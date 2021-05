Por: Camila González Villarroel

Durante la vocería de este lunes, el ministro Bellolio indicó que a partir de este miércoles 26 de mayo comenzará a ser efectivo el pase de movilidad, o como otros llaman, carnet verde. Según especificó el Secretario General de Gobierno, dicho pase será implementado dependiendo de la situación de cada persona, es decir, en qué fase del plan Paso a Paso se encuentra, la cantidad de dosis de la vacuna y si es contacto estrecho o no, por lo que es modificable.

Quienes pueden acceder a el

Toda persona que sea mayor de 18 años y que cuente con sus dos dosis de la vacuna, ya sean Pfizer, Sinovac y AstraZeneca podrán optar con la opción de portar su pase de movilidad. Es importante tener en cuenta que, una vez inoculado con la vacuna CanSino, deberás esperar 14 días para tener tu certificado.

Este pase de movilidad se podrá obtener de forma oficial a partir del miércoles 26 de mayo desde la página www.mevacuno.gob.cl, donde se deberá descargar un documento desde el usuario de cada persona, al que se podrá ingresar con su clave única o con la creación de una cuenta.

Qué implica contar con el pase de movilidad

El mismo ministro Bellolio indicó hoy en la vocería correspondiente a la situación sanitaria en la que nos encontramos que este pase no es un “chipe libre” para la comunidad, sino que, te otorga ciertas “libertades”. Dentro de lo anunciado, se dispone que este pase de movilidad entregue: permiso para desplazarse de forma libre en comunas en Cuarentena (fase 1) o Transición (fase 2), incluyendo fines de semanas y festivos, sumado a lo anterior, también se podrán realizar viajes interregionales entre comunas que estén en al menos, fase 2.

Es siempre necesario recordar que el libre desplazamiento se realizará bajo las normas sanitarias de la fase en la que se encuentre la comuna, pero permitirá, por ejemplo, a quienes cuenten con el carnet poder realizar compras en el supermercado sin la necesidad de pedir un permiso de desplazamiento, información que corroboró el mismo Seremi de Salud, Pablo Ortiz: “Lo que permite este pase es que exista mayores libertades para la movilidad (…) se te entrega un código QR es que lo que vas a tener que exhibir a las autoridades si te están fiscalizando, lo que incluye la entrada a los supermercados” .

Lo que permanece

Tal como informó la autoridad sanitaria, hay ciertos aspectos que no se verán afectados o modificados con este carnet, como lo son: cumplimiento de toque de queda, aforos de reuniones sociales y prohibición de participar en ellas durante cuarentena y transición (fines de semanas y festivos), aforos y restricciones distintivas de cada fase del Plan Paso a Paso y prohibición de trabajar para personas que no sean parte del comercio esencial y no tengan un permiso para ello. Sumado a esto, el uso de mascarillas, distanciamiento físico y lavado de manos son medidas que pase lo que pase se mantendrán.

Carlos Pérez, quien es infectólogo y decano de la facultar de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, entregó su opinión con respecto a la implementación de este “carnet”, el que ha sido muy controversial. Para el académico, el pase “está en la línea de lo que hemos planteado. El hecho de que esto permita mayor movilidad y desplazarse es algo que me parece correcto, que no aumenta los riesgos de trasmisión del virus, dado que estas personas inmunizadas van a estar protegidas y van a seguir utilizando todas las medidas de autocuidado”. Pese a estar a favor del anuncio hecho por el gobierno, también cree que es importante destacar que “contar con este Pase de Movilidad no significa no cumplir otras disposiciones como los aforos permitidos, el cumplimiento de toque de queda u otros, así que estoy de acuerdo con este pase y me parece que resguarda adecuadamente la seguridad y la proyección de las personas”, finalizó.