– De alto contenido en fibra dietética, ayuda a bajar de peso y a prevenir enfermedades como la diabetes, hipertensión y obesidad.

En Litueche se está desarrollando un innovador proyecto que ya está dando que hablar. Marilyn Marshall, usuaria de INDAP, junto a su hijo Víctor Beyá, está dedicada a la producción de nopal, un súper alimento que tiene varias propiedades medicinales y nutricionales. De alto contenido en fibra dietética, se destaca también por ser rico en antioxidantes, minerales y vitaminas; contribuyendo su consumo a prevenir enfermedades como la diabetes, hipertensión y obesidad.

El nopal es un vegetal que se obtiene de un cactus, denominado Opuntia. Crece silvestremente en gran parte de Latinoamérica, teniendo su epicentro en México. En Chile sólo se consume masivamente el fruto del nopal, que es la tuna, a diferencia de países como México en donde las paletas de la planta son consumidas habitualmente en la dieta. Y son precisamente las paletas del nopal las que tienen las propiedades nutricionales que la convierten en un súper alimento.

Marilyn Marshall contó que en el año 2017 llegó a la región de O’Higgins. “Mi hermana y yo recibimos una pequeña herencia. Entonces, como me gusta la naturaleza decidí venirme de Santiago y comprar algo que tenga un potencial económico. Y encontramos esta parcela que para mí era ideal, porque ya tenía paneles fotovoltaicos, un pozo y otras características”.

Agregó que su hijo Víctor, quien es ingeniero agrónomo, tuvo la idea de empezar una plantación de nopal, luego de que investigara sobre el tema en la Universidad de Chile. “Ahí tuve que empezar yo a investigar y aprender –indicó- Y me gustó, porque el nopal es una planta que es capaz de regenerarse con una vitalidad tremenda. Uno bota una paleta de nopal al suelo y la paleta empieza a echar raíces”.

Explicó que para aprovechar las propiedades nutritivas de esta planta “se deben mantener jóvenes las paletas, es decir hay que ir podándolas. Las paletas se plantan en primavera y en octubre empieza la cosecha”.

Añadió que “se cosechan las paletas del año, las más tiernas. Estas van a la sala de procesos, donde se procede a lavarlas, sacarles las espinas y picarlas. Se trozan en láminas y se deshidratan en un invernadero solar a baja temperatura para conservar sus propiedades. Una vez deshidratadas se muelen hasta generar un polvo fino, se conserva en tambores especiales para alimentos y se envasa”. Precisó que el año pasado, en un periodo de tres meses, se produjo la cantidad de 165 kilos de nopal. “Claro que el primer mes fue de puro aprendizaje”, señaló. Una parte de la producción de polvo de nopal la venden a una distribuidora de súper alimentos a través de la empresa Be Cactus, que crearon con su hijo Víctor. También venden directamente y atienden los encargos a través de su página web (www.becactus.cl) y redes sociales. Además del polvo de nopal –que se puede consumir agregándolo a un jugo- vende nopalitos frescos, que se pueden consumir como ensaladas.

Marilyn indicó que espera que se difundan más los beneficios del nopal y que se incentive su consumo, ya que “es muy bueno para la salud. Es un alimento que produce saciedad, por lo que ayuda a bajar de peso. También ayuda al control del colesterol y a prevenir enfermedades como la hipertensión, diabetes y la obesidad. Es bueno para los huesos, tiene antioxidantes, minerales (calcio, potasio, magnesio y hierro), vitaminas (A, B, B2, C Y E) y es bajo en calorías y sodio”.

Para su innovador emprendimiento, Marilyn ha contado con el apoyo de Sercotec. Corfo, FIA e INDAP. “Partí como una pionera, con un sueño loco y agradezco toda la ayuda que he recibido. INDAP me apoyó con el mejoramiento de suelo (bioestabilizado), con el sistema de riego, un pozo nuevo, la construcción de una sala de proceso y con todo el techo de la planta completa. Ahora me está apoyando para expandir el proceso de deshidratado; voy a tener 5 invernaderos. Necesito aumentar la capacidad para deshidratar un mayor volumen y aumentar la producción”.

“Me siento contenta, creativa, me gusta mucho este proyecto –añadió-. Tenemos plantado 6 mil metros de nopal y quiero contribuir a promover su consumo porque realmente tiene muchas propiedades medicinales y nutritivas. Además, el nopal necesita poca agua, lo que es importante ahora que enfrentamos el tema del cambio climático”.

El Seremi de Agricultura, Joaquín Arriagada, destacó el proyecto de Marilyn Marshall y de su hijo Víctor, indicando que además de innovadora es una iniciativa que busca ser sustentable.

El riego es mediante riego tecnificado impulsado con energía solar, no requiriendo la quema de energías no renovables. Añadió que el cultivo del nopal necesita poca agua y se adapta bien a la zona del secano costero. Además, en este proyecto se usa riego tecnificado y el proceso de deshidratado y toda la energía utilizada en el proceso de elaboración del polvo de nopal proviene de energía solar y fotovoltaica.

Para el director regional de INDAP, Juan Carol García, “el esfuerzo de la señora Marilyn, su camino recorrido y sus resultados deben ser un ejemplo para nuestros usuarios. La innovación puede estar en un nuevo producto como en este caso, o en la implementación de una nueva práctica, tecnología, manejo, en empezar a hacer algo distinto de lo que hacemos”.

Agregó que “debemos como servicios públicos estar a disposición de las necesidades de desarrollo e innovación de nuestros usuarios emprendedores y es realmente un orgullo para INDAP empujar estos cambios en cada uno de nuestros usuarios que lo necesiten”.