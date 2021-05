Por: Ximena Mella Urra

Durante los últimos dos periodos municipales consecutivos, el hasta hoy concejal Juan Pablo Flores gestó sin saberlo su camino para llegar al sillón edilicio de la comuna de Las Cabras en la Región de O’Higgins. De acuerdo a cifras del SERVEL, en las elecciones del pasado 15 y 16 de mayo, el candidato Flores Astorga obtuvo el triunfo en la papeleta de alcaldes con 3.491 votos, correspondientes a un 35,55% de las preferencias.

Luego de conocer los resultados y en su calidad de jefe comunal electo, agradeció el cariño de la comunidad que le dio su apoyo en las urnas. “Del padrón total de la comuna votó el 49% por lo que estoy muy contento con los resultados de los independientes y del pacto del Apruebo. Estoy feliz por este triunfo y vamos a trabajar de la misma manera ya que sabemos la responsabilidad tremenda que viene por delante. La gente nos premió, porque siempre mi trabajo ha sido en terreno. Y eso lo demuestra que en la pasada elección municipal obtuve la mayoría de votación para concejal con el 16%”, manifestó.

La mayor diferenciación para su primer periodo como edil será el trabajo en terreno, dijo Flores a Diario El Rancagüino. “En mi periodo como concejal siempre llegaba solo y apoyaba a los adultos mayores y escuchaba sus inquietudes. La gran enseñanza que me dejó este doble periodo de concejal fue el de no olvidarnos nunca de las personas, porque cuando se está en un puesto de poder como este, muchos olvidan quién los puso ahí. Ahora no queremos perder el norte y estaremos siempre con la gente con un equipo profesional atrás para apoyarlos a través de las distintas sedes sociales”.

Al llegar al edificio consistorial lo primero que hará, explica este profesor de profesión, “será reestructurar el tema municipal ya que algunos funcionarios terminan contrato en diciembre. Vamos a observar y dar la oportunidad a quienes ejerzan su labor. No queremos tener más soldados políticos y tener verdaderos servidores públicos”.

EN PANDEMIA

Flores pretende prepararse aún más con la prolongación de la pandemia. Pide para ello una mayor fiscalización y preparación con la Seremi de Salud. “Hay cero fiscalización y solo los inspectores del municipio y carabineros lo hacen. Militares no hay en la comuna. Aquí viene mucha población flotante de comunas vecinas a los supermercados por ejemplo”. Y no solo eso, asegura. “Este fin de semana largo del 21 de mayo, llegaron muchos turistas al Lago Rapel y pueden prolongar los contagios ya que ellos salen a comprar también”.

El candidato elegido cree que estas cuarentenas en la pandemia no están dando resultados, porque en la comuna los contagios han aumentado desde que retrocedió de fase. “Lo primero que haré al asumir será solicitar una mayor fiscalización a la Seremi de Salud. Porque piensa tú que Las Cabras es atravesada por la Carretera de la fruta, es vecina de varias otras comunas de la región de O’Higgins y de la Metropolitana. También con muchos accesos para la llegada de turistas. Entonces necesitamos esta mayor fiscalización y buscaremos más muestras de PCR activos en la zona aumentando los días para llegar a más rincones de la comuna”.

Asimismo, recordó que deben ayudar a las pymes con un plan especial, “aunque en cuarentena se hace más difícil por un tema de aforos. En tanto con la Cámara de Turismo local ya tenemos agendada la primera reunión porque cuando termine esto se reactivará el turismo en la zona ya que la gente va a querer salir. Recordemos que nuestra población de 26 mil habitantes sube a más de 40 mil en época estival”. Dijo y de igual manera agregó que se les apoyará en la plaza de la ciudad, que es algo que él siempre quiso y como concejal nunca fue apoyado, asegura.

CONCEJALES ELECTOS

Sobre los nuevos concejales que formarán el equipo municipal, Flores destacó entre ellos al concejal más joven de Chile quien fue electo en Las Cabras: Matías Rubio, quien a sus 18 años asumirá prontamente su nueva labor. “Lo llamé para felicitarlo y ofrecerle toda mi ayuda porque cuando yo entré en esto en el 2012 tampoco sabía nada y fui aprendiendo en el camino. También le dije que me debía fiscalizar porque el otro gran error que comenten es que son amigos de los alcaldes. Entonces así ayudan al edil porque se va dando cuenta de las faltas que a veces comenten los funcionarios”.

También espera, dice, recibir muchas propuestas e ideas para este periodo. “Yo también propuse ideas cuando era concejal y algunas se ejecutaron por lo que escucharé la de ellos y trabajemos por el beneficio de Las Cabras”, finalizó.