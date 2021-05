Con tan sólo 24 años, Nicolás Nilo y José Díaz entregarán aires nuevos a la política local, jóvenes que a partir de lo que fue el estallido social y el plebiscito del 18 de octubre, se dieron cuenta que la tarea siguiente era poder obtener espacios concretos, como este caso, una representación en el concejo.

Por Fernando Ávila Figueroa

Tal como les hemos contado en ediciones anteriores, el concejo municipal de Rengo será renovado en forma completa tras las elecciones del pasado domingo. No será un concejo más, ya que gran parte de él estará marcado por la juventud. Dos de sus integrantes tienen tan sólo 24 años de edad, lo que demuestra el interés de los jóvenes de ser parte de la contingencia actual.

El primero de ellos es Nicolás Nilo Sotelo, oriundo de Rosario, quien fue electo con 887 votos, cuarta mayoría en la comuna. Pertenece al partido Revolución Democrática, del Frente Amplio, y a sus 24 años se transforma en el concejal más joven en la historia de la comuna renguina.

Para Nicolás, la vida lo ha hecho tener motivaciones sociales, con su madre que siempre ha sido dirigente social. Dese los 15 años que el concejal electo comenzó su trabajo como activista social y gestor cultural, involucrándose luego en lo que fue el estallido social, donde sus amigos lo motivaron a postularse y poder trabajar desde el concejo municipal de Rengo.

Nicolás indica que siempre fue directo con la gente, ya que la política no siempre es leal cuando se llega al poder, por eso asegura que será un fiscalizador activo, junto a las organizaciones sociales y las juntas vecinales, agregando que tratará de llevar mociones al concejo y presentar la mayor cantidad de proyectos que puedan nacer desde la gente. “Ojalá que el alcalde que fue reelecto nos pueda escuchar en algunas cosas que queremos cambiar”.

Sobre la última campaña a la alcaldía de Rengo, el concejal electo, asegura que “fue una vergüenza a nivel nacional”, debido a que se habló de todo. Es así como dio a conocer que no apoyó a ningún proyecto que fue de la mano de denostaciones, sin preocupación de informar a la gente. “Tenemos la oportunidad enorme los jóvenes de demostrar diferencias sociales, pero también demostrar diferencias valóricas, en entender que sólo tenemos diferencias ideológicas y no personales, y ojalá que Rengo el día de mañana no caiga en estas vulgaridades de campañas políticas, preocupándonos de informar a la gente y ojalá poder cambiar en todos los aspectos”, dijo Nicolás.

El segundo joven de 24 años que llega al concejo, mayor sólo por algunas semanas en comparación a Nicolás, es José Díaz Rojas, también rosarino, de un sector que dice estar muy estigmatizado. Con 513 votos, el administrador Público de la USACH, es parte de un grupo auto convocado de cara a lo que fue el plebiscito del 18 de octubre, donde trabajó en una labor educativa para que se votara apruebo y convención constitucional.

Dentro del colectivo se determinó ir a luchar por los espacios de poder y renovar la política, donde se le estimuló asumir el desafío, asegurando representar a este tipo de grupos, marginados y auto convocados. Políticamente tiene sensibilidades de izquierda obteniendo un cupo por la Federación Regionalista Verde, luego de reunir 200 firmas para inscribir la candidatura.

Destaca la importancia de cambiar caras en la política y poder aprender rápido, en un contexto donde un municipio lo requiere, en el que se debe fiscalizar a la autoridad, ya que la gente está molesta con el resultado de las elecciones, en las que quedó demostrado que no hubo acuerdos y hubo mucha dispersión de votos en la izquierda de la comuna renguina.

Agrega que el trabajo es levantar las necesidades de la gente, creyendo que la última campaña de alcalde en la comuna se basó en difamaciones y acusaciones, donde no hubo una competencia leal por un lado, pero otros, se basaron en conversar de los temas que necesitaba la comuna, que es lo cree que se necesita hoy en día.