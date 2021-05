Ximena Mella Urra

Fotos: Facebook Matías Rubio

A sus 18 años, Matías Alberto Rubio Orellana oriundo de la localidad de Llallauquén, comuna de Las Cabras, decidió pelear por un cupo en el concejo municipal de su localidad. Sus ganas, su esfuerzo, su compromiso y una eficiente campaña en terreno le permitieron resultar electo en los últimos comicios con el 5,03% de los sufragios (480 votos), convirtiéndose en el concejal más joven de Chile.

Será el próximo 29 de junio cuando asuma su nueva labor y para ello se preparará leyendo y estudiando, aseveró. “Tenemos que tomar el cargo con compromiso, seriedad y transparencia, pero por sobre todo con responsabilidad de trabajar por los vecinos y como fiscalizador y contralor de la gestión municipal“.

Asegura que a pesar de su juventud, la historia de su vida es larga y trágica. “A los 5 años ya me daba cuenta que no era igual que los demás por mi discapacidad física-motora (Polineuropatía sensitiva motor). A esta edad aprendí a leer y escribir. Fue aquí cuando comencé a sentir la discriminación, que me iba quedando atrás porque no podía correr como los demás, así es que comencé tratamiento en Santiago y en la Teletón”, detalló.

Esta sensación de ser diferente lo empujó a desarrollarse de forma distinta y asegura que esto es lo que le dio fuerzas para seguir. A los 7 años quiso rescatar las tradiciones del campo chileno entre ellos ser cultor popular campesino. “Tomé la guitarra y poco a poco aprendí a rasguear, a cantar a lo divino y a rezar en los velorios y de ahí nunca más paré en el ámbito religioso y cultural. Incluso a los 13 años aprendí a santiguar y fue un don que Dios me dio”, recordó el nuevo concejal, el más joven del país.

Según Matías, su inserción en la política comenzó cuando a su padre le diagnosticaron mieloma múltiple (cáncer a los huesos). En este aspecto rememora: “Fue un duro golpe para mi familia y yo me quedé solo en casas mientras él iba a tratamiento a Santiago. A los 16 años partí al municipio a pedir ayuda, una caja de mercadería o un premio para hacer una actividad pero siempre me cerraron la puerta en la cara y nunca me dieron solución. Con mi discapacidad y la enfermedad de mi papá no me quedó más que tomar una carretilla y pasar casa por casa a pedir premios para hacer rifas o bingos, pero la cosa estaba mal hasta para comer”.

El joven es hijo de madre temporera y padre campesino y asegura que siempre le gustó ayudar a quién más lo necesitaba, en las juntas de vecinos por ejemplo. “El año pasado pudo ingresar a la Radio Azúcar como locutor radial con el fin de ayudar y acompañar a los adultos mayores y a toda la gente que por la pandemia está en cuarentena. Porque acá en el campo se escucha mucho la radio”, señaló Matías. “Así se prendió en mí la necesidad de poder ayudar y dar un poco de esperanza a la gente. Quiero ser la voz de los que no tienen voz”, declaró el joven.

“MATÍAS RANCHERO CHILENO”

El “Matías ranchero chileno” es su personaje creado en el espacio radial que comenzó a realizar desde 2020. Además, se hizo conocido entre los vecinos en su puerta a puerta musical que realizó junto a una guitarra y acordeón, para cantarles desde afuera de las casas. Allí pudo apreciar la emoción en cada uno de ellos. “Siempre fue una campaña muy limpia y donde le demostré a todos que quiero dedicar mi vida al servicio público”, agregó.

Ahora Matías es el concejal electo más joven en la historia de la comuna y hoy, después de estas últimas elecciones, el más joven en todo el país. “Y esto es lo que me da más ganas de trabajar y capacitarme. Hay que estudiar porque la política está muy mal tocada y corrompida y es eso lo que queremos cambiar. Ver la política mediante la juventud, representar al campesino, a la gente”.

Igualmente cree que “no se necesitan tantas propuestas, sino que un compromiso con la gente y así lo dije en la campaña. Y una vez llegado al municipio y al cargo tenemos que elaborar propuestas basadas en las reales necesidades de los vecinos y el pueblo. Debemos estar en terreno y compartir con ellos”, sintió de corazón. “La gente debe creer en nosotros, que traeremos una nueva luz de esperanza, que estaremos ahí cuando nos necesiten. Queremos traer fomento y progreso, que el municipio vaya a la gente y no la gente al municipio”.

Siendo independiente, Matías Rubio comparte con los radicales. Es por ello que integró la lista de los Radicales e Independientes. “A pesar de que íbamos en listas diferentes con el alcalde electo Juan Pablo Flores, él me llamó para felicitarme por el logro. La idea es generar equipo y remar para el mismo lado. Pero es obvio que debemos fiscalizar cuando tengamos que hacerlo. Conozco personalmente a todo el resto de los concejales y me parece un buen equipo, porque son diversos y siento que todos debemos trabajar solo por los interés de nuestra comunidad”.

Y en un mensaje a la juventud que no votó la semana pasada, Rubio Orellana reconoció que este grupo está decepcionado de los políticos y de la manera en que se han hecho las cosas. “Siempre los he llamado a votar educado y no por aquel más bonito o más simpático, sino por aquel que se sintiera que está más comprometido con los vecinos y que tuviera llegada con todos”, finalizó.