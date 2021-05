Los días 28, 29 y 30 de mayo se realizarán diferentes actividades en la región de O’Higgins con el fin de conmemorar el día del Patrimonio Cultural.

Para ver algunas de las actividades puedes entrar al link: https://www.youtube.com/channel/UC_ncLJ3XQjFYsRArhu9-tdA/about

Por: Camila González Villarroel

Fotos: Nicolás Carrasco

Un día más de celebración que el año pasado se tendrá este año el día del Patrimonio Cultural en la región de O’Higgins. Hace 22 años que se realiza esta tradicional conmemoración a nivel nacional, destacando lo mejor de nuestra tierra. Es en el marco pandémico que se ha debido modificar el calendario de actividades, las que serán de forma presencial y online para las comunas que se encuentren en cuarentena, pero si estas están de fase 2 en adelante podrán asistir de forma física, dependiendo de sus aforos.

El pasado martes, las autoridades regionales hicieron el lanzamiento de las actividades que acompañarán la celebración de este 2021 en dependencias del Museo Regional de Rancagua. En la cita, se mencionó algunas propuestas del cronograma que este año acompañará a la comunidad a finales de mes. Debido al éxito que tuvo la iniciativa el año pasado (en el mismo contexto sanitario que nos encontramos), es que se decidió extender por un día más la conmemoración, ya que solo durante la edición pasada se llevaron a cabo 152 actividades, las que contaron con más de 142 mil asistentes.

Desde la Seremía de la Cultura y las Artes hicieron un llamado a ser parte de la inscripción de actividades. La misma seremi, Lucía Muñoz instó a que organizaciones públicas, privadas y de sociedad civil sean parte de la fiesta de nuestro patrimonio en la página web www.diadelpatrimonio.cl. Además, la máxima autoridad cultural de la región invitó a la comunidad a ser parte de esta linda instancia: “Los que quieran ir presencialmente con todos los cuidados sanitarios correspondientes, pueden asistir de forma organizada mediante inscripciones. Es importante que ingresen a nuestra web y desde ahí, la comunidad puede ser parte de todas las actividades que hemos ido preparando”.

De forma adicional, desde el Museo Regional de Rancagua se informó que se realizará un recorrido virtual por este, pudiendo interactuar entre todos los participantes. Esto será llevado a cabo el próximo viernes 28 de mayo a eso de las 16:00 horas.

Por su parte, Leslie Araya, quien es la Directora Regional del Servicio Nacional del Patrimonio no quiso restarse de lo que significa esta iniciativa que se realiza año a año, puntualizando que: “En esta nueva versión del Día del Patrimonio Cultural, la invitación es a encontrarnos, cada actividad que estamos preparando y las que encontrarán en el sitio es una oportunidad de conectar con nuestra identidad, la memoria y el patrimonio local, los diversos modos de vida y expresiones patrimoniales presentes en la región, proyectando a las nuevas generaciones la construcción de una sociedad que valora, resguarda y celebra el patrimonio”.

Para que no te quedes al margen de ninguna actividad, te dejamos un cronograma con todo lo que hasta la fecha ha sido calendarizado, no obstante, es importante recordar que las inscripciones para actividades se encuentran abiertas hasta el próximo 26 de mayo por lo que es necesario estar revisando la página web para no perderse nada.