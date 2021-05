El martes por la noche, luego de afrontar el encuentro con los Sub21 producto de cuarentenas preventivas por un caso de COVID-19, el elenco “Unionista” no tiene nada que reprochar a los canteranos que, pese a darlo, fueron goleados por 1-7.

Por: Ricardo Obando.

Como se dijo luego de finalizado el encuentro, a los jóvenes de Deportes Santa Cruz que debieron afrontar el partido frente a Coquimbo Unido, no hay nada que reprocharles. Casi sin prácticas, con poco resto físico, se pararon de igual a igual ante un experimentado cuadro visitante y pese a caer por 1-7, dejaron una sensación positiva en el ambiente.

El martes por la noche, los “Unionistas” debieron disputar el juego con lo que tenían, pues el diagnóstico de un caso positivo de COVID-19 en la delegación que viajó la semana pasada a Temuco, hizo que todos -incluidos el cuerpo técnico- quedaran fuera de la citación pues deben cumplir con una cuarentena preventiva.

Fue así como la escuadra que fue dirigida por Renzo Yáñez, hizo todo lo posible para mostrar una buena imagen, y lo hizo. Con jóvenes de hasta 16 años en cancha, no se achicó frente a las figuras de Esteban Paredes, Jean Beausejour y Carlos Carmona. No dudaron en ir a disputar un mano a mano, trancaron sin miedo con los profesionales y además, por momentos, mostraron buen fútbol. Es más, en los primeros 30 minutos de partido, lograron mantener en cero la portería del único experimentado en cancha, Rodrigo Paillaqueo, y también provocaron cierto descontrol en la visita que, no lograba imponerse pese a las enormes diferencias que existía.

Pero, en algún momento el “Barbón” tenía que marcar diferencias. Fue así como, en los 37’, el uruguayo Sergio Felipe abrió el marcador. Recién ahí el cuadro adiestrado por Héctor Tapia se soltó un poco más, pues en los 42’, apareció Paredes para decretar el 0-2, marcador con el que se fueron al descanso.

LLUVIA DE GOLES

En el complemento, nada cambió para los locales. Con personalidad intentaron hacer daño. Ante el intenso aliento de Paillaqueo, que gritaba desde su pórtico ¡jueguen, jueguen!, los azules complicaron al forastero. Eso sí, el partido comenzó a resolverse para los “Piratas” en los 59’, cuando el argentino Leonardo Gárate puso el 0-3.

Tras ello, con mucha garra, los locales se arrimaron sobre la zona de Matías Cano y descontaron en los 71’, mediante el tiro penal concretado por David Henríquez.

Ese gol, hizo que Tapia y sus jugadores apretaran el acelerador y se notó. Todo lo que vino después fue para Coquimbo Unido. Paredes repitió en los 79’, el ex O’Higgins Benjamín Vidal anotó en los 82’, el venezolano Jesús Ramírez hizo lo propio en los 85’ y, finalmente, Cristóbal Marín anotó desde los 12 pasos en los 90’+2’ para sentenciar el 1-7 final.

A NO DECLINAR

Luego del encuentro, en la fría noche santacruzana, Renzo Yáñez manifestó su total apoyo a sus juveniles. “Tengo una sensación de tristeza y alegría. De tristeza por el resultado y de alegría por cómo se entregaron estos muchachos”, dijo.

Además, apuntó que el problema que vivieron en la semana con el COVID, “es una realidad que están viviendo los clubes del fútbol chileno. Encontrarnos de la noche a la mañana, disputar un partido de esta categoría, con este tipo de jugadores, con una tremenda jerarquía es difícil”.

Junto con ello, expresó que “me quedo con la sensación de que los muchachos terminaron corriendo, acalambrados, pero terminaron corriendo. Eso es mérito de ellos”.

Eso sí, pese a que el panorama no era alentador antes del encuentro, Yáñez comentó que “teníamos la ilusión, jugando quizás bien ordenados, nos faltó tener más el balón. Pero, cuando aparece el gol de ellos, era esperable. El resultado era esperable”.

Finalmente, el ex jugador, añadió que “me quedo muy satisfecho por lo hecho, independiente del resultado”.

Pese al resultado, hubo satisfacción en Santa Cruz por la actuación de los juveniles frente a Coquimbo Unido. Dieron la cara, se plantaron de igual a igual y, por momentos, complicaron a Esteban Paredes, Jean Beausejour y Carlos Carmona, figuras en la visita.

Ficha del Partido

Deportes Santa Cruz (1): Rodrigo Paillaqueo, Javier Díaz, Benjamín Ramírez (46’, Vicente Muñoz), Cristóbal Moraga, Luis Torres, Nicolás Plaza (77’, Antonio Muñoz), Ronald Guzmán, Tomás Cabrera (46’, Allan Toledo), Benjamín Núñez, David Henríquez. DT: Renzo Yañez.

Coquimbo Unido (7): Matías Cano, Benjamín Vidal, Jean Beausejour, Sergio Felipe (65’, Gabriel Sarria), Carlos Carmona (52’, Joaquín Abdala), Jhon Salas, Jorge Gatica, José Aguilera, Esteban Paredes (82’, Jesús Ramírez), Leandro Garate (82’, Cristóbal Marín), Renato Tarifeño (65’, Misael Cubillos). DT: Héctor Tapia.

Árbitros: Patricio Blanca, Sergio Lagos, Marcia Castillo, Diego Flores.

Amonestados: Tarifeño, Felipe, Cano (COQ).

Goles: 0-1, 37’, Felipe; 0-2, 42’, Paredes; 0-3, 59’, Garate; 1-3, 71’, Henríquez (P); 1-4, 79’, Paredes; 1-5, 82’, Vidal; 1-6, 85’, Ramírez; 1-7, 90’+2’, Marín (P).