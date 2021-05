Aunque la Cormun había señalado que los establecimientos recibirían estudiantes desde este lunes, el viernes pasado se informó el cambio de planes. Patricia del Río, directora de Educación de la Corporación, lamentó la situación y señaló que la causa sería el retraso en la instalación de cámaras y puntos de red en las salas, por contagios de Covid-19 en la empresa de telecomunicaciones.

Por: Patricio Miranda Humeres

Solo un 34% de los colegios que están en comunas en Fase 2 o superior están recibiendo alumnos, pese a que tanto el Plan Paso a Paso como los planes de retorno que los mismos establecimientos educacionales presentaron les permiten tener estudiantes en las salas de clase.

En ese 66% restante que continúa solo con clases online, están los colegios municipales de Rancagua. Y la espera para quienes quieran enviar a sus hijos e hijas continuará, ya que la Corporación Municipal de Rancagua (Cormun) informó que el retorno a clases presenciales se pospuso hasta el 21 de junio, siempre que la comuna no esté en cuarentena para esa fecha.

Esto supone un atraso en lo que la misma Cormun había informado, cuando la directora de la división de Educación, Patricia del Río, señaló que estaba presupuestado que la empresa encargada de instalar las cámaras y puntos de red en las salas de clases terminara los trabajos el jueves 27 de mayo, por lo que se había agendado el regreso de los alumnos para este lunes, coincidiendo con el inicio del segundo semestre.

“Lamento mucho esta situación”, señala del Río. “En la empresa que tiene que instalar las cámaras se contagiaron de Covid, estuvieron dos semanas parados y eso atrasó absolutamente todo. Tengo sentimientos encontrados, porque muchas familias están esperando que abran los colegios”.

Según del Río, esa fue la principal causa, pero también se tuvieron en cuenta otros antecedentes. “Veinte de nuestros colegios ahora nuevamente tienen que cerrar, porque son sede de votación (para la segunda vuelta de Gobernadores Regionales). Entonces, si volvíamos a clases presenciales, nuevamente íbamos a tener que cerrar por varios días, porque hay que entregarlos antes y luego sanitizarlos”, postula.

Colegio de Profesores Rancagua: “Hay algunos colegios en que ni siquiera han empezado las instalaciones”

Desde el capítulo comunal de Rancagua del Colegio de Profesores manifestaron cierto recelo a las decisiones de la Cormun respecto al retorno a clases presenciales, sin lo que ellos consideran condiciones mínimas necesarias para llevar a cabo la labor educativa.

En un comunicado, expresaron su preocupación por la alta cantidad de contagios que sigue registrando la capital regional, además de cuestionar el real estado de avance de la instalación de cámaras y puntos de red, punto que fue relevado, además, por Nicolás Salgado, dirigente comunal del Magisterio.

“Hay algunos colegios en que ni siquiera han empezado las instalaciones y en otros, como como el Hermanos Carrera, están trabajando en otras cosas, remodelando la cancha e infraestructura en general, entonces es imposible volver”, asegura Salgado a El Rancagüino.

El dirigente postula que, además, los docentes aún no habrían tenido la instrucción correspondiente para aprender a ocupar estas tecnologías. “Se iba a capacitar a los profesores en el uso de estas nuevas herramientas, de lo que significa estar en una sala de clases con nuevos computadores, cámaras e insumos y todavía no ocurre”, reclama.

Patricia del Río, directora de Educación de la Cormun, discrepa. “Todos los colegios tienen ya los proyectores, todos los alumnos tienen sus dispositivos. Hasta el viernes la compañía tiene para ampliar el ancho de banda”, asegura.

“La capacitación, además, ya se hizo. La empresa que se adjudicó la instalación de las cámaras lo hizo la semana pasada a aquellas personas que cada colegio destinó. Ahora cada representante de los colegios tiene que hacer y bajar las capacitaciones a los profesores. Eso ya está hecho, así que el Colegio de Profesores está en desconocimiento”, afirma del Río.

Por otro lado, Salgado asevera que no solo están pendientes la instalación de cámaras y redes, sino que hay establecimientos donde también se están haciendo construcciones y remodelaciones que tomarán más tiempo, y que seguirán su curso en paralelo al desarrollo de las clases.

“Tenemos el correo que la jefa de educación envió a los directores donde les dice que tengan paciencia y que tendrá que haber resguardos, porque mientras estemos en clases la empresa va a estar trabajando. Entonces nos pareció indigno que mientras estemos intentando llevar a cabo el proceso de aprendizaje, en la sala de al lado estén con taladros o tengamos incluso que irnos a la biblioteca porque lleguen a hacer trabajos donde estemos haciendo clases”, acusa el dirigente.

En esa línea, la postura de Salgado y del Magisterio es clara: no se oponen al retorno a clases, sino que buscan que el proceso se desarrolle con garantías mínimas, por ello proponen que sea cuando las comunas estén en Fase 4 o, al menos, esperar a volver de vacaciones de invierno.

“De aquí al 21 de junio obviamente habrá que evaluar, porque no se sabe cómo estará Rancagua. Nuestra postura no es que no queremos volver, porque los profesores queremos hacerlo, sino que la discusión es bajo qué condiciones”, sentencia el dirigente.

Y así también lo expresan las últimas líneas del comunicado del directorio comunal: “(Es) importante aclarar que nunca nos hemos cerrado al retorno presencial, sino más bien retornar cuando estén las condiciones aptas, que sean dignas para estudiantes y profesionales que queremos generar aprendizajes de la mejor manera”.