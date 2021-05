Por: Ricardo Obando.

Molestos, y era que no. El gol mal anulado en el último minuto del tiempo agregado en Quillota habría significado el empate para Deportes Santa Cruz frente a San Felipe, aún ronda en la cabeza del DT Osvaldo Hurtado. Eso sí, el estratega, quiere dar vuelta la página considerando que el domingo volverán a jugar en casa y ante uno de los equipos millonarios de la competencia, Deportes Iquique.

Luego del encuentro en el estadio Lucio Fariña, el director técnico de los unionistas, lamentó la caída -segunda consecutiva- ya que dijo “el partido fue difícil, ellos estaban más adaptados a la cancha. Nos costó empezar, nos fuimos soltando poco a poco, se luchó mucho en el medio campo y no nos alcanzó. Lamentablemente en el último minuto de alargue está ese gol absolutamente legítimo y ese punto nos servía para sumar”.

En declaraciones a Radio Santa Cruz FM, expresó también que “en esta categoría, como no hay VAR, queda para lo que ven ellos y después disculpas no más. Es muy difícil en ese tipo de balones quedar fuera de juego, casi todos apiñados entre el punto penal y el arco. Nosotros no tenemos la fortuna que tienen otros equipos, a nosotros nos cobran, es una constante”.

Ahora bien, respecto al partido en sí, agregó que “nos faltó una semana de entrenamiento, de una mayor limpieza de cabeza, estábamos todos mosqueados por lo que pasó y, en un momento, teníamos demasiadas ganas, porque querían jugar y demostrar que nos habían perjudicado en nuestra propia casa”. Esto último, por todo lo que se vivió con la declaración de contacto estrecho de toda la delegación que viajó a Temuco pese a dar negativo en todos los test PCR que se le realizaron, privándolos de jugar contra Coquimbo Unido la semana anterior.

UN PARTIDO INTENSO

Para el próximo domingo, tendrán enfrente a Deportes Iquique. El equipo que dirige Cristian Leiva no comenzó bien en su reestreno en Primera B, y necesita sumar para no quedar estancado, ya que la idea de los nortinos es regresar lo antes posible a la serie de honor del fútbol chileno.

En ese sentido, Osvaldo Hurtado indicó que “hay que prepararse bien para el domingo” y que tras dos caídas seguidas, “nos vamos a recuperar, tendremos una semana completa de entrenamientos”.

Ahora bien, sobre cómo avizora el encuentro del próximo fin de semana, considera que será intenso. “Iquique viene desde Primera, con una tendencia de jugar más al fútbol y nosotros los tenemos que complicar. No tenemos que dar espacios, estar sobre ellos para poder dejar los puntos en casa”, comentó.

Finalmente, manifestó que “hay que seguir jugando como venía el equipo” y que “estamos con muchas ganar y el equipo sigue fuerte”.