Por: Patricio Miranda H.

Fotos: Nicolás Carrasco

Con tranquilidad y mucha energía dice estar Pablo Silva (PS), respecto del trabajo que realizará estas semanas, de cara a la segunda vuelta de gobernadores, que se realizará el sábado 13 de junio.

“Debemos consolidar los apoyos que tenemos, pero por sobre todo convencer a la gente que vaya a votar”, señala Silva y agrega que esta votación no va a estar acompañada por la elección de otros cargos como los alcaldes o constituyentes, “por lo tanto la tarea que tenemos es, primero, dar cuenta de la importancia que tiene el cargo del gobernador regional y luego, de lo importante que es ir a votar ese día”.

El ingeniero en Ejecución en Gestión Administrativa asevera que ya ha recibido apoyos de distintos sectores y que incluso recibió llamados de Franklin Gallardo y Ricardo Rincón, dos de los candidatos que quedaron en el camino. Así, asegura estar confiado, en gran parte gracias a los 80.374 votos que lo posicionaron como la primera mayoría, pero también porque afirma que su capacidad de escucha lo diferencia de su contendor, el UDI Eduardo Cornejo. “Yo soy su opción, la de la centroizquierda y el Apruebo”, puntualiza.

Silva también es crítico respecto al actuar del Gobierno frente a la pandemia y asegura que su experiencia como intendente, cuando tuvo que enfrentar situaciones como la paralización del Hospital Regional, el paro de los docentes y asistentes de la educación de San Fernando por el no pago de remuneraciones o la evacuación de las Termas del Flaco, le da cierta ventaja. “Nosotros, para efectos de gobernar, sabemos manejar las crisis y por eso estamos muy confiados. Todos esos problemas los resolvimos trabajando y escuchando a los actores y quienes me conocen, saben que soy abierto al diálogo, que sé escuchar mucho y en eso vamos a estar”, dice.

“NO VAMOS A DEJAR DE TRABAJAR DIRECTAMENTE CON LA COMUNIDAD”

El exintendente señala que su forma de trabajo implica estar en terreno el mayor tiempo posible y que ello no cambiará en caso de ganar la segunda vuelta y asumir como gobernador regional. “Hago el trabajo administrativo lo más temprano posible para después dedicarme mucho a conversar con la gente. Normalmente llego muy temprano a la oficina, firmo documentos, reviso documentación temprano, hago reuniones de coordinación y después salgo a terreno”, agrega.

Por ello, señala que buscará mantener contacto con la mayor cantidad de actores posibles, desde autoridades locales a hablar directamente con los vecinos y comunidades. “No vamos a dejar de trabajar directamente con la comunidad, por eso nosotros no pensamos solamente de la descentralización de Santiago a Rancagua, sino también de Rancagua a las 33 comunas”, dice. “Queremos que, efectivamente, los proyectos que nazcan no sean solamente desde la autoridad edilicia, sino de las propias comunidades, que la gente que está sufriendo los problemas. Que me inviten y yo podré ir con el alcalde, con el concejo, con el Core o con quien corresponda”.

Eso sí, adelanta que entre sus prioridades están las ayudas sociales para aquellos más afectados durante la pandemia, gestiones que ya ha realizado. “Solicitamos al intendente entregar mercadería a las miles de familias que están viviendo de ollas comunes o de la solidaridad de vecinos y parientes, aunque hasta el momento no hemos sido escuchados”, lamenta. “El intendente tiene la facultad para ocupar un fondo de emergencia para hacer eso y el año pasado se hizo. No entendemos todavía por qué no se ha realizado”.

Por ello Silva asegura que ese será su primer proyecto y que ha tenido conversaciones con algunos consejeros regionales para que se apruebe la solicitud en el primer Consejo. “Si el intendente lo hace antes, fantástico. A mí lo que me interesa es que llegue la solución lo más pronto posible. No me interesa llevarme los méritos por solucionar un tema así, pero en mi recorrido por la región sé que la gente lo está pasando muy mal, por lo que es mi principal e inmediata preocupación”, comenta el candidato.

Su segunda prioridad, dice, estará en entregar apoyo “a todos los microempresarios y mujeres emprendedoras, que lo han pasado muy mal”, a la vez que centrará esfuerzos en el reimpulso del turismo, un área que se ha visto especialmente afectada por la pandemia. “Suponemos que con la inmunización irán bajando los casos de contagio, puedan pasar a Fase 3 las comunas y recibir más gente, que va a ser uno de los focos de nuestra reactivación en la región”, postula Pablo Silva. “El tema turístico da mucho empleo y lo puede generar no solo con los alojamientos, sino también con la alimentación, la cultura, la artesanía. Es un círculo virtuoso que queremos incentivar”, puntualiza en el tema.

Finalmente, es claro al señalar que no por eso dejará otros temas de lado: “También nos preocuparemos de todos los temas que vienen. Nuestro programa es inmenso, queremos trabajar en salud, educación y tantas otras áreas. Creemos que tenemos la suficiente madurez para leer bien lo que ha dicho la gente.”