Por: Ricardo Obando.

FOTOS: Comunicaciones O’Higgins

Era uno de esos encuentros donde, para O’Higgins, el panorama se vía auspicioso. El rival, colista del torneo nacional y sin puntos a su haber, no venía mostrando un buen juego, algo que ratificó el sábado en el estadio Elías Figueroa. Lamentablemente, eso no lo pudo aprovechar el cuadro rancagüino pues no tuvo claridad de medio campo hacia arriba y prácticamente no generó oportunidades de anotar.

De la primera parte, no hay mucho que agregar. Los rancagüinos se pararon con su tradicional 4-3-3, un sistema que fue espejado por los “Caturros”. Lo anterior, anuló el planteamiento de ambos y el juego se volcó en una lucha constante en la mitad de la cancha. La poca pulcritud de los dos cuadros, especialmente en la creación, conspiró para un marcador en blanco y sin riesgo en las áreas. Eso sí, el único tiro al arco corrió por cuenta de Iván Rozas, que con un zapatazo desde fuera del área inquietó a Mauricio Viana, y nada más.

BATALLA, LA FIGURA

En el complemento, el elenco de Víctor Rivero tuvo más ideas, entras las pocas que hubo en el césped del estadio Elías Figueroa.

Con muy poco, el “Decano” complicó a ratos a la defensa rancagüina, especialmente tras las modificaciones que realizó, pues el ingreso de Marco Medel y Gabriel Rojas, le dio otro aire a los verdes.

Para peor, a poco andar de la etapa Matías Cahais salió contundido –un golpe fuerte, comentó tras el juego, el que deberá ser estudiado con exámenes médicos- y con Albert Acevedo en cancha, que cumplió en su puesto, el bloque defensivo no varió, pero sí le costó afirmarse como tal.

Después de eso, Wanderers apuró el tranco y sí que se complicó O’Higgins. En un lapso de 4 a 5 minutos, se tuvo que defender con dientes y muelas, ya que los embates del dueño de casa fueron intensos.

Un punto de seis posibles acumula O’Higgins en los últimos dos encuentros y en Valparaíso le costó llegar con peligro a la portería rival. Durante esta semana, Dalcio Giovagnoli, tendrá que trabajar mucho de cara al próximo partido.

Con centros y tiros de esquina, el “Capo” se enredó en zona propia, y de no ser por la notable actuación de Augusto Batalla, el local abría el marcador.

Tras soportar el chaparrón, los rancagüinos se las ingeniaron para nuevamente tomar el control del balón, pero siempre terminaron chocando con un murallón. La defensa del dueño de casa no dejó actuar a los puntas, y sumado al ingreso de Matías Meneses y David Salazar (por Iván Rozas y Gustavo Gotti), el equipo de Giovagnoli parecía que se soltaba, pero quedó solo en eso, no intentó más allá.

El conjunto rancagüino no pudo y Viana no vivió mayor problema en su área, cerrando así el 0-0 final.

A la postre, O’Higgins no tuvo ideas para arrimarse al área rival, y ha logrado sumar solo un punto de los últimos seis en disputa. Pero, aun así, se mantiene en la cima de la tabla.

El próximo duelo, el sábado venidero, será un desafío mayor. Se medirá contra Palestino, elenco que el martes jugará en Rancagua por la Copa Sudamericana, donde los “Tricolores” lo disputarán solo por cumplir, ya que están eliminados de aquella competencia.

Ficha del Partido

Santiago Wanderers (0): Mauricio Viana; Luis García, Daniel González, José Ajá, Facundo Kidd; Martín Villarroel, Francisco Alarcón (46’, Marco Medel), Matías Marín (46’, Gabriel Rojas); Néstor Canelón (90’+2’, Aldrix Jara), Diego Vallejos (76’, Maicol Cabrera), Sebastián Ubilla (90’+2’, Byron Bustamante). DT: Víctor Rivero.

O’Higgins (0): Augusto Batalla; Brian Torrealba, Diego González, Matías Cahais (49’, Albert Acevedo), Antonio Díaz; Tomás Alarcón, Felipe Seymour, Ramón Fernández, Iván Rozas (65’, David Salazar); Francisco Arancibia, Gustavo Gotti (65’, Matías Meneses). DT: Dalcio Giovagnoli.

Árbitros: Julio Bascuñán, Alan Sandoval, Cindy Nahuelcoy, Omar Oporto.

VAR: Christian Rojas, Gabriel Ureta.

Amonestados: Alarcón, Vallejos, Rojas (SW); González, Gotti, Salazar, Gotti (OHI).

Goles: No hubo.

Estadio: Elías Figueroa, Valparaíso.