María Jesús Méndez, encargada de Mejoramiento e Innovación, Agencia de Calidad de la Educación

Desde un enfoque de género en educación, se ha alertado el impacto negativo diferenciado de la crisis sanitaria, donde las niñas y jóvenes se verían más afectadas.

La información que levantó la Agencia de Calidad en 2020 a través del Diagnóstico Integral de Aprendizajes es consistente con esto. Los resultados de la primera aplicación, que alcanzó los 360 mil estudiantes, muestran que en pandemia las estudiantes se han visto más afectadas socioemocionalmente en todos los niveles.

Al preguntarles sobre el período sin clases presenciales, un 39% de las niñas de básica y un 54% de las jóvenes en media declaran haberse sentido “mal genio o enojadas”; mientras que un 25% de los niños y un 29% de los jóvenes lo declara.

Otros resultados muestran que un 56% de las niñas y un 59% de las jóvenes se identifica con la afirmación “la mayor parte del tiempo me siento triste”, versus un 47% de los niños y 43% de los jóvenes. En tanto, 46% de las estudiantes de básica y un 61% de las estudiantes de media se identifican con la afirmación “aunque me esfuerce, las cosas siempre me resultan mal”, pero en el caso de los hombres, los porcentajes son 33% y 36%, respectivamente.

Es preocupante, además, que la mitad de los y las estudiantes de 3° y 4° medio señalen que el período sin clases presenciales ha perjudicado mucho su aprendizaje, pero que la tendencia sea mayor en las mujeres en toda la media.

Hacen falta más estudios para vincular estas brechas a las condiciones que las generan, pero se tiene información sobre otras brechas de género que la pandemia acentuó. Por ejemplo, que en pandemia hay una división desigual del trabajo doméstico y de cuidado en los hogares, que recae especialmente en mujeres y niñas. También una mayor exposición de ellas a situaciones de abuso o violencia, o se atribuye a las mujeres una mayor capacidad de reconocer y expresar las emociones.

Avanzar en una comprensión integral y sistémica de estas brechas de género y la implementación de acciones orientadas a reducirlas es un desafío imperativo para nuestro país y requerirá de un esfuerzo articulado de todas las organizaciones que trabajan por una mayor igualdad de género en educación.