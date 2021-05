Por Fernando Ávila F.

La investigación dirigida por la Fiscalía de Alta Complejidad O’Higgins en conjunto con un equipo especializado del OS9 de Carabineros, permitió desarticular este lunes a una red dedicada al almacenamiento y distribución de pornografía infantil, cuyos nexos involucraban a miembros de otros 14 países.

Hasta ahora las diversas diligencias realizadas en simultáneo en distintas regiones del país, han permitido la detención de 6 personas y la incautación de 46 teléfonos celulares 16 notebook, 4 discos duros, 8 dispositivos de almacenamiento entre otras especies asociadas a este ilícito.

La indagatoria surgió hace poco más de un año, a raíz de una denuncia internacional que le fue derivada a la Fiscalía en O’Higgins a través del National Center for Missing and Exploited Children, ONG dependiente del Congreso Estadounidense, en la que se determinó que un imputado chileno y habitante de nuestra región, participaba activamente de grupos de redes sociales, donde se compartían imágenes asociadas a este delito.

Desde este primer involucrado y con diversa información residual obtenida con el trabajo policial del OS9 de Carabineros, la Fiscalía realizó distintas denuncias internacionales a través de su Unidad de Cooperación Internacional, usando las diferentes redes de cooperación existentes para el efecto. En algunos casos se utilizó el Convenio de Cooperación de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la Red 24/7 de la Convención de Budapest, Interpol y también se remitieron denuncias usando los canales tradicionales.

La indagatoria trajo consigo un levantamiento de información en 15 países: Brasil, Argentina, México, Guatemala, Colombia, Perú, Bolivia, Costa Rica, España, Italia, Marruecos, Argelia, Pakistán, El Salvador y Chile, estableciendo que, por medio de distintas plataformas virtuales se distribuía y almacenaba fotografías y videos de connotación sexual afectando a niñas y niños de distintas edades.

Según el reporte policial, al momento se han analizado más de 70 mil fotografías, 4 mil videos y 29 mil conversaciones sostenidas en redes sociales, vinculados a los blancos investigativos nacionales e internacionales.

OPERATIVO SIMULTÁNEO

Con las órdenes de entrada y registro conseguidas por la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins, en simultáneo con el desarrollo de operativos en el extranjero, más de un centenar de Carabineros trabajaron en 6 regiones del país, haciendo ingreso a 18, inmuebles logrando la detención de 6 personas.

Por instrucción del fiscal que dirige esta investigación, Nicolás Núñez, los imputados detenidos, serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Fernando, donde serán formalizados por los diferentes delitos.

Calificado como inédito por las Instituciones participantes en la investigación fue el operativo desarrollado, donde el mayor resultado fue la desarticulación de una maquinaria internacional cuyos miembros se dedicaban a la distribución y almacenamiento de material pornográfico que según fuentes de la investigación involucraba desde neonatos hasta adolescentes.

“Este operativo desarrollado a nivel nacional, marca un hito en la investigación criminal, logrando la desarticulación de una red transnacional de pornografía infantil”, señaló el Jefe del Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales OS9.

El fiscal indicó que “esta es una investigación que ha evidenciado un trabajo coordinado con Carabineros y la colaboración internacional de diferentes organismos”, Indicó el Fiscal de Alta Complejidad O’Higgins, Nicolás Núñez.

VÌNCULOS CON LA REGIÓN

Si bien ayer no se entregaron mayores detalles, esperando la formalización de cargos, desde la Fiscalía de Alta Complejidad de la Región de O’Higgins, se afirmó que sólo uno de los detenidos posee domicilio en la región, específicamente en la comuna de San Fernando. Todo nace cuando llega una denuncia internacional a la Fiscalía, la que se derivó a la región O’Higgins, esto debido a que existía un caso que ameritaba ser investigado. Desde uno de los países nombrados anteriormente se dio la alerta que desde la región se compartía vía web material pornográfico infantil.

Esto da inicio a una investigación que determina que existían varios sujetos que almacenaban y distribuían pornografía infantil por la web en distintas ciudades de Chile y que tenían vínculos con sujetos de otros 15 países. Fue ahí cuando gracias a los convenios internacionales de cooperación para este tipo de investigaciones, que la Fiscalía reportó estos antecedentes para que el resto de los países realizaran sus propias investigaciones, mientras que el OS9 de carabineros levantó información de los blancos que podrían tener material pornográfico infantil en estas seis regiones de Chile.

Hasta el momento no se conoce de víctimas de la región, ya que no se puede establecer si se trata de producción de material pornográfico infantil, pero sí está claro el almacenamiento y la distribución que es el objeto de la investigación. Es así como no se tiene conocimiento aún del origen de este material, el que puede ser extranjero. Al momento de ser detenidos los imputados mantenían en diferentes dispositivos electrónicos el material.