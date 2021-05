Por: Ricardo Obando.

Meses de espera, aguardando por una definición del día y la hora del estreno oficial de la temporada 2021 se pondrán a prueba para General Velásquez y Colchagua CD.

Ambos elencos comenzarán la próxima semana su participación en la temporada 2021 de la Segunda División Profesional, torneo que comenzará el domingo con otros cinco partidos, dejando como plato de fondo este clásico regional que se desarrollará en el estadio Augusto Rodríguez de San Vicente de Tagua Tagua.

El martes venidero, a las 15.00 horas, se medirán velasquinos y colchagüinos luchando por los primeros tres puntos en disputa. Estos conjuntos, con una preparación similar en el tiempo de trabajo en cancha, los medirá en un recinto que redebutará en la competencia nacional, ya que en 2020 el municipal sanvicentano quedó fuera por las restricciones sanitarias propias de la pandemia. Eso sí, este año hubo un trabajo no menor por parte de la directiva del conjunto verde para lograr volver a casa.

De esta manera, el lance se jugará en su reducto, localía que esperan hacer valer frente a un rival conocido, y que también buscará un buen resultado en una cancha que siempre le ha sido incómoda.

Cabe señalar que, al margen de este encuentro, el resto de la fecha la completarán los duelos entre: Deportes Valdivia vs Rodelindo Román, Fernández Vial vs Deportes Colina, San Antonio Unido vs Deportes Limache, Deportes Iberia vs Deportes Concepción e Independiente de Cauquenes vs Deportes Recoleta.