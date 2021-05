Por Fernando Ávila Figueroa.

“Les cuento que saqué una mayoría solita de 1.846 votos, pero se supone que debo ganarle al total de votos de cada lista, es decir a la sumatoria de 5 candidatos de cada lista”, con esas palabras quien fue candidata a concejal de la comuna de Rengo, Julia Elena Espinoza Carrasco, daba por cerrado el anhelo de llegar al concejo municipal de Rengo. Es que no se trata de cualquier candidatura, ya que efectivamente fue quien obtuvo la primera mayoría en las urnas, pero el actual sistema de elección la dejó afuera.

Conocida como una animalista de la comuna, asegura que su trabajo se basa no sólo en rescatar animales, ya que lo que busca es poder mejorar la calidad de vida de los animales que día a día deambulan por las calles. Se trata de un trabajo que desarrolla desde hace aproximadamente 20 años, con esterilizaciones, situación que la motivó a formar la agrupación, “Conciencia Animal Rengo”, todo con el fin de esterilizar a animales que vivían en muy malas condiciones.

Fue ahí cuando se abocó a su idea de cambiar la historia de vida de los animales que veía en la calle, esterilizando, pero los costos subían. Junto a sus compañeras comenzaron a refugiarlos, ya que la idea no era dejarlos en la calle. Actualmente tienen 332 perritos en domicilios de las integrantes de la agrupación, todos rescatados, esterilizados y castrados.

Esta situación la llevo a poder presentarse a concejal, debido a que aduce que lamentablemente no hay más espacio para tener animales, los que no son adoptados por la gente. Les urge un sitio donde poder tener a los animales. Su sueño es poder tener un terreno en comodato por parte del municipio, situación que no se ha podido concretar. Es así como el tema de la concejalía era para poder trabajar en el maltrato animal, puesto que muchas veces encuentran animales envenados, denuncias que nunca llegan a puerto.

Su idea era poder trabajar en la implementación de una ordenanza municipal para fiscalizar a las personas que muchas veces se despreocupan de los animales e incluso los dejan abandonados. El objetivo es trabajar en una tenencia responsable, pero desde una ordenanza municipal que no existe, sumado a tener fiscalizadores idóneos.

En la última elección se presentó como independiente por el Partido Progresista, sin embargo, esto no fue suficiente para ser elegida como concejal, pese a que fue la mayoría comunal en concejales. Pese a ello asegura estar muy agradecida del cariño de la gente, creyendo que el sistema de elección debiese cambiar, debido a que se pierden muy buenos elementos.

Incluso hay personas que la proponen como “concejal honoraria”, pero su idea es poder trabajar en todo lo que tenga relación con los animales, no descartando que si se le ofrece poder asesorar en la creación de una ordenanza municipal, lo haría sin problemas. Esto debido a que se trata de un tema que es importante que incluye lo ambiental, patologías y accidentes del que son víctimas los animales.

Lo concreto es que a Julia Elena Espinoza le faltaron 91 votos para ser electa, ella obtuvo 1.846 votos, y la lista M llegó a los 1.936, es decir, quedó con 90 votos debajo de una lista con 5 candidatos. Si hubiera ido acompañada de alguien que obtuviera 91 votos, o bien que la lista M hubiera obtenido menos votación y ella un poco más entonces habría sido electa.

Quienes quieran ayudar a la “Agrupación Conciencia Animal Rengo y Alrededores”, pueden ingresar al Facebook del mismo nombre, o al Facebook personal de Julia Elena Espinoza Carrasco, teléfono +56 9 7800 9075.