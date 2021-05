Por: Gisella Abarca

Fotos: Marco Lara

Nuevamente este domingo el Ministro de Salud, Enrique Paris, al momento de informar que se reportaron 6.519 casos nuevos de Covid en el país, señaló que las regiones -según toma de muestra- con mayor positividad promedio en los últimos siete días son Araucanía, O’Higgins, Metropolitana y Aysén.

El secretario de Estado comunicó que la región de Aysén registra el índice de incidencia más alto a nivel país por 100 mil habitantes, seguida por las regiones de Los Ríos, Magallanes y Maule. En tanto, las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Los Lagos, Aysén, O’Higgins y Los Ríos, manifestando su preocupación por el aumento de los contagios a nivel nacional.

Y es que este domingo, la región anotó 311 nuevos casos diarios de coronavirus y dos personas fallecidas, situación que enciende las alarmas al sumarlas con los días del 21 de mayo en que hubo 435 nuevos casos, y el 22 de mayo donde se informaron de 433 casos y 8 personas fallecidas, teniendo sólo en un fin de semana 1.179 nuevas personas contagiadas por Covid 19 en la región y el deceso de 10 personas. Con estos números, la región llega a los 54.599 vecinos que han tenido el virus y a 1.131 personas fallecidas en lo que va de la pandemia. (Ver detalle de comunas en recuadro)

En cuanto a la positividad regional, estos últimos tres días, O’Higgins ha presentado una positividad de un 9,3% este domingo, un 11,6% el sábado, un 13,3% el viernes, un 11,6% el jueves, un 20,8% el miércoles y un 19,3% el martes recién pasado.

“LOS CASOS DE MAYO SON REFLEJO DE UNA CUARENTENA INEFECTIVA”

Los números inquietan a la presidenta del Colegio Médico de la región de O’Higgins, Leslie Salvatierra quien sostuvo “el Ministro dijo que eran preocupantes los números de regiones, pero igual nos liberaron de la cuarentena y estos números no son por contagios post fase 2, estos números son estando en fase 1 sumado al Día de la Madre, y las últimas semanas a que nos liberaran a fase 2. Todo mayo los números ligeramente venían descendiendo, pero no una baja como para tranquilizar a la comunidad y avanzar de fase”, apuntó.

La gremialista agregó que “los casos de mayo, son reflejo de una cuarentena inefectiva, donde no había suficiente fiscalización, donde la gente esperaba que no estuvieran controlando para poder salir, la movilidad de la fase 1 fue igual que los días de fase 2. Recién vamos a tener siete días en fase 2 y los números se han ido al alza. No es porque pasamos a fase 2 que estos números están así, claramente veníamos con números inseguros para avanzar, pero tampoco estar en fase 1 estaba siendo efectivo”, sentencio Salvatierra.

Aquí la presidenta del Colegio Médico de O’Higgins criticó la falta de apoyo desde el Gobierno para los que deben quedarse en casa a causa de las cuarentenas y no perciben remuneraciones “Si las personas están en cuarentena más de un mes, donde no hay ayudas económicas, donde la gente debe seguir pagando cuentas, alimentación, debe seguir viviendo con sus propios medios, va a rechazar las medidas y va a salir a trabajar igual”, argumentó.

En palabras de la presidenta del gremio de los médicos “la región está mal en cuanto a números y aun no llega el invierno que es fuerte. Creo que este plan Paso a Paso tiene que reformularse de cómo va a funcionar; porque cerrar todo o abrir todo de golpe, no nos ha dado respuestas efectivas. Creo que hay que replantearse qué cosas se pueden hacer y en qué fase”, recomendó.

Hace cinco días que Rancagua presenta más de cien contagios diarios, mientras que este 21 de mayo la capital regional presentó 46,3 casos diario por 100 mil habitantes, un 46,8% de variación de casos semanales en los últimos 7 días, subiendo de 586 a 860 casos, fue por esto que consultamos a Salvatierra si nuevamente se están dando las condiciones para que la capital regional vuelva a una cuarentena total.

Aquí la presidenta del Colegio Médico considera que “la gente ya no está para aguantar una cuarentena, sobre todo si no hay fiscalización ni ayudas oportunas. Eso sería un fracaso nuevamente, porque de estos dos meses de confinamiento nada se sacó, los números siguen malos y esa es la frustración de la comunidad. No se está para llamar a cuarentena, independiente que los número están malos, las condiciones socioemocionales de la comunidad no está para otra cuarentena”, finalizó la profesional.

Autoridades regionales en picada contra carnet verde

Este sábado la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, confirmó la implementación de un Carnet Verde para las personas que tengan las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19. El objetivo de esta medida es poner en funcionamiento un programa que beneficie y dé algunas libertadas sanitarias a los ciudadanos que han recibido las dos dosis que requiere la vacuna.

El Minsal ya presentó una propuesta de Carnet Verde al Gobierno, la cual contemplaría menores restricciones en el Plan Paso a Paso. La medida todavía está en estudio, por lo que aún no se conoce su posible fecha de implementación; no obstante, las autoridades ya anunciaron cuáles serían los beneficios a los que podrían acceder las personas que porten su Carnet Verde.

En este contexto, el diputado socialista por O´Higgins, Juan Luis Castro expuso que “si la pandemia no está controlada, si ayer (sábado) tuvimos más de 7.500 casos, si más de seis regiones van al alza, si los desplazamientos siguen aumentando, si no hay control estricto de cuarentenas ni toque de queda, ¿cómo es posible inventar un carnet verde para desplazarse a cualquier lugar y romper los aforos?”, criticó el parlamentario.

El médico integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, subrayó “estamos a un mes de empezar el invierno, ¿de verdad quieren más casos y pavimentar la producción y el comercio a costa de más vidas?, Detengámonos por un instante en la salud de la gente”, concluyó el parlamentario.

En tanto, desde la posición de la Presidenta del Colegio Médico, Leslie Salvatierra, dijo que “en Rancagua no están las condiciones para implementar este carnet verde, quizás más adelante y con una estrategia mejor planteada para que no ocurra lo mismo que el permiso de vacaciones que como idea macro era buena, pero no hubo ningún control, todo el mundo se desbordó, las comunas no tenían aforo al recibir gente, que al final fue un caos. Debe ser mejor planteada, pero no es el momento para implementar el carnet verde en esta región ni en el país, independiente que se esté avanzando rápido con la vacuna”.

NUEVOS CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 DOMINGO 23 DE MAYO

Rancagua: 93 casos

Requínoa: 18 casos

San Vicente: 16 casos

Graneros: 14 casos

Chimbarongo: 14 casos

Las Cabras: 14 casos

Rengo: 13 casos

Machalí: 13 casos

San Fernando: 13 casos

Chépica: 9 casos

Mostazal: 8 casos

Pichilemu: 8 casos

Santa Cruz: 8 casos

Coltauco: 7 casos

Doñihue: 7 casos

Placilla: 5 casos

Peumo: 4 casos

Quinta de Tilcoco: 4 casos

Nancagua: 4 casos

Olivar: 3 casos

Palmilla : 3 casos

Codegua: 3 casos

Coinco: 3 casos

Litueche: 3 casos

Malloa: 3 casos

Marchigüe: 3 casos

Peralillo: 2 casos

La Estrella: 1 caso

Pichidegua: 1 caso

Otras regiones: 2 casos

Sin notificar: 12 casos