyente se basará en tres grandes ejes, priorizando “pasar de un Estado subsidiario a uno social, ecológico y democrático de derechos, donde el centro de todas las decisiones sean las personas y los ecosistemas”.

La docente también menciona que es necesario una transformación profunda tomando en cuenta la crisis hídrica y climática, además de otorgar visibilidad y reconocimiento constitucional a las diversidades, mujeres, niños y niñas, pueblos originarios, medioambiente y animales. “Como profesora de Historia, la educación también es mi principal foco. Tenemos que repensar la educación como algo transversal que no se acaba en cuarto medio o la universidad”, añade.

Otra de las constituyentes electas en la zona es la UDI Carol Bown. “Creo que una de las cosas fundamentales que me va a tocar es visibilizar la realidad de las regiones, porque son muchos los constituyentes que representan a Santiago y vamos a estar todos allá”, señala la abogada.

“Hay dos principios básicos que a mí me parecen fundamentales. Uno es la libertad de la persona humana y el otro el rol del Estado”, adelanta sobre sus focos para la discusión constituyente. “Para que pueda haber libertad, tiene que haber orden público, seguridad, por eso hablamos de derecho a vivir sin miedo. Para que una persona pueda emprender libremente, el Estado no puede ponerle trabas y decirle qué puede hacer o no; para que una persona pueda circular, el Estado no puede estar encima de ella; el funcionamiento del Estado tiene que ser al servicio de la persona humana y no al revés. Hay también que asegurar mínimos de respeto de las instituciones, y eso es seguridad y orden público, principalmente, y también el buen funcionamiento de los tribunales”.

Otros de los pilares que Bown, exsubsecretaria de la Niñez del actual gobierno, dice defenderá serán la descentralización y la participación ciudadana, además de la responsabilidad fiscal. “Es muy fácil prometer con platas ajenas que se va a garantizar todo, pero alguien tiene que pagar. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con un Banco Central autónomo que no tome decisiones de carácter político como pasa en otros lugares”, postula. “Es súper relevante cómo tratemos el tema del agua, que sea en el fondo importante para el consumo humano, pero no podemos dejar fuera la agricultura ni la industria en general, porque la gente de O’Higgins entiende súper bien que es de lo que vive gran parte de la población”, agrega.

La tetracampeona de ajedrez que planea sus jugadas para el debate

Esta no es la primera vez que Damaris Abarca, electa constituyente como independiente en un cupo de Convergencia Social, está en un lugar de representación. Es tetracampeona de ajedrez y ha participado cinco veces consecutivas en olimpiadas mundiales de la disciplina representando a Chile.

“La mochila de representar o ser la voz de muchas personas siempre me la he tomado con la misma responsabilidad”, dice. “Cuando voy a una olimpíada mundial de ajedrez, por ejemplo, pienso en las chilenas y chilenos que voy representando, pero también en mis compañeros y compañeras que no clasificaron a jugar el mundial. En este caso también me debo a esas personas, o candidatos y candidatas del pueblo, de las distintas listas de pactos del apruebo. Vamos a trabajar codo a codo con los territorios. Siento que este proceso lo tiene que empujar también la gente y lo tomo con la misma responsabilidad, soy bien matea”.

Esa dedicación hoy la tiene preparando sus jugadas y estrategias para poner de relevo los temas que considera prioritarios. “Hay mucho que tenemos que avanzar en materia de igualdad, para que haya un país con mejores oportunidades, sobre todo haciendo énfasis en los derechos de los niños y las niñas como sujetos de derecho, que es algo que voy a defender muchísimo en la Convención Constitucional. Haré énfasis también en los derechos de las mujeres, las disidencias sexuales y también un Estado solidario, con garantías de derechos sociales, pensiones, trabajo y salud”, asevera Abarca.

Y aunque conceptos como la descentralización también están dentro de los intereses que busca defender, también hay más que considera parte de su esencia. “Personalmente, creo que mi sello va a estar en avanzar en el deporte como un derecho social, con todas las repercusiones y conexiones que tiene el deporte, tanto a nivel de salud como en otros ámbitos, con una mirada que tenga conexión con un nuevo modelo educativo”, comenta.

Además de Abarca, Vallejos y Bown, dos hombres también resultaron electos en el Distrito 15: Matías Orellana, del Partido Socialista, y Alvin Saldaña, independiente de la lista Movimientos Sociales Autónomos.

Saldaña fue requerido para una entrevista, pero desde su equipo de comunicaciones se excusaron de participar. Con todo, había señalado anteriormente a este medio que sus ejes de trabajo serían “el derecho al agua como un bien común, el derecho a la seguridad y soberanía alimentaria, un Estado plurinacional y democracia directa”.

Orellana, por su parte, plantea que entre sus prioridades están la educación gratuita y de calidad en todos los niveles, incluyendo la formación superior. “Eso va a permitir que hoy no estemos condenando a nuestros niños a hacer solo aquello que su capacidad económica les permita. Con esto vamos a permitir que nuestros niños sean lo que quieran ser y que el país gane tremendos profesionales, que probablemente no habrían tenido la posibilidad de estudiar si no establecemos condiciones gratuitas para que puedan serlo”, postula el abogado.

Otro de los ejes que Orellana planea relevar es el ámbito de la salud, donde asegura que el Estado tiene “poca cobertura respecto de algunas patologías” y se debe hacer más presente. “Esto sin duda va a significar un mayor costo, pero también tiene que haber a futuro una reforma tributaria que implique que el Estado capte mayores recursos para realizar políticas públicas más eficientes”.

El fin del sistema de fondos de capitalización individual es otro de los puntos que plantea el abogado. “El sistema de las AFP es paupérrimo, ha generado una enorme desigualdad y poca dignidad para nuestra tercera edad”, critica. “Debe haber un sistema tripartita, en que participen el Estado, el empleador y el trabajador, que cree confianzas en los nuevos cotizantes y que vaya creando un sistema solidario que permita que el Estado pueda costear mejores pensiones a lo que se entrega hoy en día”.

La participación ciudadana, a partir de plebiscitos vinculantes y herramientas de fiscalización directa de autoridades electas, así como la igualdad en el ámbito laboral para hombres y mujeres también aparecen como banderas de lucha en el discurso de Orellana.

Ahora, resta esperar a que se instale la Convención Constitucional, lo que está programado suceda entre junio y julio próximo, además de establecer el reglamento que guiará su funcionamiento. El proceso para redactar la Nueva Carta Magna recién comienza.