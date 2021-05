Amplio ha sido el debate que por estos días se ha tomado la agenda mediática por la implementación de un “carnet verde” por parte del Ministerio de Salud, para aquellas personas que ya estén vacunadas con las dosis correspondientes, contando los 14 días que se necesitan para alcanzar la anhelada inmunidad.

Sin embargo, las cifras no son nada alentadoras en los últimos días para la Región de O’Higgins donde la positividad ha fluctuado entre un 9,3% hasta un 20,8%. Por ejemplo, hace cinco días que Rancagua presenta más de cien contagios diarios, mientras que este 21 de mayo arrojó 46,3 casos diario por 100 mil habitantes, un 46,8% de variación de casos semanales en los últimos 7 días, subiendo de 586 a 860 casos.

No solo en esta región se ha producido un efecto inverso con las cuarentenas obligatorias. En vez de bajar, los contagios han aumentado. Y si bien, y tal como lo aseguran los alcaldes, han aumentado su testeo de PCR, existen otras variantes que lo explican tal como por ejemplo, la necesidad de salir a trabajar pese a las cuarentenas o esa sensación de seguridad que entrega la inoculación contra el Covid 19, pese a que todavía no se vacuna la población más joven.

El anuncio de dar mayores libertades a las personas con su proceso de vacunación terminado, puede entregar una falsa seguridad si el discurso no es completo. ¿Qué pasará con los niños de una familia por ejemplo ya que ellos no poseen vacunas? , ¿ellos podrán tener estas libertades?. Hay mucho que conversar todavía al respecto y esperamos que las autoridades escuchen a los expertos antes de tomar decisiones apresuradas.

Tal como una dieta mal utilizada, el efecto rebote será pronto si el nivel de contagios no disminuye. No basta tampoco con “innovar” con las medidas sanitarias o “soltar” a las comunas con cuarentenas prolongadas. Esto podría llevarnos a una tercera ola y eso que todavía no pasamos este invierno.