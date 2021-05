Por: Gisella Abarca.

Con 243 nuevos casos informados este lunes y una positividad de un 19%, la región se mantiene en alerta ante el aumento de casos covid 19 que se dispararon en los informes entregados este fin de semana largo en que en sólo tres días se comunicó 1.179 nuevas personas contagiadas en la región y el deceso de diez personas anotando la zona una elevada positividad, lo que la mantiene a O’Higgins entre las cuatro regiones con mayor positividad promedio en los últimos siete días junto con La Araucanía, Metropolitana y Aysén, según informó el Ministro de Salud, Enrique Paris este domingo.

Así también lo reconoció este lunes el Seremi de Salud de O’Higgins, Pablo Ortiz “a toda la gente de nuestra región que entienda que seguimos en una situación crítica, estamos en un momento muy complejo de la pandemia, hoy tenemos prácticamente un total de casos activos record y eso significa que estamos viviendo un momento muy complejo de número de contagiados”, sostuvo. Y es que actualmente la región cuenta con 2.192 personas activas donde Rancagua lleva la delantera con 754 personas que se encuentran infectadas, Rengo con 136, Machalí con 118 y San Vicente con 101 personas enfermas, lo que preocupa a la autoridad sanitaria.

Este dato se agrega a la situación global en cuanto a contagios que vive la región, agregó Ortiz donde del 1 al 24 de mayo “ya tenemos 6.859 casos nuevos, y en la última semana hemos verificado a nivel global en las 33 comunas un incremento de un 23% del total de casos. Si eso lo sumamos a la semana anterior que hubo un incremento de un 4%, tenemos acumulados los últimos 15 días un incremento de un 27% en la región”, reveló la autoridad sanitaria.

Respecto a la alta positividad presentada en la región, Ortiz explicó “la positividad se tiene que medir en semanas y en mes, porque tiene que ver con la cantidad de PCR que se tomen. (…) En marzo como la situación comenzó a complicarse se aumentó en un 10% los PCR y llegamos a tener 76.864 PCR personas en la región y ahí la positividad marcó 11,3%. En enero, febrero y marzo, se detectó que había varias variantes del Covid circulando en Chile, en nuestra región la brasileña y la británica, lo que hacen que el virus sea más veloz en cuanto a la velocidad de contagio y con un nivel de agresividad importante para las personas sin vacunar. Se repitió la tasa de positividad en abril en 11,4%; y en este minuto, estamos con un promedio de un 11,6% de positividad. Marzo, abril y mayo se ha mantenido el nivel de positividad total de la región”.

13 BROTES EN LAS CABRAS: LOS CONTAGIOS SIGUEN SIENDO FAMILIARES

En esta misma línea respecto a contagios, la autoridad sanitaria agregó “hemos visualizado que hemos incrementado en el número de brotes, donde en la penúltima semana teníamos 21 brote y la última semana crecimos a 36 brotes y el 75% del total de los brotes son de carácter familiar”.

En cuanto a las comunas con más brotes, informó el Seremi de Salud “hay 13 brotes en la comuna de Las Cabras, 7 en Rancagua, 2 en Rengo y los brotes más importante son de carácter intradomiciliario familiar”.

RANCAGUA YA SUPERÓ EL PEACK DE MARZO

Respecto a la realidad comunal, la autoridad sanitaria reparó en la situación que actualmente vive la capital regional “quiero hacer énfasis en Rancagua que hoy tiene 754 casos activos, lo que significa que ya superó el peack que tuvimos en marzo donde llegó al rango de los 680 casos activos”.

La capital regional tuvo una positividad de 10,6%, mientras en las primeras dos semanas de mayo ya cuenta con un 11,7% expuso Ortiz. Y es que según detalló que entre la semana del 3 al 9 de mayo v/s la semana del 17 al 23 de mayo hubo “un aumento total de casos nuevos como casos activos del rango de un 53% de aumento en casos nuevos, lo que en gran medida explica el aumento que está sufriendo nuestra región de un 25% agregado en los últimos 15 días. Hoy la positividad comunal en Rancagua es de un 11,7% y la positividad promedio de la región es de un 11,6%”, subrayó Ortiz “eso significa que hay mayor carga viral, que hay mayor cantidad de contagiados, que el virus se está contagiando muy fuertemente”.

Es por esto que en las próximas semanas en los sectores más golpeados por el Covid se realizará una intervención de barrio, adelantó Ortiz “vamos a comenzar los próximos días con dispositivos y operativos a nivel de barrio para poder aplicar la toma de test de antígeno en estos barrios donde hay mayor concentración de personas contagiadas para poder detectar mayor positividad en personas contagiadas sobre todo aquellos que pueden ser asintomáticos y puedan seguir en la mantención de la propagación del virus y colocarlo en aislamiento y también vamos a colocar móviles de vacunas en esos barrios para acelerar el proceso de vacunación”.

Consultado cómo se avanza en esta crítica situación que presenta la región de O’Higgins, donde la positividad y la carga viral son altas especialmente en Rancagua, el jefe regional de la cartera de salud expuso “se sale de dos maneras: que la gente se cuide, con mascarilla y cambiársela, lavándose las manos de manera frecuente, no relajarse en la casa, cambiarse ropa, lavarse las manos, ventilar, limpiar superficies; y lo segundo es acudir a vacunarse”.

“LA GENTE QUE HOY ESTÁ SIENDO HOSPITALIZADA TIENE ENTRE LOS 50 AÑOS Y LOS 25 AÑOS”

En cuanto a las personas que se están agravando y que están ingresando a UCI, el

Seremi de Salud de O’Higgins, Pablo Ortiz, argumentó “todas las personas sobre 60 años han bajado fuertemente la curva de ingreso a hospitalización y si llegan a contagiarse llegan a una UTI y no a una UCI, lo que nos tiene muy optimistas, porque en marzo se demostró la eficacia de la vacuna”

Agregó que en estos últimos meses otra realidad es la que se está viviendo “luego en mayo y abril hemos verificado que la gente que hoy está siendo hospitalizada es gente entre los 50 años y los 25 años de edad en un 70% y los que se agravan más, son los que no tiene la vacuna, muchos de ellos porque quedaron rezagados y no se vacunaron y otros porque decidieron no vacunarse. El llamado es a que se vacunen porque ha demostrado su eficacia”.

Aquí la autoridad sanitaria recalcó que son los jóvenes los que se están contagiando “completamente, aproximadamente el 70% del total de los contagiados tiene menos de 50 años de edad”, finalizó.

PAREDONES Y NANCAGUA DEJAN LA CUARENTENA

Este lunes, las autoridades informaron que Paredones y Nancagua dejan la cuarentena este jueves 27 de mayo, a las 05:00 horas, al avanzar al paso dos del Plan Paso a Paso del Gobierno de Chile, con estos cambios 5 comunas quedan en cuarentena en la región 21 están en transición y 7 en preparación.

DETALLE NUEVOS CONTAGIOS POR COMUNA

Rancagua: 82 Casos

Rengo: 27 Casos

Machalí: 14 Casos

Graneros: 12 Casos

Mostazal: 11 Casos

San Fernando: 9 Casos

Malloa: 9 Casos

Pichidegua: 7 Casos

Requínoa: 6 Casos

Paredones: 6 Casos

Codegua: 6 Casos

Pichilemu: 5 Casos

Coltauco: 5 Casos

Doñihue: 4 Casos

San Vicente: 4 Casos

Santa Cruz: 4 Casos

Litueche: 3 Casos

Nancagua: 3 Casos

Las Cabras: 3 Casos

Olivar: 3 Casos

Placilla: 2 Casos

Peralillo: 2 Casos

Palmilla: 2 Casos

Navidad: 2 Casos

Chépica: 2 Casos

Chimbarongo: 2 Casos

Coinco: 1 Caso

Peumo: 1 Caso

Quinta de Tilcoco: 1 Caso

Otras regiones: 1 Caso

Sin notificar: 4 Caso