La carta de la UDI para disputar la gobernación regional de O’Higgins asegura no llevar “la carga” de la derecha y afirma que ello se vio reflejado en los más de 73 mil votos que le permitieron disputar la segunda vuelta. “La gente me entregó un reconocimiento por estar en terreno, ser cercano a las personas y con alta capacidad de gestión para solucionar problemas”, dice. “Yo trabajo para la gente, no para parlamentarios”, agrega.

Por: Patricio Miranda H. / Fotos: Nicolás Carrasco.

Como un “reconocimiento”. Así califica Eduardo Cornejo (UDI), los 73.844 votos que obtuvo el fin de semana y que le significaron pasar a segunda vuelta para disputar el cargo de gobernador regional el 13 de junio.

“Me sorprendí gratamente, Creo que el primer sentimiento fue de agradecimiento, a las miles de personas que creyeron en nuestra propuesta y que, además, después de una reflexión más tranquila, entendí que responde a un reconocimiento al trabajo que me había tocado anteriormente, en otros cargos en el ámbito del servicio público”, señala Cornejo.

Y es que el administrador público, de 42 años, oficia desde 2019 como administrador regional, fue jefe regional de la Subdere, concejal de San Fernando y Pumanque, además de gobernador de Colchagua. “Soy un hijo de esta tierra”, dice el oriundo de Nilahue Cornejo, en Pumanque.

El escenario para Cornejo no es fácil. Su contendor, Pablo Silva (PS) fue la mayoría regional con algo más de 80 mil votos, y el resto de los electores se inclinaron por alternativas del FREVS, Ecologistas e independientes, un sector difícil de conquistar para la derecha.

Pese a todo, Cornejo es optimista.

“Si uno mira lo que pasó este fin de semana, los votos no están cautivos por un sector político. La gente está tendiendo a votar por quienes cree que, de acuerdo a sus características o forma de actuar, puede hacer mejor la pega”, asevera. Incluso plantea, de cara a quienes se inclinaron por Esteban Valenzuela, Franklin Gallardo y Ricardo Rincón, que “es perfectamente posible que yo represente mejor a ese electorado que el otro candidato”.

También insiste en que, pese a su militancia, no lleva “la carga” de su sector. “Me siento con la libertad absoluta de decir lo que pienso y lo que creo y todos lo saben. No tengo a nadie que me manipule ni tire las riendas, como decimos en Colchagua”, postula. “Además, no me he vinculado a la imagen de ningún senador ni diputado. Yo trabajo para la gente, no para los parlamentarios”.

“Nuestro plan de gestión regional marca una diferencia notable”

Uno de los puntos que Cornejo releva es que dada su experiencia como administrador regional, ha sido parte de la reestructuración del gobierno regional y la preparación para la instalación de las nuevas divisiones. “Es crucial y vital conocerlo en profundidad, porque le va a permitir a la próxima autoridad saber cuáles son las herramientas con las que cuenta, además de sus atribuciones y presupuesto”, plantea.

En esa línea, el administrador público señala que el plan de gestión regional que presentó al Servel “marca una diferencia notable” respecto al de Silva, su contendor: “Nuestro plan tiene definidas acciones concretas con recursos comprometidos y que están dados principalmente por las atribuciones que va a tener el gobernador regional. No engañamos a las personas, no hicimos compromisos ni promesas que no se iban a poder cumplir y eso me da una satisfacción enorme. Observé con mucha preocupación que se hicieron muchas promesas que no estaban ni cerca de las posibilidades y atribuciones de un gobernador, además de no tener ninguna posibilidad de financiamiento desde el Gobierno Regional”.

Así, Cornejo señala que sus ejes de trabajo tienen que ver, además, con la inversión tanto en estructura como en lo que él llama desarrollo humano: “poder rescatar las capacidades y habilidades qe tenemos en nuestra región y que están en torno al emprendimiento, al comercio, al turismo. Eso lo definimos como desarrollo integral del territorio”.

El exgobernador de Colchagua también habla de descentralización a nivel local y comenta que entre sus postulados está desplazarse permanentemente por la región. “Queremos evitar que las comunas que necesiten de la gestión del Gobierno Regional tengan que viajar, sobre todo las más alejadas, entre dos horas y media y tres horas para tener ese contacto”, dice. “Vamos a estar en terreno, trabajando con autoridades locales, conocer problemas con los mismos dirigentes y vecinos”.

Esto último también se verá reforzado, asegura Cornejo, con el fomento a la participación ciudadana, a través del Consejo para la Sociedad Civil (Cosoc), cuyo mandato legal de ser instaurados en los Gobiernos Regionales data de 2018.

El candidato plantea que es a través de este organismo que el gobernador regional debe mantener permanente contacto para informar y dar cuenta de su gestión y los recursos del territorio. “La idea es también poder incorporarlos para poder construir con ellos el presupuesto de la región”, puntualiza.

En el corto plazo, Cornejo también tiene delineado el esquema que seguirá de resultar electo. “El Gore tiene que concurrir con los recursos para poder hacerse cargo de problemáticas importantes, vamos a tener que disponer de recursos para ir en ayuda de las familias que no lo están pasando bien, que están con dificultades de ingresos y eso les impide necesidades tan básicas como, por ejemplo, los alimentos”, dice. “También tenemos problemáticas importantes en materia de seguridad pública y déficit hídrico, para los que desde el Gore tenemos recursos comprometidos”.

Por lo pronto, a Cornejo le resta conquistar los votos que le faltan de aquí al 13 de junio. “Me quedo con el reconocimiento, el cariño de la gente y estaré siempre dispuesto a trabajar para ellos, porque tal como lo hemos propuesto desde un comienzo, juntos somos O’Higgins”.