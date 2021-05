Desde el año pasado que el establecimiento particular se encuentra entregando clases de forma presencial. El 2020 comenzaron con los 4tos medios que rendían la prueba de Transición, este 2021 implementaron un sistema para recibir a alumnos de todos los cursos.

Por: Camila González Villarroel

Fotos: Nicolás Carrasco

A raíz de la emergencia sanitaria en la que se encuentra todo el mundo, es que una gran cantidad de rubros han debido acomodarse a esta nueva realidad. Uno de los más importantes es: La educación.

Claro está es que el camino ha sido complejo tanto como para quienes imparten las clases como para quienes han debido aprender mediante nuevos métodos. La comunidad Marista está compuesta por muchos colegios, la que en Rancagua es representada por el Instituto O’Higgins, colegio particular que tiene años de prestigio. En dicho establecimiento tomaron muy en serio esta nueva realidad, llegando a realizar compras de nuevos implementos para impartir clases, redes de internet adecuadas para soportar lo que significa transmitir de forma online durante toda una mañana, todo lo relacionado con el aseo y cuidado personal de alumnos y trabajadores, plataformas que realizan un rastreo de contactos estrechos, entre otros.

“La presencialidad es la clave para el buen aprendizaje”

Claudio Castillo es el rector del Instituto O’Higgins desde 2019. No le ha tocado fácil en su labor, ya que ha debido enfrentar un estallido social, y dos años de pandemia. Pero, eso no ha sido impedimento para entregar lo mejor en el puesto que desempeña. Para la máxima autoridad del establecimiento privado, ha sido un panorama complejo, pero a la vez, se siente satisfecho al ver que los esfuerzos de toda la comunidad Marista han sido fructíferos en esta nueva etapa de clases híbridas: “En esta etapa que estamos ahora, tenemos la mitad de los alumnos en el colegio y la otra mitad no aceptó venir o que no pudo por los aforos de la sala de clases, sigue sus clases desde la casa, misma rutina de curriculum priorizado que hemos establecido para todos los alumnos del colegio”.

En cuanto a la experiencia vivida durante el año que pasó, Castillo señaló que “yo diría que el año pasado uno de los colegios que más avanzó fuimos nosotros, sin ser pretencioso. Logramos hacer que durante el 2020 retornaran de forma presencial los 4tos medios, los que se vieron más afectados por la pandemia”.

La realidad este 2021 es distinta, ya que se implementó un nuevo sistema de clases llamado hibridas, las que combinan lo presencial con lo online. En cuanto al retorno a las aulas, el rector comentó: “Este año con fase 2, iniciamos las clases con la presencialidad. Se realizó una encuesta vinculante con los apoderados y eso dio como resultado que cerca de 1200 alumnos aceptaran retornar a clases de forma presencial. Ahí se debió armar dos grupos, porque por aforos no se permite. Estamos funcionando semana por medio rotando los grupos, trabajando de miércoles a martes en la semana, permitiendo la desconexión de todos sábado y domingo”.

Una medida extrema de seguridad para la comunidad fue implementada dentro de las paredes del Instituto; hablamos de un programa que logra realizar una trazabilidad en caso de existir un posible contagio. Sobre esta iniciativa Claudio Castillo puntualizó que “nosotros contratamos una empresa que nos elaboró un programa de trazabilidad para poder, ajustado a los protocolos que tenemos, poder determinar en caso de alguna sospecha de contagio o un contacto estrecho de algún alumno o funcionario ver como cuando se produjo, cuanta gente se va a cuarentena o cuanta no por que estos hechos no afectan la seguridad de quienes estaban presentes y, por otro lado, no se genera un pánico colectivo por un caso o contacto estrecho”.

Los profesores

Belén Carvajal y Mauricio Guzmán son profesores del área de religión dentro de la institución educacional. Ambos coinciden en que ha sido un camino difícil, pero a la vez, muy enriquecedor para ellos como docentes. Lo interesante es que ambos son parte de dos generaciones muy diferentes; Belén es parte de los que nacimos con la tecnología insertada en nuestro “chip”, mientras que Mauricio, lleva años ejerciendo la docencia de la forma más tradicional, alejado de los avances tecnológicos.

Para Belén, realizar clases en estas nuevas modalidades ha sido un desafío personal y profesional: “Para mí, hacer clases en pandemia ha sido un gran desafío y nos hemos vistos enfrentados a lo que es esta nueva educación, la que se está generando hoy en día, que quizás nunca la imaginamos. Como colegio se han hecho todos los esfuerzos para continuar con esta educación de calidad, para que nuestra familia, apoderados y alumnos se sientan cómodos con esta nueva modalidad híbrida”. En el mismo ámbito, Mauricio comentó que “La experiencia de trabajo en pandemia ha tenido diferentes etapas dentro del proceso. En primer lugar, está la novedad, lo que significó romper con las clases presenciales de los alumnos, indicándonos que debíamos preparar todo para realizar las clases de forma remota, la que sobre la marcha fuimos desarrollándonos y, a la vez, capacitándonos sobre el tema”.

En cuanto a la labor del colegio con sus profesores, alumnos y funcionarios, ambos educadores coinciden en que ha sido de primer nivel. Guzmán desde su verada indica que “Ha sido un proceso que ha sido duro, pero muy bien llevado. Como colegio fuimos capaz de crear un plan de “retorno seguro”, como lo hemos llamado donde se garantiza esta posibilidad de seguridad al venir al colegio, tanto como para los alumnos como funcionarios”. Mientras que su colega Belén tuvo palabras para el desempeño de todos los docentes en el establecimiento: “Yo me saco el sombrero ante los profes del colegio. Todos hemos hecho un esfuerzo enorme por seguir entregando una buena educación, entonces de verdad que hay que felicitarlos a todos porque han tenido una entrega impresionante”.

La razón del educar

Francisco Yáñez es de los alumnos que destacan. Deportista, de metas claras y preocupado de su entorno. Para el estudiante de 4to medio la situación ha sido compleja y se pone en el lugar de todos los implicados. Desde lo personal, el joven destaca la labor de su establecimiento educacional: “La experiencia ha sido super grata, estoy muy agradecido de lo que se ha hecho en el colegio. Nosotros desde 5to básico que trabajamos con elementos online, entonces el cambio no ha sido mucho. Todo se gestó muy bien”.

En cuanto a al retomar la presencialidad, Francisco se mostró satisfecho por poder hacerlo, ya que siente que es lo mejor debido a que a fin de año deberá rendir la ex PSU: “Me han entregado unas buenas herramientas y la verdad es que es mejor estando acá. Los ensayos hacerlos de forma digital no es lo mismo que desarrollarlos de la misma forma que rendirás la prueba, de hecho, el año pasado hubo complicaciones en torno a eso. Es importante salir de la zona de confort y venir al colegio a vivir las clases de forma física”. Además, el estudiante del Instituto O’Higgins añadió “estar acá, es mucho mejor, por temas psicológicos y anímicos, yo creo que es mucho mejor”.

Constanza Hernández es alumna de 8vo básico y para ella el cambio de asistir a clases a pasar a estar sentada detrás de un computador fue importante, ya que ella se describe como una persona muy sociable y este cambio la afectó. Es por eso, que apenas supo que podría volver a las aulas de manera presencial se puso muy feliz, una situación impensada hace años para quienes muchas veces inventamos un dolor de estomago o de cabeza para poder faltar al colegio.

Sobre el cambio de metodología a lo online, Constanza comentó que “las clases online al principio fueron complicadas para todos porque era un cambio radical, de venir todos los días y estar con tus amigos a estar sola sentada frente a un computador toda la mañana. Ahora, cuando me dijeron que podía venir presencial, estaba demasiado contenta”. Algo que destaca la alumna del último curso de la enseñanza básica es como el retomar asistir al Instituto O’Higgins le ayudó a volver al nivel en sus responsabilidades académicas que estaba acostumbrada: “Volver a clases presenciales es mucho mejor. Volví a retomar mis actividades y orden al estudiar, porque online, la exigencia era menor, pero ahora que volvimos al colegio es retomar lo de antes. Acá, tomo apuntes, entiendo mejor, convivo”.

Finalmente, la joven perteneciente al colegio Marista nos contó cual fue su reacción y la de sus padres al saber que podía volver a clases en su colegio: “Al principio que dijeron que podíamos volver a clases en septiembre del año pasado, tuvieron sus resguardos, pero ahora respondieron que sí podía volver. Mi mamá y papá estaban de acuerdo porque el aprendizaje es mejor de forma presencial, el tema de convivir con más gente es muy importante para ellos porque yo soy muy sociable y estar sola con ellos todo el día era muy rutinario”.