Como una “muy mala noticia” calificó el alcalde electo de Rancagua, Juan Ramón Godoy, el anuncio del Ministerio de Salud que informó del retroceso de la capital regional a Fase 1 de cuarentena, a partir de este jueves a las 05:00 de la mañana.

“En materia sanitaria, el Gobierno ha cometido muchas equivocaciones. La primera de ellas tiene que ver, precisamente, con una estrategia centralista”, critica Godoy. “La salud primaria necesita recursos, ya que justamente genera una trazabilidad mucho más asertiva y eso ha sido uno de los principales errores del ministro (de Salud), que no ha considerado y no existen recursos necesarios para que, desde la salud primaria, que conoce el territorio, podamos generar una estrategia de trazabilidad real”.

En esa línea, el alcalde electo afirma que hoy “las cuarentenas no son efectivas”, en gran medida por la necesidad de las personas de salir para generar ingresos. “Los municipios necesitan urgentemente un apoyo económico para entregar una ayuda social real. En Chile un 33% de las personas tiene un trabajo informal, por lo que tienen que salir día a día a buscar su sustento. Cuando hablamos de cuarentena efectiva y queremos un blackout (apagón) para bajar los niveles de contagio, necesitamos con urgencia que exista un plan económico que ayude a las familias”, asevera.

Para Godoy, esas ayudas y medidas se deben reflejar en una renta y bono universal “para poder cumplir con las cuarentenas que hoy se establecen en el plan Paso a Paso, que no ha sido efectivo”.

Por ello, el militante del Partido Socialista asegura que, al asumir, se enfocará en apoyos directos a las Pymes y un laboratorio de emprendimiento femenino, con recursos “a disposición para apoyar justamente a las Pymes no solo del centro de Rancagua, sino a muchos de los que hoy tenemos en la ciudad y que se han organizado”.

También el tema del empleo es muy importante, necesitamos tener una política proempleo y también generar una mesa público privada para en medio y también post pandemia tener una reactivación económica de la ciudad.

Godoy también tuvo palabras en torno a la polémica que han generado las estrategias que baraja el Ministerio de Educación para hacer obligatorias las clases presenciales. El alcalde electo se refirió, en específico, a la medida que evalúa el Mineduc de dejar de entregar la subvención escolar a los sostenedores que, estando en etapas del plan Paso a Paso que les permitan recibir alumnos en las aulas, mantengan exclusivamente la modalidad de educación remota.

“El anuncio del ministro de Educación, Raúl Figueroa, es una irresponsabilidad”, señaló Godoy. “No se puede actuar con chantaje diciendo que no se va a entregar la subvención. Eso no es responsable, ministro, y creo que en Rancagua no están las condiciones para que los niños y niñas vuelvan a clases. Por ello, le invitamos a que invierta, a que hoy, cuando cambia la cultura de la educación, podamos tener inversión en tecnología, en conectividad, para tener igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas y jóvenes a la educación en nuestra ciudad de Rancagua y también en el país”.