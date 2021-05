La autoridad regional se reunió con comunidades educativas para responder inquietudes y compartir experiencias exitosas. Los encuentros continuarán la próxima semana.

Durante esta semana el seremi de Educación, el Sr. Felipe Muñoz Yañez, se reunió con más de 70 integrantes de distintas comunidades escolares para conocer de cerca cómo ha avanzado el retorno a clases presenciales en sus establecimientos y cómo se sienten los estudiantes luego de haber retornado a las aulas.

Dentro de las actividades se realizaron conversatorios con padres, apoderados, alumnos, profesores y directivos de los colegios Infantes de O´Higgins, El Manzanal, Liceo Comercial Jorge Alessandri, Colegio Santo Tomás, Colegio Saint Moritz College, Colegio San Nicolás de Bari, colegio Gabriela Mistral, colegio Los LLanos, colegio artístico Santa Teresa de los Andes, colegio Bellavista, Liceo Machalí, colegio San Alberto, colegio Pequeño Mozart, Escuela Chacayes, Escuela municipal G414 Barrio Estación y Escuela municipal F449 Peor es Nada, instancia en la que se valoró este retorno que permitirá que los estudiantes recuperen sus aprendizajes y que luego de meses los alumnos puedan reencontrase con sus compañeros.

Por su parte la directora de Escuela G-414 Barrio Estación, María Teresa Pino González menciona “Luego de abrir nuestra escuela, después de casi un año de trabajo a distancia, he podido constatar el entusiasmo de niños y niñas al volver a encontrarse con sus compañeros. Testimonios tales como «Yo en la casa estaba aburrido; quiero que esto pase pronto para volver a abrazar a mis compañeros y a mis profesores; ¡que son entretenidas las clases en la escuela…así se aprende mejor!», así como ver los rostros sonrientes a la llegada o al jugar en el patio, nos demuestra que la escuela, además de ser un espacio de aprendizajes tanto académicos como valóricos, es también un espacio de contención y socialización que no hemos valorado lo suficiente. Digno de admiración es el espíritu profesional y la vocación de todo el equipo de trabajo, que pese a los contratiempos y lo dificultoso que es combinar la actividad remota y presencial, mantiene la moral en alto y no decae en sus esfuerzos por llevar a cabo su labor.

Otro de los aspectos destacados durante el encuentro son las medidas sanitarias implementadas por los establecimientos, las que han dado confianza para un retorno seguro a clases.”

Jorge Lizana, tesorero del centro general de padres y apoderados de Escuela G-414 Barrio Estación agrega “ Para mí el que mi hija esté acá en el colegio, significa que aprenda más, no es lo mismo cuando están por internet, porque resulta que cuando los niños están en clases presenciales, si tienen dudas se las pueden consultar a la profesora directamente y lo otro que si la profesora ve algo o identifica alguna situación de riesgo, puede abordar la situación de inmediato, los niños se sienten protegidos”

Manuel Matura, profesor de educación física de la escuela municipal F449 Peor es Nada, se refirió en su oportunidad al retorno a clases mencionando “ Al hablar del tema presencial de los niños que están asistiendo a clases, yo he notado que hay una motivación, porque por el tiempo que estuvieron sin venir acá al colegio, y ahora en las clases presenciales, se nota en las mismas actividades y en las ganas de aprender y creo que valoraron también el tema de no haber podido venir al colegio, hemos priorizado actividades tanto como objetivos de aprendizajes y creo que se ha podido trabajar de una buena manera”

Albaro Carrasco Miranda, alumno de séptimo básico A del colegio San Alberto de Machalí,“ Yo he estado asistiendo desde marzo a clases presenciales, yo no he tenido ningún inconveniente con las medidas de seguridad, yo me siento muy seguro en el colegio, por que tenemos protocolos conocidos por todos los estudiantes en el colegio”

Finalizada la primera semana de encuentros, el seremi valoró la instancia y aseguró que “es muy importante ver de cerca la realidad que viven los distintos establecimientos educacionales de la región, por eso estamos generando un diálogo para conocer cómo viven este retorno. Hemos visto alumnos felices, que valoran las clases presenciales y a establecimientos organizados para entregar tranquilidad a alumnos y apoderados, a través de la implementación de estrictos protocolos”.

La autoridad también valoró la oportunidad de reunirse con miembros de comunidades educativas de establecimientos particular subvencionados que aún no reabren sus puertas. “Una de nuestras prioridades es responder dudas e inquietudes sobre este retorno a las aulas. Es importante que apoderados y cuerpo docente conozcan los apoyos que estamos dando desde el ministerio y las experiencias exitosas de sus pares. Con esto crece la confianza en que sus establecimientos están haciendo las cosas bien, cuidando la seguridad de todos”. En ese sentido el seremi llamó a los padres a informarse sobre los planes de funcionamiento que implementarán los recintos.

Brechas de aprendizajes

Sin embargo, el seremi advirtió sobre la preocupante brecha que existe entre las aperturas de los colegios particular subvencionados con los municipales en aquellas comunas que están al menos en fase 2 del Plan Paso a Paso.

Junto con valorar el trabajo que están haciendo comunas como Rancagua, Chépica, Chimbarongo, La Estrella, Coltauco, Pichidegua, recordó que existen cerca de (10, 20) municipios que tienen las condiciones para retomar la presencialidad en sus recintos educacionales, por lo que pidió voluntad a las autoridades.

«Vemos con mucha preocupación la lentitud con las que los municipios estás reabriendo las puertas de sus colegios. Esto afecta directamente en los aprendizajes de los alumnos y en su desarrollo emocional. Niños y niñas necesitan un espacio protector y continuar con sus aprendizajes y los alcaldes deben velar por cumplir este derecho”, señalo.

En ese sentido, Sr. Felipe Muñoz Yañez, recordó la crítica situación que viven los estudiantes del país, que quedó plasmada en los resultados del Diagnóstico Integral de Aprendizajes, desarrollado por la Agencia de Calidad de la Educación, el que midió los aprendizajes alcanzados por los estudiantes en 2020 y el estado socioemocional de los alumnos.

Dentro de las conclusiones más alarmante se cuenta que Estudiantes de enseñanza media no alcanzaron el 60% de los aprendizajes necesarios en 2020 y que un 70% de los estudiantes manifestó dificultades para expresar sus emociones.