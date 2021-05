Es increíble pero nos hemos acostumbrado a que choquen diariamente dos o tres buses a su capacidad máxima y mueran todos sus ocupantes. Eso sucede con el COVID-19 estamos todos tranquilos cuando mueren 100 o 140 personas diarias. Desde que se declaró el 3 de marzo el primer caso positivo de COVID-19 en Chile, el número de contaminados y muertos a nivel nacional ha ido al alza.

El 21 de marzo de 2020 se informó de la primera persona fallecida a causa del Coronavirus, en Chile, y ya teníamos señales claras de lo que venía era grave. Sin embargo, las medidas fueron algo confuso, flexible, lo que puso en contradicción lo que se hacía de forma oficial y lo que se hacía informalmente.

El 17 de mayo de 2021 ya son más de 28.000 las muertes aproximadamente, por COVID-19 en el país, concentradas especialmente en la Región Metropolitana, que alcanza los 15.000 muertos aproximadamente, y se suman las regiones de Valparaíso y el Biobío en este registro preocupante.

¿QUÉ ESTÁ PROHIBIDO EN MI COMUNA EN FASE 2?

Las reuniones en residencias particulares de más de 5 personas y cualquier evento o reunión durante el horario de toque de queda, o los sábados, domingos y festivos.

Las actividades con público con más asistentes que lo permitido o sin cumplir las condiciones requeridas.

La atención de público en restaurantes o cafés en espacios cerrados.

La actividad deportiva en espacios cerrados.

El consumo de alimentos en lugares cerrados de centros comerciales.

El funcionamiento de Clubes de Adultos Mayores y Centros de día de Adultos Mayores.

El funcionamiento de pubs, discotecas y lugares análogos.

El traslado a residencia no habitual y a otras regiones.

La experiencia e investigaciones han ido aportando mucho para enfrentar el tema del contagio por CORONAVIRUS, y queda claro que el mal uso de mascarillas o el no uso de las mismas, la falta de cambio o limpieza; la vida social sin mascarilla, aun cuando sea dentro de la casa, el comer y alternar lanzando gotículas de infección, es el punto clave, el no guardar distancias físicas, el no privilegiar recintos al aire libre harían la gran diferencia.

Las superficies infectadas son un tema pero aparentemente adquieren importancia cuando la persona toma contacto, y al no lavar las manos y no tener mascarilla esta mínima posibilidad se alza como posible y crea un contagio. La inmunidad de rebaño solo se conseguirá con el 80% de la población vacunada, sin embargo, hay dos dudas razonables: el desarrollo de nuevas cepas, donde la vacuna no será el arma adecuada, y la cantidad de extranjeros del continente que no tienen ninguna posibilidad de acceder a vacunas, podrían entrar a Chile.

Singularmente, aun cuando el encierro nos provoca enfermedades psicológicas por lo prolongado, evita el contagio, pero si se rompe el sello de seguridad, si hay integrantes de la familia que salen a trabajar o hacer vida social y no se cuidan, pues, en esa condición el mantenerse en casa, no servirá de nada, el virus asesino estará conviviendo en el interior del hogar y la Fase 2 será una fase engañosa.

Ing. Luis Carrasco Garrido

Académico Dpto. de Prevención de Riesgo y Medio Ambiente UTEM