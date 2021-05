Durante todo el año pasado, y lamentablemente hasta hoy estamos en una situación especial, sin clases presenciales con solo unos pocos en modalidad mixta, cuarentena en varias comunas del país, toque de queda y otras restricciones con tal de mantener el distanciamiento social. Todas medidas necesarias, aunque dolorosas correctas y que deberán permanecer todo el tiempo que sea necesario para evitar la propagación de este virus maldito y finalmente salvar vidas.

Pero al mismo tiempo la actual coyuntura ha reducido enormemente las ventas en todas las tiendas, lo que llevó a algunas a adaptarse e incorporar el delivery, y ciertamente habrá que adaptarse a la nueva realidad una vez que lo peor pase. Un proceso para recobrar dinámicas, sin descuidar la higiene extrema y la distancia social que se impone como la fórmula para convivir durante los próximos meses o quizás años.

Ese es el contexto en que las personas debemos producir. No es aceptable el inmovilismo que puede matar de hambre y ser más letal que el propio Covid-19. Cuando la economía sufre un fuerte golpe y no solo a nivel mundial y nacional, sino familiar e individual, debemos encontrar nuevas vías. En este sentido clave son las tecnologías de la información, así hemos visto como plataformas digitales, aplicaciones, pedidos a domicilio, se han vuelto cada vez más comunes.

Hoy, cuando la economía aprieta, la idea debe germinar y ponerla en marcha, la tecnología al servicio del comercio y los requerimientos de la gente, puede ser una nueva opción y debemos alentarla. Las personas no se quedarán en casa toda la vida, pero en tanto, con la creación de una distinta cultura del comercio electrónico, pueden buscar facilidades. Una opción con nuevas líneas de negocio puede ser una salida útil en este tiempo. En este sentido fundamental se hace que los servicios de internet funcionen no solo continuamente sino entregando las velocidades contratadas, lamentablemente no todas las compañías han dado el ancho.

Al mismo tiempo que es obvio que internet ya se ha vuelto un servicio esencial, más allá de lo que diga o no diga la normativa vigente. Así debiese ser tratada no como un servicio más, sino como un servicio básico donde no es posible la existencia de zonas rojas. El mercado solo no soluciona todos los problemas, así como solo el estado no es capaz de responder a todas las necesidades de la población.

En este sentido un gran paso se dio el 15 de abril cuando el senado aprobó el texto legal que confiere al acceso a Internet, la calidad de servicio público de telecomunicaciones destinados a satisfacer las necesidades de telecomunicaciones de la comunidad en general.

La norma, además amplía las hipótesis en las cuales el Subsecretario de Telecomunicaciones podrá declarar a un servicio como imprescindible, reglando, además, las consideraciones que dicha autoridad deberá sopesar al momento de ejercer tal atribución.

Se fija el plazo en que las compañías, imperativamente, deberán efectuar las prestaciones de acceso a Internet a los usuarios que se encuentren dentro de su zona de servicio, normándose, asimismo, el procedimiento para la provisión de dicha conexión en áreas distintas a tales zonas, por medio de la regulación del despliegue de las respectivas obras de extensión.

El proyecto permite a las comunidades de telecomunicaciones constituidas de acuerdo al reglamento que regulará su funcionamiento, operar como permisionarios de servicios limitados de telecomunicaciones y reconoce la facultad presidencial para, anualmente, durante la discusión del proyecto de ley de Presupuestos, y a través de la presentación de la respectiva glosa presupuestaria, habilitar a que, con cargo a los recursos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, se disponga de un subsidio para el pago de las cuentas de servicios de Internet a un determinado porcentaje de los usuarios más vulnerables de nuestro país, de acuerdo a lo consignado en el Registro Social de Hogares u otro instrumento idóneo que se establezca.

Luis Fernando González

Sub Director